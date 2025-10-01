/Поглед.инфо/ Проф. Николай Витанов в предаване със Зорница Илиева споделя впечатленията си от пътуване до Япония, а също така споделя притесненията си от процесите, които се развиват в Европа.
- Впечатления от посещение в Япония. Накъде гледа Япония?
- Предположения за развитие на процесите в Украйна, Близкия изток и идеите на Тръмп за решаване на проблемите по света.
- Защо Тръмп и Хегсет организираха среща на висшите военни в САЩ?
- Има ли карти Европа в геополитическата игра?

