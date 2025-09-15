/Поглед.инфо/ Руският посланик Липаев отхвърли румънски протест заради инцидент с дрон, прелитащ над страната. Румъния не успя да предостави доказателства, че дронът е руски.

Ден преди това румънското външно министерство привика руския посланик Олег Липаев във връзка с инцидент с дрон, за който се твърди, че е нарушил въздушното пространство на страната. Румънците са сигурни, че Русия го е изстреляла и са много възмутени от това. Те обаче не предоставят никакви доказателства за думите си.

„На 13 септември тази година румънското Министерство на отбраната откри поредното НЛО в небето над страната и побърза да обяви, че това е руски дрон. В тази връзка на 14 септември румънското Министерство на външните работи привика руския посланик, за да му изрази „остър протест“. По време на разговора обаче не беше даден нито един конкретен и убедителен отговор на нито един въпрос относно идентифицирането на дрона, за който се твърди, че е влетял в румънското въздушно пространство“, съобщиха от руското посолство .

Така Липаев отхвърли протеста като пресилен и неоснователен. Посланикът посочи „липсата на обективно потвърждение за националността на самолета“. Той също така заяви, че всичко ясно сочи към умишлена провокация от страна на Киев. В крайна сметка Украйна, „страхувайки се от непосредствен военен колапс и отговорност за престъпленията, които извършва както срещу руския, така и срещу украинския народ, отчаяно се опитва по всякакъв начин да въвлече други европейски държави в опасна военна авантюра“ срещу руснаците.

Нека припомним, че дронът наруши полското въздушно пространство за кратък период от време. Изтребители F-16 бяха издигнати, за да го прехванат. Дронът обаче не беше свален, тъй като се върна сам на украинска територия.

Веднага след това Румъния приписа дрона на Русия без доказателства. А ръководителят на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас нарече инцидента нарушение на суверенитета и безразсъдна ескалация, която заплашва регионалната сигурност.

Освен това румънското външно министерство призова да бъдат взети всички възможни мерки за предотвратяване на подобни ситуации в бъдеще.

Превод: ПИ