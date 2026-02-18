/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора на Владимир Трифонов с проф. Румен Гечев от Университет за национално и световно стопанство бяха разбити няколко от най-повтаряните геополитически митове. Обещаният икономически крах на Русия не се случи. Санкциите не доведоха до срив, а до преструктуриране. Дългът остава нисък, инфлацията – под контрол, а търговията се пренасочи към Китай, Индия и страните от БРИКС.



Гечев анализира и другия фронт – енергийния. Могат ли САЩ отново да диктуват цените на петрола чрез Близкия изток? Възможно ли е връщане към доларовите разчети? И защо Европа се оказа най-уязвимата страна в икономическата война?



Разговорът завършва с поглед към България – инфлацията след влизането в еврозоната, бюджетната политика и липсата на стратегически икономически дебат в предизборната кампания.

В този силен геоикономически анализ проф. Румен Гечев поставя под въпрос стратегическите изчисления на Запада. Данните показват, че въпреки санкциите, руската икономика не е срината – тя се адаптира чрез преструктуриране на износа и нова финансова архитектура с Китай и страните от БРИКС.

Разглежда се и опитът на САЩ да влияят върху глобалните енергийни пазари – от отношенията със Саудитска Арабия до амбициите във Венецуела. Анализът поставя ключов въпрос: може ли еднополюсният модел да бъде възстановен чрез контрол върху петрола и долара?

В заключение разговорът преминава към България – инфлацията след приемането на еврото, свиващия се износ, растящия внос и липсата на ясна фискална стратегия. Дебатът за икономиката тепърва предстои, но времето за стратегически решения изтича.

