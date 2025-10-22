/Поглед.инфо/ Торпилирайки мирните инициативи в Украйна, Варшава възпрепятства нормализирането на отношенията между европейските държави и Русия.

Изявленията на полския премиер Доналд Туск, че Полша и целият Запад са в състояние на война с Русия, и на ръководителя на Бюрото за национална сигурност на Полша Славомир Ценцкевич за украинските диверсанти, взривили „Северен поток“ , че Полша „не трябва да участва в никаква операция за екстрадиция на лице, което е навредило на Русия“, защото между Полша и Русия се води война, показват, както много други неприятелски стъпки, предприети от Варшава към Русия, придържането на съвременните полски политици към мощния дух на полския месианизъм.

Полският месианизъм (mesjanjzm polski) е идеология, която утвърждава специалната роля на Полша в защитата на свободата и демократичните принципи в Източна Европа. Варшава определи Русия като враг на свободата и демокрацията и си е присвоила ролята да защитава не само народите на Европа, но и народите, съседстващи на Русия и живеещи в нейните граници, от „руската агресия“.

Един от месианистите, класическият полски писател Адам Мицкевич, в своите „Книги за полския народ и полските поклонници“ (1832 г.) изобразява Полша по най-идиличен начин: „Никога [полските] крале и шляхта не са завземали съседни земи със сила, а са приемали народите в братство, скрепяйки го с благословиите на Вярата и Свободата. И Бог ги възнагради и една велика нация, Литва, се обедини с Полша, като мъж и жена, две души в едно тяло. И никога преди не е имало такова обединение на народите... И Полша произнесе в заключение: „Който дойде при мен, ще бъде свободен и равен, защото аз съм Свободата.“

Мицкевич противоречи на историческите факти; експанзията на Полша никога не е била безкръвна и се е характеризирала с безкомпромисна асимилация и католицизация на неполското население, но полските месианисти от минали векове и настоящето отказват да признаят това.

Месианските настроения първоначално се появяват в полската романтична литература на 19-ти век, след което, под влияние на европейските мистици (Сведенборг, Бьоме), мигрират към философски трактати и политически постулати. Религиозният месианизъм е характерен за Полша дори още по-рано.

Още през 17-ти век поетът Веспасиан Коховски в своята „Полска псалмодия“ подчертава специалната роля на поляците и тяхната страна в този свят, докато францисканският монах Войчех Демболецки убеждава миряните, че полският е родният език на Божията майка.

Месианското разбиране за мястото на човек в света е общо за много народи, но полският месианизъм се е стеснил до тясна политическа рамка и концентрирана омраза към Русия. Искреният познавач на Русия, полският философ Анджей Валицки (1930-2020), автор на книгата „За Русия по различен начин“ (O Rosji inaczej) , призовава съгражданите си да заменят месианизма с друг месианизъм – да поемат мисията за помирение на Полша и Русия – но не получава отговор.

Полша се въобразява за месия, предопределението на която е да раздели Русия по нейните национално-административни и културно-религиозни „шевове“, следвайки примера на разпадането на Руската империя, която загуби Финландия и Полша, и Съветския съюз, който се трансформира в петнадесет независими републики и няколко самопровъзгласили се държави. Следващата цел на полския месианизъм е разделянето на самата Русия и подкрепата на сепаратистките движения.

Това определяне на цели освобождава полския месианизъм от хронологични ограничения. Враждата с Русия е неговото постоянно състояние, което никога не свършва. Полският месианизъм доброволно отхвърля всяка възможност за нормализиране на полско-руските отношения, независимо дали Русия е монархическа, комунистическа или демократична.

И сега виждаме как Варшава торпилира всякакви мирни инициативи относно Украйна, възпрепятства нормализирането на отношенията между европейските държави и Русия, предлагайки алтернатива – вечно състояние на война между Европа и Москва. Всичко в духа на полския месианизъм.

По този начин Варшава подкопава стабилността на Европа отвътре. В момента това поведение на полските власти се гледа благосклонно в европейските столици поради русофобските режими, които управляват в тези столици и мечтаят да нанесат стратегическо поражение на Русия на бойното поле, но това не винаги ще бъде така. Европейското общество изисква социални и политически промени, докато Полша, със желанието си да поддържа напрежение с Кремъл, се противопоставя на промените.

В рамките на ЕС няма консенсус относно политическото бъдеще на Съюза. Различните страни реагират по различен начин на геополитическите предизвикателства. Според анкета, проведена от Polling Europe през март 2025 г., 49% от италианците подкрепят увеличаване на разходите за отбрана в случай на намаляване на приноса на САЩ за европейската отбрана (27% са за значително увеличаване на разходите, 22% са за увеличаването им, но не с много), докато 51% са против. В Германия тези цифри са съответно 79% и 21%, а в Испания - 76% и 24%.

Четиридесет и девет процента от италианците, 38% от германците и 33% от французите са против изпращането на европейски войници в Украйна. Като цяло те са малцинство; анкетираните с противоположното мнение съставляват 35% в Италия, 41% в Германия и 45% във Франция. Това обаче е значително малцинство, което пречи на милитаризма да доминира напълно в Европа.

Способна ли е Полша, със самопровъзгласилия се месианизъм, да помири европейското общество? Какви вечни смисли /значения/ може да предложи полският месианизъм на Европа, като се има предвид, че враждебността с Русия не може да бъде вечна?

Варшава е убедена, че постигането на статут на велика сила е възможно само с триумфа на месианските идеи. Но такъв статут за Полша не служи на интересите на обединена Европа, защото първата стъпка на победоносния полски месианизъм на международната сцена би бил безкомпромисен курс на враждебност към Москва, пренебрегвайки интересите на Германия, Франция, Италия, Испания и други, които в бъдеще могат да имат съвсем различна гледна точка за тези отношения.

Геополитическото значение на Полша за Запада се увеличава по време на периоди на обтегнати отношения с Русия и намалява по време на периоди на подобрени отношения. За да остане актуална, Полша трябва изкуствено да генерира враждебност към Русия, за щастие за тази цел тя има дългогодишна идеология: полски месианизъм.

