/Поглед.инфо/ Владимир Трифанов разговаря с проф. Румен Гечев във втората част на анализа за глобалната икономическа буря. Според него действията на САЩ разрушават десетилетия международни търговски правила, а енергийната криза заплашва Европа с тежък икономически удар. Испания вече се противопоставя на натиска на Вашингтон, докато България остава без ясна стратегия за защита на собствените си интереси. Проф. Гечев предупреждава за възможен скок на цените на петрола, инфлационен шок и тежки последици за европейските икономики.

Във втората част на разговора с Владимир Трифанов проф. Румен Гечев прави мащабен анализ на енергийната и икономическата криза, която се очертава пред Европа.

Според него политиката на САЩ и конфликтите в Близкия изток създават сериозни сътресения на световните пазари на енергия. Прекъснатите връзки с Русия, нестабилността в Близкия изток и новите геополитически конфликти поставят Европейския съюз в изключително сложна ситуация.

Проф. Гечев коментира още:

конфликта между САЩ и европейските държави

позицията на Испания срещу военния натиск

енергийните проблеми на Европа

възможния скок на цените на петрола

рисковете за инфлацията и българската икономика

Според него България се намира в особено уязвима позиция заради пропуснатите енергийни проекти и липсата на ясна национална стратегия.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=mgHEGi2a4_g

#Гечев #ЕнергийнаКриза #Европа #ПогледИнфо #Петрол #Газ #Икономика #Инфлация #Геополитика

