/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора с проф. Боян Дуранкев водещият Владимир Трифонов поставя въпроса за икономическите и политическите последици от войната срещу Иран – този път през призмата на Европа и България. Професорът предупреждава, че ЕС се намира между енергиен шок, милитаризация и вътрешни политически противоречия, които могат да доведат до нова инфлационна вълна, социално напрежение и възход на нови леви движения. В разговора се разглеждат и кризата в европейската икономика, енергийният натиск върху бизнеса, перспективите пред левицата в Европа и България, ролята на БСП и политическите перспективи на проекта на Румен Радев.
Във втората част на разговора между Владимир Трифонов и проф. Боян Дуранкев се прави задълбочен анализ на икономическите и политическите последствия от глобалната конфронтация, започнала с войната срещу Иран.
Според проф. Дуранкев Европа се оказва в изключително сложна ситуация – между енергиен шок, нарастващи цени на петрола и газа, милитаризация и политически противоречия вътре в Европейския съюз.
В интервюто се обсъждат:
-
опасността от нов енергиен и инфлационен удар за ЕС
-
възможността цената на петрола да достигне 150 долара
-
растящото недоволство на европейския бизнес от военните конфликти
-
появата на нови леви движения в Европа
-
кризата на традиционната левица
-
перспективите пред БСП
-
политическите шансове и рисковете пред проекта на Румен Радев
Проф. Дуранкев анализира и защо икономическите противоречия, неравенствата и милитаризацията могат да доведат до сериозни политически промени в Европа през следващите години.
