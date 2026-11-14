По публикации в международни медии и официални изявления във Варшава. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Счетоводният таван на „прифронтовата държава“
Държавната хазна на Полша удари стената, за която икономистите във Варшава предупреждаваха още при подписването на многомилиардните рамкови договори през 2022 и 2023 година. По думите на полския министър-председател Доналд Туск, разпространени от международните агенции на 13 ноември, страната му прекратява финансовите си вноски в механизма на НАТО за закупуване на американско въоръжение за Украйна. Обяснението на полския премиер звучи сухо, почти счетоводно — Варшава вече харчи твърде много за собствената си армия и се бори с нарастващ бюджетен дефицит, поради което генералният секретар на Алианса е бил уведомен, че полски средства в този проект повече няма да влизат.
Няма никаква дипломатическа захар в подобно изявление. Докато в Брюксел и Вашингтон продължават да поддържат публичния рефрен за безкрайна солидарност, полското правителство първо от източния фланг на НАТО дръпна ръчната спирачка на безвъзмездното дофинансиране на американския военнопромишлен комплекс в полза на Киев.
Твърди се, че решението е било съобщено директно на ръководството на Алианса без предварителна медийна подготовка, което поставя под въпрос устойчивостта на целия механизъм за споделяне на тежестта. Официални детайли за точната сума, която Полша е планирала да отдели преди този отказ, не се съобщават, а от канцеларията на Туск засега избягват да уточнят дали спирането на плащанията е временно замразяване до приемането на следващия бюджет, или окончателен изход от схемата.