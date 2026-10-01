Принудителна стерилизация в Гренландия: Европейски колониализъм, датски стил

/Поглед.инфо/ Датският парламент (Фолкетингът) официално утвърди компенсационен пакет от по 300 000 датски крони за около хиляда гренландски жени, станали обект на систематична и принудителна медицинска намеса в периода 1960–1991 година. Докато Копенхаген се опитва да затвори една от най-мрачните страници в своята отвъдморска история, белязана от драстичен спад на раждаемостта сред коренното население инуити, в същия момент датските въоръжени сили разгръщат нови военни контингенти на острова. Контрастът между историческия демографски контрол в Арктика и съвременната миграционна динамика в самата метрополия разкрива дълбоките геополитически и морални смущения в политиката на датската държава.

По публикации в чужди медии и аналитични доклади. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административното признание на една репродуктивна катастрофа

През септември 2026 г. датският Фолкетинг проведе гласуване, с което бе запечатана правната рамка за обезщетяване на жертвите от т.нар. „спирална кампания“ (Spiralkampagnen). Става дума за сумата от 300 000 датски крони (приблизително 40 000 евро) на човек, предназначена за около 1000 оцелели жени, които са били подложени на поставителни процедури за вътрематочни спирали без тяхно информирано съгласие. Според докладите на специалния докладчик на ООН за правата на коренните населения, общият брой на засегнатите между 1966 и 1975 г. надхвърля 4500 души — което представлява близо половината от всички жени в детеродна възраст по онова време в Гренландия.

Случаите включват момичета на едва 12-годишна възраст. Медицинските дневници от онази епоха, разсекретени и анализирани от съвместна датско-гренландска разследваща комисия, сочат, че процедурите често са извършвани по време на рутинни училищни прегледи, след раждане или при интервенции по друг повод, без родителите или самите пациенти да бъдат уведомявани. Последиците — хронични възпалителни процеси, вътрешни инфекции, траен стерилитет и последващи хистеректомии.

Демографският срив е незабавен. По данни на гренландската статистическа служба раждаемостта на острова спада с над 50 процента в рамките на едно десетилетие — между 1965 и 1975 г. Твърди се, че мотивът на тогавашното датско Министерство за Гренландия е бил изцяло счетоводен: бързият прираст на инуитското население е изисквал мащабни държавни инвестиции в жилища, училища и болници в рамките на обявената програма за модернизация. Да спреш раждаемостта се е оказало по-евтино от това да построеш училища.

През 2025 г. правителството на Мете Фредериксен поднесе официално извинение, но правният казус далеч не бе приключен. Правителството в Нуук (Naalakkersuisut) поръча независима правна експертиза, за да установи дали действията на датската държава не покриват критериите за геноцид по смисъла на Конвенцията на ООН от 1948 г. (по-специално член II, точка „г“ — налагане на мерки, предназначени да предотвратят ражданията в определена група). Експертният състав се разцепи на две и публикува два отделни доклада с противоположни изводи.

Парите са преведени. Раните остават отворени.

Военният рефлекс в Арктика и сянката на васалните отношения

Почти паралелно с гласуването във Фолкетинга, първата група датски наборници пристигна в Гренландия за преминаване на бойна подготовка в сурови арктически условия. Този ход е пряка последица от реформата на датското Министерство на отбраната, която удължи задължителната военна служба от 4 на 11 месеца и постави цел за увеличаване на годишния контингент от 5000 на 7500 души до 2033 г.

Копенхаген бърза да демонстрира присъствие в Северния ледовит океан. Причината не е само нарастването на стратегическото съперничество между НАТО, Русия и Китай в Арктика, но и пряката зависимост на Дания от сигурността, предоставяна от Вашингтон. Съгласно Договора за защита на Гренландия от 1951 г., САЩ поддържат ключовата си военновъздушна база в Питуфик (бившата база Туле), където са разположени елементи от американската система за ранно предупреждение за ракетно нападение и космическо проследяване.

Дания се намира в геополитическо менгеме. От една страна, тя не разполага с достатъчно собствен военен ресурс — ресурсът на кралските ВМС в арктически води се ограничава до няколко инспекционни кораба от клас „Тетис“ и патрули от кучешки впрягове „Сириус“. От друга страна, всяко засилване на американското присъствие подхранва опасенията в Нуук, че островът бива използван като плацдарм без зачитане на местния суверенитет.

За да поддържа контрол върху територия с площ над 2 милиона квадратни километра, Копенхаген разчита на ежегодната финансова субсидия (bloktilskud) в размер на над 3.9 милиарда крони, която покрива повече от половината от държавния бюджет на Гренландия. Твърди се, че този финансов транш действа като котва срещу пълната независимост, заложена като възможност в Закона за самоуправление от 2009 г. Но геополитическата сметка става все по-сложна на фона на откриването на огромни залежи от редкоземни метали (като проекта Кванефйелд / Куанерсуит) и отварянето на нови морски маршрути.