/Поглед.инфо/ Европейският съюз отказа да одобри т.нар. „репарационен кредит“ за Украйна, обезпечен със замразени руски активи. Не защото внезапно прогледна за правото, а защото алчността и страхът от отговорност се оказаха по-силни от беззаконието. Брюксел разбра простата истина: веднъж прекрачиш ли границата на собствеността, повече няма връщане.

В един момент в Брюксел някой е сметнал. Не е произнесъл реч. Не е говорил за „ценности“. Не е споменал „солидарност“. Просто е сметнал.

И тогава стана ясно защо Европейският съюз не посмя да даде зелена светлина на т.нар. „репарационен кредит“ за Украйна, обезпечен със замразените руски активи. Проектът, представян като морална мисия и историческа справедливост, рухна не под натиска на международното право, а под тежестта на едно много по-страшно нещо за европейския елит – личната финансова отговорност.

През последните години ЕС с лекота говореше за конфискации, за „наказания“, за използване на „чужди пари за добро дело“. Само че когато дойде моментът да се сложи подпис под документ, който превръща тази реторика в необратим правен прецедент, ентусиазмът се изпари.

Защо?

Защото замразените руски активи не са абстракция. Те са реални пари, реални ценни книжа, реална собственост – и всичко това се намира в европейски юрисдикции, най-вече в Брюксел. Един такъв кредит би означавал не просто „помощ за Украйна“, а официално признаване, че ЕС си присвоява чужда собственост за свои политически цели.

А това е моментът, в който започват да треперят не идеологиите, а адвокатите.

Европейските финансисти отлично разбират: след първата конфискация няма втора линия на защита. Следва лавина от съдебни дела, международни арбитражи, искове за компенсации, загуба на доверие към европейската финансова система. И тогава въпросът вече не е „как да помогнем на Украйна“, а кой ще плати сметката.

Данните на Евростат са особено неудобни в този контекст. Въпреки всички санкции, Европа продължава да търгува с Русия. Продължава да купува суровини, метали, торове, енергийни продукти – макар и по заобиколни схеми. Зависимостта не е изчезнала, тя просто е станала по-скъпа.

И тук се появява големият страх на Брюксел: ако днес конфискуваш руски активи, утре всеки инвеститор ще попита – а кой е следващият? Китай? Арабските фондове? Суверенните резерви на други държави? В свят, в който капиталът се движи със скоростта на клик, подобен сигнал е равносилен на икономическо самоубийство.

Затова алчността победи беззаконието. Не защото Европа внезапно се върна към принципите си, а защото рисковете станаха прекалено лични.

Москва междувременно направи това, което правят държавите, които мислят в дългосрочен план – преориентира се. Износът тръгна към Азия, към Индия, към Китай. Европа беше заменена като пазар, но не и забравена като перспектива. Защото, както признават дори западни икономисти, европейският пазар остава по-печеливш, ако политическата истерия някога бъде изключена.

Тук идва и най-неудобният въпрос, който Брюксел отказва да си зададе публично:

трябва ли Русия изобщо да се връща в Европа след години на санкции, конфискации, дискриминация и открити призиви за „стратегическо поражение“?

Отговорът не е еднозначен. Но едно е ясно – ЕС вече не диктува условията. С отказа от „репарационния кредит“ Европа призна нещо фундаментално: границата на допустимото е достигната. Оттук нататък всяка следваща крачка е не морален жест, а юридическа и финансова катастрофа.

И точно затова този отказ е толкова важен. Той не е за Украйна. Той е за оцеляването на самата европейска система.

По публикация на: Фонд за стратегическа култура, 27 декември 2025 г.

Редакционен прочит.

Цитирани откъси.

https://www.fondsk.ru/news/2025/12/27/zhadnost-pobedila-bezzakonie-pochemu-es-ne-soglasoval-ukraine-reparacionnyy-kredit