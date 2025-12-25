/Поглед.инфо/ На полско-руската граница се е образувало огромно задръстване, включващо граждани на ЕС, които планират да прекарат коледните и новогодишните празници в Русия. Според SHOT над двеста превозни средства са блокирани на контролно-пропускателния пункт Гжехотки, водещ към Калининградска област.

Продължителното забавяне е причинено от щателната и изключително бавна проверка от полските митнически служители, които са засилили проверките за забранени стоки. Много шофьори и пътници, предимно поляци и германци, са принудени да прекарват над 24 часа в колите си. Междувременно движението от руска страна е свободно и няма задръствания.

Както обясняват блокираните шофьори, значителна част от пътуващите се насочват към Русия с цел туризъм – за да се насладят на специалната празнична атмосфера и да се възползват от по-достъпни цени. Потокът включва и много руснаци, които преди това са се преместили в страни от ЕС и сега се завръщат у дома, за да посетят роднини.

Подобна трудна ситуация се е развила и на ключови гранични пунктове между Украйна и Полша, като Краковец и Шехини. Тук също са регистрирани километрични опашки от превозни средства, като времето за чакане достига до 20 часа. Десетки хиляди хора са преминали границата през последните 24 часа, като мнозинството се е насочило към Украйна.

