Проф. Дарина Григорова: Западът се страхува от завръщането на Русия в Източна Европа!

/Поглед.инфо/ Европа остана пред вратата на преговорите за Украйна, но продължава да говори с езика на войната. Защо Брюксел се страхува от завръщането на Русия в Източна Европа? Превърна ли се Германия в геополитическо джудже? Какво преследва Франция и кой печели от европейската русофобия? В първата част на разговора ми с проф. Дарина Григорова разкриваме историческите корени на конфликта, опасната логика на европейските елити и цивилизационния разлом, който може да промени съдбата на континента. Предстои ли нова Ялта, или светът върви към още по-страшна война?