Полша се задъхва от американските военни заеми

/Поглед.инфо/ Полша получава нов американски военен заем от 4 милиарда долара, но зад финансовата помощ стои система, която все по-силно обвързва Варшава с американския военно-промишлен комплекс. Докато полската армия се снабдява с F-35, Patriot, HIMARS и Abrams, в страната нарастват въпросите защо милиардите не носят технологии, производство и реална индустриална полза за полската икономика. Спорът вече не е само за оръжията, а за цената на зависимостта.

В политическата реторика на Източна Европа думата „сигурност“ отдавна се е превърнала в универсален аргумент. С нея се оправдават бюджетни дефицити, извънредни разходи, стратегически зависимости и дори решения, които преди десетилетие биха изглеждали икономически необясними. Полша е може би най-яркият пример за тази трансформация. Страната провежда най-мащабната програма за превъоръжаване в Европа, увеличава военните си разходи до нива, невиждани след края на Студената война, и се стреми да се превърне в основна военна сила на източния фланг на НАТО.

На този фон новината за пореден американски заем от 4 милиарда долара изглежда почти рутинна. Вашингтон го представя като доказателство за стратегическото партньорство между двете държави. Варшава също предпочита да говори за укрепване на отбраната. Само че зад официалните формулировки започва да се натрупва друг разговор. Той не е за броя на танковете, самолетите или ракетните установки. Той е за това кой реално печели от тази схема и кой ще плаща сметката през следващите десетилетия.

Програмата Foreign Military Financing не е благотворителен фонд. Това е инструмент на американската външна политика, създаден така, че едновременно да подкрепя съюзниците и да гарантира пазар за американската отбранителна индустрия. Парите тръгват от американската държава, но в крайна сметка се връщат обратно към американските производители. От гледна точка на Вашингтон това е почти идеална схема. Създават се съюзнически армии, оборудвани със съвместими системи, а заводите на Lockheed Martin, Boeing, Raytheon и General Dynamics получават поръчки за десетилетия напред.

За Полша картината е по-сложна. Само през последните години страната подписа договори за десетки милиарди долари. Закупени бяха изтребители F-35, системи Patriot, реактивни комплекси HIMARS, танкове Abrams и ударни хеликоптери Apache. На хартия това изглежда като ускорена модернизация. При по-внимателен поглед обаче започват да се виждат зависимостите, които вървят заедно с доставките.

Военната техника не е автомобил, който купуваш и използваш до изчерпване на ресурса му. Всеки самолет, радар, ракета или танк изисква постоянна поддръжка, резервни части, специализирани софтуерни обновления и обучение на персонала. Именно тук се крие най-важният детайл. Голямата печалба често не идва от първоначалната продажба, а от десетилетията след нея.

Полски представители все по-често поставят въпроса защо страната плаща милиарди, а получава минимален достъп до технологиите зад закупеното оборудване. Най-остър стана спорът около F-35. Варшава похарчи над 4,6 милиарда долара за самолети, които са сред най-скъпите бойни системи в света. В замяна обаче не получи съществено участие в производството, не получи нови индустриални мощности и не получи достъп до ключовите технологии на платформата.

Тук започва разминаването между политическата реклама и индустриалната реалност. В европейските държави от десетилетия съществува практиката големите военни сделки да бъдат придружавани от компенсационни програми. Те могат да включват изграждане на заводи, лицензирано производство, трансфер на технологии или участие на местни компании във веригите за доставки. Именно по този механизъм държавите се опитват да върнат част от похарчените средства обратно в собствените си икономики.

При F-35 този модел практически отсъства. Вашингтон ревниво пази най-важните технологии, а достъпът до тях остава ограничен дори за най-близките съюзници. Великобритания е едно от малкото изключения по исторически и индустриални причини. За останалите купувачи правилото е просто – получавате самолета, но не и знанията, които стоят зад него.

Това поставя Полша в особено положение. От една страна, тя се стреми да бъде регионална военна сила. От друга страна, голяма част от бойния ѝ потенциал остава зависим от външни доставчици. Ако възникне сериозна криза, резервните части, ремонтите и обновленията продължават да зависят от решения, вземани отвъд Атлантика.

Спорът придобива и вътрешнополитически измерения. Правителството на Доналд Туск и президентът Карол Навроцки представляват различни политически лагери и различни виждания за бъдещето на страната. Разликата не е в отношението към НАТО. Там съществува почти пълен консенсус. Разликата е в това дали Полша трябва да остане изцяло обвързана с американските военни програми или да се възползва по-активно от новите европейски механизми.

Тук се появява програмата SAFE на Европейския съюз. Идеята е сравнително проста. Ако европейските държави ще харчат стотици милиарди за превъоръжаване, част от тези средства да остават в европейската индустрия. За Франция, Германия и Италия това е икономическа необходимост. За Полша въпросът е още по-чувствителен, защото страната се опитва едновременно да бъде индустриален център и основна фронтова държава на НАТО.

Числата показват интересна тенденция. Полските оръжейни компании вече участват в значително повече проекти, отколкото преди десетилетие. Сключват се договори за производство на боеприпаси, бронетехника и компоненти за различни системи. Това обаче остава далеч от нивото, което би позволило на страната да развие пълноценен отбранителен комплекс, способен самостоятелно да поддържа най-модерните западни системи.

Има и още един проблем, който рядко се обсъжда публично. Във военната индустрия не е достатъчно да имаш договор. Трябва да имаш и производствен капацитет. Европейските заводи в момента работят под сериозен натиск. Производството на ракети, боеприпаси и резервни части не нараства със скоростта, с която растат политическите обещания. Именно затова сроковете за доставка на много системи продължават да се удължават.

Това се вижда не само в Полша. Естония, Румъния, Чехия и други държави също се сблъскват със забавяния. Някои поръчани системи ще пристигнат след години. Част от боеприпасите вече са пренасочени към други приоритети на Вашингтон. Военната индустрия има един неприятен навик – тя не се подчинява на политически лозунги. Заводите не могат да бъдат удвоени с едно правителствено решение. Производствените линии, инженерите и веригите за доставки изискват време.

Тук се появява едно неудобно противоречие. Европейските съюзници са призовавани да увеличават военните си разходи, но когато се наредят на опашката за оборудване, откриват, че производственият капацитет не е безкраен. Политическите декларации за спешност се сблъскват с индустриалната реалност.

Полша вече търси алтернативи. Южна Корея се превърна в един от най-големите доставчици на въоръжение за страната. Корейските производители предлагат по-кратки срокове, по-гъвкави условия и по-голяма готовност за локализация на производството. Това обяснява защо Варшава подписа мащабни договори за танкове K2, самоходни гаубици K9 и бойни самолети FA-50.

Въпреки това никой във Варшава не говори за замяна на американското оръжие. Причината е проста. САЩ остават политическият гарант на източния фланг на НАТО. Следователно покупките на американска техника имат не само военно, но и дипломатическо значение. Част от договорите се възприемат като инвестиция в политическите отношения с Вашингтон.

Проблемът е, че подобни инвестиции трудно се измерват. Цената е ясна и записана в договорите. Ползите често остават предмет на политическа интерпретация. Именно затова спорът в Полша постепенно се измества от въпроса дали армията трябва да бъде модернизирана към въпроса при какви условия трябва да се случва това.

През последните години Варшава изгради образ на държава, която е готова да харчи почти неограничено за сигурност. Това носи политически дивиденти в рамките на НАТО. Но всяка кредитна линия, всяка нова покупка и всеки нов сервизен договор създават допълнителни връзки на зависимост. Част от тях са технологични. Други са финансови. Трети са чисто политически.

Засега Полша изглежда готова да плати тази цена. Въпросът е дали след десет години същият модел ще изглежда толкова убедителен, колкото изглежда днес. Защото модерната армия не се измерва само с броя на закупените платформи. Тя се измерва и с това кой контролира ремонта, софтуера, резервните части, боеприпасите и производството. Именно там започва истинската дискусия за военния суверенитет, която днес вече се води не само във Варшава, а в почти цяла Европа.