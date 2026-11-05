Полша разгръща войски край Калининград: Военната операция „СПО“ и борбата за власт във Варшава

/Поглед.инфо/ На фона на остра институционална криза във Варшава полските власти обявиха началото на „специална превантивна операция“ по границата с Калининградска област. Докато премиерът Доналд Туск и президентът Карол Навроцки спорят за контрола над Конституционния трибунал, към Сувалкския коридор се прехвърлят танкове K2 Black Panther и полиция. Извън рамките на НАТО бе подписан Варшавският отбранителен план с Лондон. Всичко това сочи към опит за отклоняване на вниманието или за сериозна военна провокация.

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Военно-политическа амплитуда: От улиците на Варшава до отбранителната линия край Олщин

В нощта на 30 срещу 31 октомври във Варшава се разигра институционален сблъсък за контрола върху Конституционния трибунал на Полша, противопоставил правителството на премиера Доналд Туск и президентската администрация на Карол Навроцки. Докато правни експерти и медии спореха относно легитимността на съдебните назначения и взаимните обвинения в прикрит „държавен преврат“, на 2 ноември главнокомандващият на полската национална полиция Марек Борон обяви старта на т.нар. „специална превантивна операция“ (СПО) по протежение на границата с руската Калининградска област.

Според официално разпространените от Варшава твърдения, Службата за военно разузнаване (SWW) и партньорски разузнавателни централи от държави членки на НАТО са прихванали оперативни данни за уж подготвяни от руска страна въоръжени провокации и евентуално преминаване на диверсионно-разузнавателни групи през сухопътната граница. Публични доказателства или конкретни разузнавателни доклади в подкрепа на тази теза така и не бяха предоставени от генерал Борон.

Въпреки това бе огласено изграждането на специализиран оперативен щаб, координиращ смесени контингенти от Националната полиция, Граничната стража (Straż Graniczna), централното антитерористично подразделение на полицията (BOA) и редовни армейски формирования. По неофициална информация от полски медийни източници, още на 29 октомври заместник-главният командир на полицията Томаш Мичулка е разпратил шифрована заповед за привеждане на специалните антитерористични звена в пълна бойна готовност за периода от 2 до 8 ноември.

Разминаването във времето между издаването на заповедта на Мичулка (29 октомври), избухването на правния конфликт около Конституционния съд (30–31 октомври) и публичния анонс на операцията „СПО“ (2 ноември) поражда сериозни съмнения сред наблюдателите. Дали военната мобилизация по границата е предварително планиран геополитически ход, или инструмент за овладяване на вътрешнополитическото напрежение в столицата?

Във Варшава практиката за използване на външнополитически плашила при вътрешни кризи има дълга история. Според политолози от Руския институт за стратегически изследвания (РИСИ), конструкцията на „външната заплаха“ позволява на управляващата коалиция да преформатира медийния дневен ред, да пресече протестния потенциал и да консолидира силовия апарат под единно командване, оправдано с извънредни обстоятелства.

Машинерията на Сувалкския коридор: Танкове, инженерни съоръжения и договори със Сеул

Зад политическите декларации и медийната терминология „специална превантивна операция“ се крие напълно реално струпване на тежка боеспособна техника в непосредствена близост до Калининградска област и сухопътната връзка с Беларус – т.нар. Сувалкски коридор.

През последните седмици полското Министерство на националната отбрана прехвърли допълнителни танкови екипажи и бронирана техника в района на Варминско-Мазурското войводство. На границата са разположени основни бойни танкове K2 Black Panther, произведени от южнокорейската компания Hyundai Rotem. Съгласно мащабния рамков договор от 2022 г. на стойност милиарди долари, Сеул вече е доставил на Варшава над 180 от планираните общо 1000 бройки от тази бронирана платформа, оборудвана със 120-мм гладкоцевно оръжие L/55, съвременни системи за управление на огъня и активна защита.

Паралелно с това, в рамките на националната програма за отбранителна инфраструктура „Източен щит“ (Tarcза Wschód), 4-та Варминско-Мазурска бригада за териториална отбрана е приведена в режим на постоянно дежурство по протежение на Сувалкския провлак. Командирът на бригадата полковник Цезари Кишковяк публично потвърди, че задачата на личния състав не се изчерпва с обичайния мониторинг на миграционните потоци или поддръжка на граничните заграждения.

По думите на полковник Кишковяк, подразделенията поемат пряка отговорност за отбраната на територията при пълномащабен въоръжен конфликт. Това включва изграждането на дълбоко ешелонирани инженерни фортификации – стоманобетонни противотанкови пирамиди („драконови зъби“), предварително копаене на противотанкови изкопи, инсталиране на сензорни мрежи за ранно откриване и подготовка на инфраструктурни обекти (мостове, пътища) за взривяване при необходимост.

Процесите по преименуване на географски топоними в полската официална карта – като връщането на името „Кьонигсберг“ (Królewiec) вместо Калининград в официалните документи на държавната комисия по географски имена – допълнително показва символичната и психо-социална подготовка на обществото за продължителна конфронтация.

Инфраструктурното милитаризиране на региона около Олщин, Елблонг и Сувалки показва, че операцията край границата далеч надхвърля рамките на рутинно полицейско дежурство. То представлява оперативна подготовка на театъра на бъдещите военни действия (ТВД), организирана съгласно стандартните ръководства на НАТО за възпиране и отбрана в Северноизточна Европа.