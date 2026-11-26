/Поглед.инфо/ Предстоящият 13-месечен изборен цикъл в Испания, Франция, Италия и Полша може да доведе до институционална парализа на Европейския съюз в сегашния му вид, сочи анализ на британския вестник „Гардиън“. Според цитираните западни експерти евентуална победа на евроскептични формации в Париж и Мадрид заплашва да блокира седемгодишния бюджет на общността, фонда от 100 милиарда евро за Украйна, по-нататъшното разширяване на блока и санкционния режим през юли 2027 година.

По публикации в британския вестник „Гардиън“ и европейски медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Математиката на единодушието и капанът на юли 2027 година

Институционалната архитектура на Европейския съюз не е проектирана да издържа на едновременен бунт в държавите, които формират нейния демографски и финансов гръбнак. Когато анализаторите на британския ежедневник „Гардиън“ очертават хоризонт от едва 13 месеца за оцеляването на общността в познатия ѝ вид, те не боравят с абстрактни страхове, а с конкретния календар на националните избори и с твърдите текстове на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

В Брюксел съществуват три ключови механизма, които изискват пълно единодушие в Европейския съвет — одобряването на Многогодишната финансова рамка по член 312 от ДФЕС, приемането на нови държави членки по член 49 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и подновяването на икономическите санкции по член 29 от ДЕС и член 215 от ДФЕС. Досега системата успяваше да неутрализира съпротивата на Унгария чрез финансови лостове. Будапеща е нетен получател на средства, което позволи на Европейската комисия да замрази над 20 милиарда евро по кохезионните фондове и механизма за върховенство на закона (Регламент 2020/2092), пречупвайки на няколко пъти унгарското вето.

С Франция подобен сценарий е математически и политически невъзможен.

Париж е вторият по големина нетен платец в общия бюджет след Германия и единствената ядрена сила в блока с постоянно място в Съвета за сигурност на ООН. По оценка на Муджтаба Рахман, управляващ директор за Европа в консултантската компания „Юрейжа Груп“, евентуална победа на Марин льо Пен на президентските избори през пролетта на 2027 година би поставила в центъра на Европейския съвет лидер, чиято тежест не подлежи на брюкселски финансови санкции. Първият сблъсък вече има точна дата — юли 2027 година, когато изтича поредният шестмесечен срок на секторните икономически ограничения срещу Руската федерация. За да бъдат удължени те, е необходим подписът на всички 27 държавни и правителствени ръководители; отказът на Елисейския дворец автоматично прекратява действието им без нужда от допълнителни процедури.

Дали обаче прогнозите на западните политолози не надценяват готовността на една нова френска администрация да взриви общия пазар още в първите седмици на мандата си? Историята на европейските кризи показва, че между предизборната реторика и управлението на държавния дълг често зее пропаст — особено когато доходността по френските десетгодишни облигации реагира мигновено на всяко съмнение относно стабилността на еврозоната.

Френският конституционен таран и дупката от 11 милиарда евро

В сърцевината на платформата на „Национален сбор“ стои намерението годишната нетна вноска на Франция в бюджета на ЕС да бъде орязана с 11 милиарда евро. За да се разбере мащабът на този удар, сумата трябва да се съпостави с общия годишен бюджет на съюза, който възлиза на около 180–190 милиарда евро, както и с предстоящото изплащане на главниците и лихвите по общия дълг от 750 милиарда евро, изтеглен за фонда „Следващо поколение ЕС“. Изчезването на 11 милиарда евро годишно от френската графа би принудило Германия, Нидерландия и скандинавските държави или да увеличат драстично собствените си вноски, или да съкратят наполовина субсидиите за по-бедните периферни икономики.

Още по-дълбок юридически разлом крие заявката на Льо Пен за провеждане на конституционен референдум, който да закрепи върховенството на националното френско право над регламентите и директивите на Брюксел. Подобен акт би обезсмислил решението на Съда на Европейския съюз по делото „Коста срещу ЕНЕЛ“ от 1964 година — фундаменталния юридически стълб, върху който се крепи приматът на общностното право над националните конституции. Франция вече има исторически опит в подобни сблъсъци: на 29 май 2005 година 54,68% от френските избиратели отхвърлиха на референдум Договора за създаване на Конституция за Европа, което тогава принуди европейските елити да преопаковат същите текстове в Лисабонския договор от 2007 година и да ги ратифицират парламентарно, избягвайки ново народно допитване.

Тук обаче възниква сериозно конституционно препятствие, което анализаторите в „Гардиън“ подминават бегло. Съгласно член 89 от Конституцията на Петата република от 1958 година, всяка конституционна поправка трябва първо да бъде гласувана в идентичен текст от двете камари на парламента — Националното събрание и Сената, където десницата далеч няма гарантирано мнозинство — и едва след това да бъде подложена на референдум. Опитът на президента да заобиколи парламента чрез член 11 от Конституцията би предизвикал незабавен сблъсък с Конституционния съвет в Париж и би поставил страната в режим на вътрешна институционална криза още преди да е стигнала до сблъсък с Европейската комисия.

И все пак — дори без конституционен референдум, президентът на Франция разполага с изключителни правомощия във външната политика и европейските дела по силата на традицията на Петата република. За да блокира следващата Многогодишна финансова рамка след 2028 година и заложения в нея инструмент от 100 милиарда евро за Киев, на Льо Пен няма да ѝ е нужен нито Сенатът, нито Конституционният съвет — достатъчно е да не гласува „за“ в Брюксел.