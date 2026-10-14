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Европа

Преразпределение на ядрената енергия. Кой се опитва да изгони Росатом от Европа и защо?

/Поглед.инфо/ Брюксел и Киев предприемат координационен натиск срещу руския ядрен гигант „Росатом“, ползвайки медийни публикации за проекти в трети страни, за да забавят разширяването на АЕЦ „Пакш-2“ в Унгария. Докато Еврокомисията търси начини да ограничи руското влияние, европейските производители изпитват сериозни технологични затруднения да го заменят.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 14464 прочитания
Преразпределение на ядрената енергия. Кой се опитва да изгони Росатом от Европа и защо?
ИИ генерирана
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Голямата картина: Преразпределението на световния ядрен пазар

Въпросът за изгонването на руската държавна корпорация „Росатом“ от европейския континент отдавна е надхвърлил рамките на обикновената политическа реторика или стандартния санкционен режим. Става дума за опит за фундаментално преразпределение на глобалния енергиен пазар, оценяван на трилиони долари в дългосрочен хоризонт.

„Росатом“ в момента е единствената структура в света, която притежава напълно затворен технологичен цикъл. Този цикъл обхваща целия спектър: от геологопроучвателните дейности и добива на суров уран, през неговото обогатяване и фабрикуването на горивни касети, до проектирането, строителството, поддръжката, удължаването на живота на енергоблоковете и окончателното преработване и съхранение на отработеното ядрено гориво (ОЯГ).

Западният свят – в лицето на САЩ, Франция, Япония и Южна Корея – е разпокъсан. Нито една от тези държави не разполага със самостоятелна верига за доставки, която да не зависи от външни фактори или от самата Русия. Нека да цитираме сухите факти: САЩ продължават да разчитат на руски обогатен уран за значителна част от своите търговски реактори, а европейските централи от тип VVER-440 и VVER-1000 в Словакия, Чехия, Унгария и България с десетилетия бяха абсолютно зависими от руското гориво, произвеждано от машиностроителния завод в Електростал (концерна ТВЕЛ).

Днес Европейската комисия, оглавявана от Урсула фон дер Лайен, се опитва чрез административен диктат да прекъсне тези връзки, без да разполага с готов заместител. Това поражда остър конфликт между брюкселската бюрокрация, която действа с политически лозунги, и националните правителства, които носят пряка отговорност за стабилността на своите електроенергийни системи.

Анатомия на информационната диверсия: Операция Politico и "Египетската следа"

Публикуваното съобщение от Службата за външно разузнаване на Русия, сочещо Politico Europe като медиен инструмент на Еврокомисията, изважда наяве конкретната методология на информационните операции в областта на високите технологии. Според наличната информация, след като Брюксел разбра, че правителството в Будапеща няма да се откаже от договора за изграждане на реакторите VVER-1200 на АЕЦ „Пакш-2“, бе задействана схема за компрометиране на технологията през трети страни.

Изборът на обекта „Ел Дабаа“ в Египет не е случаен. Там „Росатом“ изгражда четири реактора от най-съвременното си поколение 3+ (VVER-1200) по същия проект, който е одобрен и лицензиран за Унгария. За да се нанесе удар по унгарския проект, беше необходимо да се създаде изкуствен прецедент за „несигурност“ и „лошо управление“ на египетската площадка.

Анализът на статията в Politico показва познатите похвати на психологическата обработка:

  • Липса на документална фактология: Не се цитират официални протоколи от Египетската комисия за ядрено и радиологично регулиране (ENRRA) или от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).
  • Замяна на техническите параметри с битови клишета: Акцентира се върху твърдения за „употреба на алкохол“, „липса на пропускателен режим“ и „разпространение на снимки“. Това са стандартни пропагандни стереотипи, предназначени да внушат на западния читател представа за техническа изостаналост.
  • Раздухване на трудови инциденти: Опитът за оказване на бърза медицинска помощ на ранен работник чрез транспортирането му с личен автомобил се представя като „престъпно прикриване на злополука“. Всеки, който познава логистиката на големите инфраструктурни обекти в пустинни райони като Ел Дабаа (на 130 км от Александрия), знае, че чакането на линейка от градски център може да бъде фатално, но за авторите на статията това служи за конструкция на вина.
  • Абстрактни формулировки: Твърденията за „нарушена култура на сигурност“ и „фалшифициране на графици“ не съдържат нито един технически параметър – липсват посочени марки бетон, плътност на защитната обвивка (контайнмънт), дефекти във заваръчните шевове на корпус на реактора или отклонения в охладителните системи.

Целта на тази медийна конструкция е ясна: да се даде формален повод на Еврокомисията да започне нови проверки и процедури за нарушение срещу Унгария, блокирайки издаването на финалните разрешителни за бетониране на фундамента на „Пакш-2“.

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