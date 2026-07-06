Проф. Николай Цонков: Европейският съюз прикрива собствената си криза чрез войната в Украйна

/Поглед.инфо/ В първата част на разговора с проф. Николай Цонков обсъждам защо войната в Украйна продължава вече повече от четири години, защо европейските институции я определят като екзистенциален въпрос и как конфликтът променя икономиката, сигурността и политиката на Европейския съюз. Говорим за енергийната зависимост, миграцията, федерализацията, отношенията с Русия и за това дали Европа разполага със собствена стратегическа визия за мястото си в зараждащия се многополюсен свят.