/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора с проф. Боян Дуранкев водещият Владимир Трифонов поставя въпроса за икономическите и политическите последици от войната срещу Иран – този път през призмата на Европа и България. Професорът предупреждава, че ЕС се намира между енергиен шок, милитаризация и вътрешни политически противоречия, които могат да доведат до нова инфлационна вълна, социално напрежение и възход на нови леви движения. В разговора се разглеждат и кризата в европейската икономика, енергийният натиск върху бизнеса, перспективите пред левицата в Европа и България, ролята на БСП и политическите перспективи на проекта на Румен Радев.

Във втората част на разговора между Владимир Трифонов и проф. Боян Дуранкев се прави задълбочен анализ на икономическите и политическите последствия от глобалната конфронтация, започнала с войната срещу Иран.

Според проф. Дуранкев Европа се оказва в изключително сложна ситуация – между енергиен шок, нарастващи цени на петрола и газа, милитаризация и политически противоречия вътре в Европейския съюз.

В интервюто се обсъждат:

опасността от нов енергиен и инфлационен удар за ЕС

възможността цената на петрола да достигне 150 долара

растящото недоволство на европейския бизнес от военните конфликти

появата на нови леви движения в Европа

кризата на традиционната левица

перспективите пред БСП

политическите шансове и рисковете пред проекта на Румен Радев

Проф. Дуранкев анализира и защо икономическите противоречия, неравенствата и милитаризацията могат да доведат до сериозни политически промени в Европа през следващите години.

