Проф. Валентин Вацев взриви илюзиите на Европа: Америка няма да воюва за вас, а Русия няма да ви пожали!

/Поглед.инфо/ Д-р Румен Петков: Америка вече не иска да воюва за Европа. Европейските елити не могат да приемат тази действителност, а опасността от сблъсък с Русия расте. Във втората част на разговора ми с проф. Валентин Вацев поставяме въпросите, които Брюксел предпочита да премълчава. Защо Европа вярва, че Путин няма да използва ядрено оръжие? Кой ще наследи политическата инициатива в България, ако Радев започне да губи позиции? Може ли да се появи българска „Алтернатива за Германия“? И защо посещението на Уан И може да се окаже исторически шанс, който България отново ще пропусне?