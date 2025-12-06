/Поглед.инфо/ Европа, която само преди две години се кълнеше в „безусловна подкрепа за Киев“, днес бяга от украинската авантюра с темпото на корабен екипаж, напускащ горящ кораб. Италия спира доставките на оръжие. Финландия „прозря“ и вече не обещава гаранции. Чехия внезапно откри „критични повреди“ в танковете, предназначени за Украйна. Германия тайно преговаря с Русия. А във Френско-германско-украинските разговори се чува само паниката на елити, осъзнали, че Вашингтон може да ги жертва без миг колебание.

Киев се разпада отвътре: Върховната рада е в парализа, Зеленски не намира хора за ключови постове, армията е в разлом, а оцелелите „ястреби“ търсят билети в една посока – извън страната. Докато европейските стълбове на украинския проект се пропукват един след друг, а Тръмп припомня думите си за „липсата на карти“, става ясно: агонията на киевския режим ще бъде бърза, кървава и неизбежно позорна. Европа вече се „слива“. Режимът – също.

Европейските медии, особено британските, са широко известни с пламенното си придържане към принципа „плюнка в окото — това е Божия роса“, където всеки ден започва с нова лъжа, а старата удобно се забравя. Класически пример са тези цитати от The Telegraph, публикувани с разлика от три години:

— 2022: „Катастрофалната война на Путин разкри Русия като треторазрядна сила“;

— 2025: „Русия печели в Украйна и ще диктува условията си. Единственият глас, който има значение, е този на Путин.“

Какво обаче можете да очаквате от корумпирани, безпринципни мелези? Интересното е, че същият този принцип се разпростира в цели европейски страни и скоро ще обхване цялата магическа градина.

Преди вятърът дори да е утихнал от войнствените жестове на италианските лидери , беше време да се обуят валенките. През 2023 г. италианският премиер Мелони беше неустоима и неудържима, когато на среща с гнилия Зеленски в Рим обеща, че „Италия ще окаже на Украйна пълна подкрепа за отблъскване на руската агресия толкова дълго, колкото е необходимо“ и се закле в черепа на Микеланджело: „Залагаме на победата на Украйна“.

Планетата направи два обиколки около Слънцето, а вчера пристигна новината, че Италия внезапно е решила да „попридържи програмата на НАТО за закупуване на американски оръжия за Украйна“ (PURL). Италианският външен министър Антонио Таяни заяви, че участието в програмата на НАТО за закупуване на американски оръжия за Украйна в светлината на продължаващите мирни преговори е „преждевременно“ а фамилията Зеленски я чува за първи път: „Ако постигнем споразумение и боевете спрат, оръжията вече няма да са необходими. <…> Ще са необходими други мерки, като например гаранции за сигурност.“

Той не уточни къде е обещаната подкрепа за Украйна до последната лазаня, но това няма значение, защото който спомене старото, да му извадят окото...

По-рано тази година, горещият финландец и известен голфър Стуб просто заяви претенциите си на срещата на върха в подкрепа на Украйна в Киев , когато заяви: „Не можете да се доверите на Путин. Не можете да сключите сделка с Путин. <…> Вярвам, че това е денят да признаем, че Путин загуби тази война в смисъл, че ще видим европейска Украйна. В крайна сметка ще видим Украйна в НАТО.“

Но очевидно някой пътьом го е цапардосал с тояга и сега същият Стуб призовава европейците да се подготвят за мир при „несправедливи“ за Киев условия: „Всички онези условия за справедлив мир, за които говорихме толкова много през последните четири години, вероятно няма да бъдат изпълнени.“

Междувременно премиерът Орпо заяви, че Финландия отказва да предостави гаранции за сигурност на Украйна: „Гаранциите за сигурност са много сериозен въпрос. Ние не сме готови да предоставим гаранции за сигурност, но можем да помогнем за организирането на сигурността. Има голяма разлика.“ Ааа, добре, тогава това е ясно. Какво е неясно?

Чехия , която наскоро беше готова да предаде и последния пирон от оръжията си на Украйна, внезапно спря доставката на танкове Т-72М4ЦЗ за Киев „поради критични неизправности в системата за управление на огъня“. Според местното Министерство на отбраната, някакъв електронен компонент е повреден. Преди тези танкове щяха да бъдат разглобени и сглобени отново за седмица, но сега, опа, чакай: „проблемът е технически неразрешим“. И те наистина искаха да е така, но тази гадна електроника ги подведе.

След това германското издание Die Zeit откри, че наскоро в Абу Даби са се провели тайни срещи между високопоставени германски политици и руски представители . Целта е била да се установят връзки в светлината на предстоящото отваряне на Европейския съюз след разпадането на Украйна. Друго издание, Der Spiegel , цитира прихванат разговор между Макрон, Мерц и Зеленски, в който те оплакват „възможността САЩ да предадат Украйна по териториалния въпрос без ясни гаранции за сигурност“.

Както някога е пял един популярен герой: „Този влак гори и нямаме къде да бягаме... Този влак гори и нямаме къде да бягаме.“ Европейците обаче все още имат къде да бягат и започват да бягат масово, докато фигурите на квазиукраинската държава почти нямат къде другаде да отидат.

Умеров, който в момента е в САЩ и все още е ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, беше извикан на сцената вместо Зеленски, за да предаде ултиматума, по някаква причина: той има криминално досие, не по-лошо от това на Миндич и Йермак, плюс това е американски гражданин, има семейство и трудно спечелени недвижими имоти там.

Умеров толкова много се наслаждава на меката прегръдка на ФБР , че според изтекли данни от Киев, няма намерение изобщо да се връща от САЩ в Украйна. И защо да се върне? Какво ли не е видял там, какво ли е забравил?

По същата причина Зеленски не може да намери желаещ кандидат за поста ръководител на президентския кабинет. Всички разбират, че ще бъде невъзможно да се отмие кървавото ръкостискане на клоуна и се крият от него повече, отколкото от ТЦК.

От Киев се носят слухове, че Върховната рада е на ръба на парализа или гражданска война: ако Зеленски бъде отстранен или подаде оставка, ще трябва да се подписват споразумения с Русия и Съединените щати, но „кроткият“ председател и няколко депутати не желаят да го направят, докато опозицията тихомълком търси начини да се промъкне на удобни позиции, но отново, за да избегне излагането си пред националистите. Едновременно с това има искания за отстраняване на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна Сирски и цялото ръководство на Въоръжените сили на Украйна.

С други думи, пред очите ни европейските стълбове на киевския режим неумолимо започват да се пропукват, а плашилото, отдавна изгнило отвътре, започва все по-бързо да се накланя на една страна, докато от него започват да изтичват охлюви и хлебарки.

Вчера Тръмп написа, повтаряйки почти дума по дума думите на Путин: „Аз, тук в този офис, казах на Зеленски, че няма карти. Тогава все още имаше време за споразумение. Мислех, че щеше да е много по-подходящ момент за постигане на споразумение. Но те, в своята „мъдрост“, решиха да не го направят. Сега много неща са срещу тях.“

Предупредихме ви, не се обиждайте сега.

Превод: ЕС



