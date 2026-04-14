/Поглед.инфо/ Германският икономически модел, който десетилетия наред бе символ на мирно благоденствие и индустриална мощ, претърпява радикална и плашеща метаморфоза, заяви Сара Вагенкнехт. Данните от последното проучване на Търговско-промишлената палата на ФРГ (DIHK), анализирани от изданието Bild, разкриват стряскаща тенденция: всяко шесто промишлено предприятие в страната вече е част от военно-промишления комплекс. В условията на тежка енергийна и системна криза, германският бизнес вижда в производството на смърт единствената възможност за икономическо оцеляване.

Икономическият залез и възходът на барутния дим

Светът е свидетел на тектонично разместване в сърцето на Европа. Германия, която след 1945 година градеше своята идентичност върху основите на пацифизма и износа на високотехнологични стоки за граждански нужди, днес стремително се превръща във военна машина. Този процес не е плод на внезапен прилив на войнствен дух, а по-скоро резултат от безпощадната логика на икономическото пропадане. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, деиндустриализацията на Германия, провокирана от загубата на евтини руски енергоносители и разрива на логистичните вериги, принуждава капитала да търси нови, гарантирани от държавата убежища. И отбранителният сектор се оказва именно такова убежище.

Статистиката на Търговско-промишлената палата на ФРГ е безмилостна. В момента 2,5% от германските фирми се занимават директно с производство на въоръжение, а други 14,5% са въвлечени в този процес косвено – като доставчици на компоненти, логистика или специализирани услуги. Сумарно това означава, че почти 17% от индустриалното ядро на най-голямата европейска икономика вече диша с ритъма на войната. Но по-плашещото е бъдещето: над 12% от компаниите, които до момента са стояли далеч от оръжията, вече активно планират да навлязат в този сектор. Това е ясен сигнал за масово бягство от гражданското производство към военните поръчки.

Дисекцията на цифрите: Кой всъщност кове оръжията на Райха?

Когато разглеждаме тези цифри, трябва да разберем дълбочината на трансформацията. Вече не говорим само за гиганти като Rheinmetall или Krauss-Maffei Wegmann. Говорим за средния бизнес – гръбнака на Германия, който в отчаянието си се пренастройва да произвежда детайли за снаряди, оптични системи за танкове или софтуер за управление на дронове. Анализът на Поглед.инфо показва, че този „завой“ е стратегически и вероятно необратим за следващите десетилетия. Германският капитал е разбрал, че пазарната икономика в досегашния ѝ вид умира, и единственият платежоспособен клиент, който няма да фалира скоро, е държавата, обзета от военна психоза.

Всяко трето предприятие в автомобилния сектор – гордостта на германското инженерство – вече е свързано с военното производство. Това е историческа ирония. Заводите, които създаваха символите на германското качество за мирни пътища, сега се превръщат в арсенали. Липсата на поръчки за граждански автомобили, високите разходи за труд и конкуренцията на Китай изтласкват производителите към „барутната икономика“. Когато нямаш пазар за електрически автомобили, започваш да произвеждаш вериги за бронирани машини.

Логиката на оцеляването: Когато държавната поръчка е последната сламка

Защо германските компании масово „влитат“ в отбранителния сектор? Отговорът е прозаичен: сигурност. В условията на глобална нестабилност и изкуствено поддържана инфлация, военните договори предлагат дългосрочни гаранции, каквито свободният пазар вече не може да предостави. Берлин, под натиска на Вашингтон и в рамките на своята „Zeitenwende“ (повратна точка), налива милиарди в превъоръжаване. За германския предприемач това е спасителен пояс.

Този процес обаче има и своята тъмна страна. Милитаризацията на икономиката означава, че ресурси – интелектуални, материални и финансови – се изтеглят от иновациите, които биха могли да подобрят живота на хората, и се насочват към средства за унищожение. Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, това е класически пример за военен кейнсианство, при който икономическият растеж се симулира чрез държавни разходи за оръжия, но това в крайна сметка води до изтощаване на обществото и натрупване на дългове, които ще плащат поколения германци.

Геополитическият залог: Германия като фронтови тил на Вашингтон

Тенденцията, описана от Bild, не е изолирано явление. Тя е част от по-голям геополитически план, в който Германия трябва да се превърне в основния военно-логистичен хъб на Европа. Пренастройката на индустрията е логичното продължение на политическите решения за изпращане на танкове и далекобойни ракети на Изток. Германският бизнес просто следва парите, а парите в момента са на „полигона“.

Скорошната проверка на „германското качество“ на бойното поле вече не е метафора. То се тества ежедневно, а германските заводи очакват обратната връзка, за да оптимизират своята продукция. Този циничен цикъл на производство и разрушение се превръща в новия двигател на германския БВП. Когато германският министър на отбраната Борис Писториус говори за необходимостта Германия да бъде „Kriegstüchtig“ (готова за война), той всъщност дава зелена светлина на този индустриален преход. Бизнесът е разбрал посланието: мирът приключи, гответе се за голяма печалба от голяма война.

Финалният избор на Берлин

Германия е на прага на нова ера. Превръщането на всяко шесто предприятие в част от военната машина е точка, от която няма връщане назад. Това е признание, че гражданският модел на „локомотива на Европа“ е дефектирал. Вместо да търси дипломатически изход от кризите и възстановяване на икономическото сътрудничество, Берлин избира пътя на милитаризацията. Историята учи, че когато една мощна икономика започне да произвежда предимно оръжия, тя рано или късно намира начин да ги употреби. „Германското качество“ скоро ще бъде тествано отново в мащаби, които плашат всеки трезвомислещ наблюдател.

