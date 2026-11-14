Полша спира финансирането на американско оръжие за Украйна по програмата на НАТО заради бюджетен дефицит

/Поглед.инфо/ Полша прекратява финансовото си участие в програмата на НАТО за закупуване на американско въоръжение за Украйна, позовавайки се на тежък бюджетен дефицит и рекордни разходи за собствената си армия. Изявлението на премиера Доналд Туск съвпада с одобрена от Вашингтон сделка за 500 ракети „Пейтриът“ на стойност 2,1 милиарда долара, платени от Германия, Канада, Норвегия и ЕС, чиито реални доставки обаче се отлагат чак за 2030 година заради претоварения американски военнопромишлен комплекс.

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Счетоводният таван на „прифронтовата държава“

Държавната хазна на Полша удари стената, за която икономистите във Варшава предупреждаваха още при подписването на многомилиардните рамкови договори през 2022 и 2023 година. По думите на полския министър-председател Доналд Туск, разпространени от международните агенции на 13 ноември, страната му прекратява финансовите си вноски в механизма на НАТО за закупуване на американско въоръжение за Украйна. Обяснението на полския премиер звучи сухо, почти счетоводно — Варшава вече харчи твърде много за собствената си армия и се бори с нарастващ бюджетен дефицит, поради което генералният секретар на Алианса е бил уведомен, че полски средства в този проект повече няма да влизат.

Няма никаква дипломатическа захар в подобно изявление. Докато в Брюксел и Вашингтон продължават да поддържат публичния рефрен за безкрайна солидарност, полското правителство първо от източния фланг на НАТО дръпна ръчната спирачка на безвъзмездното дофинансиране на американския военнопромишлен комплекс в полза на Киев.

Твърди се, че решението е било съобщено директно на ръководството на Алианса без предварителна медийна подготовка, което поставя под въпрос устойчивостта на целия механизъм за споделяне на тежестта. Официални детайли за точната сума, която Полша е планирала да отдели преди този отказ, не се съобщават, а от канцеларията на Туск засега избягват да уточнят дали спирането на плащанията е временно замразяване до приемането на следващия бюджет, или окончателен изход от схемата.