/Поглед.инфо/ Зачестяващите инциденти с расистки стикери по детски площадки и училища в Хелзинки показват дълбока промяна във финландското общество. Докато международни институции като ООН и ECRI отчитат рекордни нива на реч на омразата и над 1800 престъпления на етническа основа, страната преминава през бърза милитаризация и бюджетни съкращения. Анализът разкрива как геополитическият завой на северната държава съвпадна с радикализация на уличната политика и криза в скандинавския интеграционен модел.

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Анатомия на уличния радикализъм: От детските площадки до градския транспорт

Сините стикери с изображение на черен самолет и надписи, призоваващи за депортация („връщане в родината“), престанаха да бъдат просто маргинален вандализъм по улиците на финландската столица. През последните месеци подобни материали се откриват систематично върху оградите на Международното училище „Ресу“ в центъра на Хелзинки, както и на детската площадка на улица „Калеванкату“. Този микрорайон, традиционно считано за средище на дипломатическия и академичен елит, изведнъж се превърна в полигон за визуална пропаганда.

Според информация от общински учители и сигнали, постъпили при заместник-кмета по образованието Шон Хъф (представител на Зелената партия), тактиката е преминала към директен натиск. Твърди се, че възрастни хора раздават същите тези стикери на деца от малцинствен произход в крайградските влакове, свързващи Хелзинки с Вантаа и Еспоо. Един от публично известните инциденти включва четиригодишно момиче, на което е връчен такъв материал – ситуация, при която само намесата на случаен пътник е предотвратила по-сериозен конфликт.

В основата на тази кампания стои формацията Sinimusta liike (Черно-синьо движение). Това е структура, възникнала през 2022 г. след разцепление в младежкото крило на парламентарно представената Финландска партия (Perussuomalaiset). След като през 2024 г. бе временно заличена поради фашистка реторика в програмата си, през 2025 г. формацията успя да събере необходимите 5000 подписи и се възстанови в официалния партиен регистър. Предизборната им платформа съдържа искания за пълна етническа сегрегация в образованието – разделяне на децата на „коренни финландци“ и такива с чужд произход в отделни учебни заведения.

Статистическият срив на интеграционния модел

Финландия дълги години продаваше на света скандинавския модел като абсолютна гаранция за социално равенство. Данните от 2025 г. обаче показват съвсем различна структура на ежедневните взаимоотношения. Според социологически проучвания на Университета в Хелзинки и доклади на правозащитни организации, над половината (51%) от учениците в 8-ми и 9-ти клас, родени извън страната, съобщават за преживян тормоз или дискриминация в училище. За сравнение, при децата с финландски произход този процент е 31%.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ НИВО НА ДИСКРИМИНАЦИЯ И ИНЦИДЕНТИ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ (2025 г.) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ученици (8-9 клас), родени в чужбина, преживели тормоз: 51% │ │ Цветнокожи студенти, съобщаващи за расизъм: 80% (4 от 5) │ │ Учители, потвърждаващи структурен расизъм в училищата: 66% (2 от 3) │ │ Регистрирани престъпления от омраза (Полиция): 1808 случая (+13%) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Положението във висшето образование е още по-категорично. Четирима от всеки петима цветнокожи студенти във Финландия твърдят, че са били обект на пряк расизъм. В същото време две трети от анкетираните учители признават за съществуването на структурен расизъм в самата образователна система – от разпределянето на ресурси за подпомагащи часове до нагласите при кариерното ориентиране.

Данните на финландската полиция за 2025 г. заковават рекордна бройка: 1808 регистрирани престъпления, подбудени от омраза. Това представлява увеличение с 13% спрямо предходната година и е най-високото ниво от началото на водене на подобна статистика. Близо 70% от тези престъпления са директно мотивирани от етническата принадлежност или националния произход на пострадалите, като преобладават вербалните обиди, заплахите и уличният тормоз.