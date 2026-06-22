Радев блокира новите санкции, а спорът в ЕС вече е между Брюксел и Берлин

/Поглед.инфо/ България постави под въпрос новия пакет санкции срещу Русия и отвори неудобен дебат за реалното състояние на европейското единство. Спорът около позицията на премиера Румен Радев извади на повърхността не само различията между София и Берлин, но и по-дълбок конфликт за това кой всъщност определя политиката на Европейския съюз във войната в Украйна. Зад публичните декларации започват да се виждат икономически интереси, енергийни зависимости и все по-очевидна умора от курса на безкрайна конфронтация.

През последните години европейската политика свикна да представя почти всяко решение по отношение на Русия като израз на единство. В официалните документи това се нарича „обща европейска позиция“. В политическата практика обаче все по-често се вижда нещо друго – сложна система от компромиси, принуда, икономически зависимости и различни национални интереси, които трудно могат да бъдат прикрити зад общи декларации.

Именно такъв момент се появи около обсъждането на 21-ия пакет санкции срещу Русия. Според публикации и изявления от Брюксел България е изразила сериозни резерви към част от предлаганите мерки. Сам по себе си този факт не е историческо събитие. Историята на Европейския съюз познава десетки случаи, в които отделни държави са забавяли или променяли решения на общността. По-интересен е контекстът, в който се случва това.

В продължение на повече от три години европейската политика към Русия се изграждаше върху предположението, че икономическият натиск постепенно ще отслаби руската икономика, ще ограничи военните възможности на Москва и ще принуди Кремъл към отстъпки. Част от тези очаквания не се реализираха по начина, по който бяха формулирани през 2022 и 2023 година. Руската икономика не рухна. Енергийните потоци бяха пренасочени. Появиха се нови логистични маршрути през Азия, Кавказ и Близкия изток. Военното производство в Русия се увеличи. В същото време Европа започна да плаща все по-висока цена за собствената си стратегия.

Тук се появява и българският аргумент. Независимо от политическите оценки, България остава държава със сравнително ограничена индустриална база и висока зависимост от конкретни енергийни и транспортни решения. Когато в София се говори за рискове за рафинерията, за доставките на суровини, за торове или за инфраструктурни вериги, това не е абстрактен геополитически спор. Става дума за конкретни производствени цикли, цени и работни места.

В подобна ситуация всяко правителство е изправено пред неприятен избор. От една страна е натискът за демонстрация на европейска солидарност. От другата страна стоят икономически системи, които не могат да бъдат заменени с политически лозунги. Рафинерията не работи с декларации. Железопътният транспорт не се поддържа с речи. Земеделието не се интересува от резолюции, когато няма торове или когато цената на горивата започне да изяжда печалбите на производителите.

Затова и реакцията на Берлин не бива да се разглежда единствено през призмата на отношенията между Германия и България. Тя е част от по-широк процес. Германското ръководство през последните години се стреми да възстанови лидерската си роля в Европейския съюз в момент, когато авторитетът на Франция намалява, Великобритания вече е извън съюза, а Европейската комисия постепенно концентрира все повече влияние върху общите политики.

Проблемът е, че германското лидерство вече не изглежда толкова безспорно, колкото преди десетилетие. Самата Германия преминава през труден икономически период. Индустриалният сектор изпитва натиск от високите енергийни разходи. Автомобилната индустрия губи позиции на ключови пазари. Растежът остава слаб. Вътрешнополитическите конфликти също се задълбочават.

Това създава интересен парадокс. Берлин настоява за европейска дисциплина именно в момент, когато собствената му способност да определя посоката на континента е подложена на съмнение. Затова всяко отклонение от общата линия се възприема много по-чувствително, отколкото би било преди няколко години.

Паралелно с това в Брюксел се вижда и друг конфликт. Той не е между България и Германия. Той е вътре в самия европейски елит. Споровете около контактите между представители на европейските институции и Москва показват различни представи за бъдещето на войната и за възможните преговори.

Част от европейските лидери продължават да смятат, че военният и икономическият натиск трябва да бъде максимален. Други изглежда все по-склонни да приемат, че независимо от развитието на бойните действия ще бъде необходим политически канал за комуникация с Русия. Това не означава промяна на официалната позиция на ЕС. Означава само, че зад затворените врати се водят разговори за сценарии, които доскоро бяха смятани за неприемливи.

Тук възниква един неудобен въпрос. Ако Европа действително е напълно единна, защо подобни конфликти стават все по-чести? Защо споровете за санкциите се повтарят пакет след пакет? Защо все повече правителства поставят условия, резерви или искат изключения?

Едно възможно обяснение е, че войната навлиза във фаза, в която икономическите последици започват да се усещат по-силно от първоначалния политически импулс. Първите решения след 2022 година бяха вземани под въздействието на извънредна ситуация. Четири години по-късно държавите започват да правят по-трезви сметки.

Числата имат неприятното свойство да разрушават политически митове. Бюджетните дефицити, цените на енергията, конкурентоспособността на индустрията и загубените пазари трудно могат да бъдат скрити зад морални аргументи. Някои правителства вече усещат натиска на собствените си общества. Други се опитват да го изпреварят.

Затова българската позиция вероятно не трябва да се разглежда като изолиран случай. По-скоро тя е симптом на процес, който постепенно се разгръща в целия Европейски съюз. Днес става дума за санкции. Утре може да стане дума за военни разходи, за общ дълг, за енергийна политика или за възстановяването на Украйна.

Колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова повече държавите ще започват да задават въпроса кой плаща сметката и каква е крайната политическа цел. Това не означава автоматично разпадане на европейското единство. Но означава, че единството вече не може да се приема за даденост.

В този смисъл най-интересното в случващото се не е дали България ще получи частични отстъпки по конкретни текстове от санкционния пакет. Истинският въпрос е дали европейската система постепенно навлиза в период, в който националните интереси отново започват да излизат на преден план след години на централизирано политическо управление.

Отговорът още не е ясен. Но самият факт, че подобен въпрос вече се задава открито в Брюксел, Берлин, София и други европейски столици, показва, че под повърхността на официалните декларации протича процес, който може да се окаже много по-значим от поредния пакет санкции.