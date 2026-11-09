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Проф. Дарина Григорова: Западът се страхува от завръщането на Русия в Източна Европа!
/Поглед.инфо/ Европа остана пред вратата на преговорите за Украйна, но продължава да говори с езика на войната. Защо Брюксел се страхува от завръщането на Русия в Източна Европа? Превърна ли се Германия в геополитическо джудже? Какво преследва Франция и кой печели от европейската русофобия? В първата част на разговора ми с проф. Дарина Григорова разкриваме историческите корени на конфликта, опасната логика на европейските елити и цивилизационния разлом, който може да промени съдбата на континента. Предстои ли нова Ялта, или светът върви към още по-страшна война?
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Проф. Дарина Григорова: Зеленски се страхува от мира! След войната Украйна може да избухне отвътре!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Какво ще се случи с Украйна, когато оръжията замлъкнат? Ще оцелее ли Зеленски политически, или истинският взрив тепърва предстои? Във втората част на разговора ми с проф. Дарина Григорова обсъждаме тежките обвинения за тайни затвори и изтезания, възраждането на култа към Бандера, амбициите на Полша и опасността от нова гражданска война. Защо Европа мълчи? Кой печели от продължаването на конфликта? И как Русия, Китай и САЩ пренареждат света, докато Европейският съюз губи влияние? Разговор за премълчаваното, историческата памет и опасното бъдеще на Украйна.09.11.2026 19:30
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