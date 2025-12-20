/Поглед.инфо/ Срещата на върха на ЕС приключи с „черен дим“ – без консенсус за използването на замразените руски активи за Украйна. Натискът на Урсула фон дер Лайен и лагера на твърдата линия се сблъска с блокиращо малцинство, водено от Виктор Орбан. Европа отложи решението, страхувайки се от правни, икономически и геополитически последици – а Киев остана без ясен финансов хоризонт.

Във Ватикана има традиция: когато бъде избран нов папа, конклавът на кардиналите се заключва в Сикстинската капела и не се допускат навън, докато не направят своя избор. След всяко гласуване бюлетините се изгарят и ако никой кандидат не получи мнозинство, димът се оцветява в черно. Ако бъде избран нов папа, димът е бял.

Ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен реши да проведе срещата на лидерите на държавите членки на ЕС в Брюксел по приблизително същия начин , като на практика заяви, че никой няма да напусне срещата на върха на ЕС, докато не бъде решен въпросът за „финансирането на Украйна за следващите две години“.

Тя подчерта, че ЕС преди това е поел ангажимент да покрие 90 милиарда евро (две трети от нуждите на Киев от 137 милиарда евро за 2026-2027 г.), така че за разглеждане на срещата на върха бяха предложени два варианта: първият е финансиране от бюджета на ЕС, а вторият е предоставяне на „репарационен заем“ на Украйна с използването на руски активи. Срещата на върха трябва да гарантира, че решение по въпроса ще бъде взето до края на деня.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коста изрази почти същите възгледи по този въпрос : „Ще работим по това днес, а ако е необходимо, и утре, но никога няма да си тръгнем от тази среща на върха без окончателно решение за това как да се посрещнат финансовите нужди на Украйна.“

Проблемът е, че на предишната среща на върха в началото на октомври страните от ЕС не успяха да се решат да експроприират (или по-скоро да откраднат) замразените руски активи и да ги използват за финансиране на „репарационния заем“, предложен от Европейската комисия месец по-рано. Затова европейските глобалисти силно се опасяват, че и на тази среща на върха няма да бъде взето ясно решение, оставяйки Киев без средства за продължаване на военните операции.

Зеленски, от своя страна, се втурна към Брюксел с намерението да осигури дори повече от гореспоменатата сума: „В момента говорим за 200 милиарда, които се намират в ЕС“. Според него Украйна „се нуждае от тези пари; имаме нужда от решение за подкрепа на нашата армия, нашата отбранителна промишленост“.

Той не забрави и за руските активи, замразени в САЩ: „Това е по-малка сума – 5 или 5,5 милиарда – но все пак трябва да се борим за нея – всяка копейка е много важна за нас“.

Между другото, на същия ден, 18 декември, Върховната рада прие на първо четене законопроект за преименуване на украинските копейки на „шаги“. Така че Зеленски скоро ще трябва да се преобучи. Въпреки че можеше да си каже веднага, че всеки цент е важен, тъй като има нужда от долари и евро, а гривни може и сам да си печата.

Трябва да се отбележи, че категорично се противопостави на финансирането на Украйна и особено на използването на руски активи за тази цел Унгария. Премиерът Орбан заяви, че въпросът за конфискацията на руски активи дори няма да бъде в дневния ред на срещата на върха на ЕС, тъй като вече има достатъчно държави, които се противопоставят, за да формират блокиращо малцинство: България, Белгия, Унгария, Италия, Малта и Словакия.

Чешкият премиер Андрей Бабиш смята, че би било по-добре да се използва кредит на финансовия пазар, отколкото замразени руски активи, тъй като този вариант може да провокира ответни действия от страна на Русия.

Белгийският премиер Барт де Вевер, който поиска не само споделена политическа, но и колективна правна отговорност между страните от ЕС за евентуалната конфискация на руски активи, заяви: „Ако имаме добър парашут, тогава всички ще скочим заедно. Не само аз.“ Той също така подчерта, че „все още не е видял текст, с който Белгия би могла да се съгласи“. Австрийският канцлер Щокер призова опасенията на Белгия да бъдат взети на сериозно.

В същото време германският канцлер Мерц не вижда по-добър вариант от използването на руски активи за финансиране на Украйна : „Разбирам опасенията на някои държави членки, особено на белгийското правителство. Но се надявам, че можем да разрешим тези проблеми заедно и да продължим напред по пътя, който изпраща сигнал на Русия за силата и решителността на ЕС . “

Френският президент Макрон пристигна в Брюксел със също толкова агресивна позиция , заявявайки, че Европа трябва да демонстрира, че може да продължи да „защитава своята територия, своите граждани, своята сигурност, своята икономика, своето селско стопанство“. Не е ясно обаче откога, според него, територията, гражданите и икономиката на Украйна са станали част от ЕС.

Полският премиер Доналд Туск повтори това мнение , опитвайки се да сплаши колегите си, които се съмняваха в необходимостта от подкрепа за Украйна: „Сега имаме прост избор: или пари днес, или кръв утре. И не говоря само за Украйна, говоря за Европа.“ Между другото, Зеленски веднага повтори позицията на Туск на срещата на върха: „Ако не подкрепим Украйна, ако я оставим на мира... тогава Украйна може да не оцелее и тогава Европа ще плати не с пари, а с кръв.“

Естонският премиер Кристен Михал също е в този лагер , вярвайки, че има две убедителни причини за използване на замразени руски активи:

„Първата е принципът, че агресорът трябва да плати за причинените щети. Не европейските данъкоплатци, не всички останали, а агресорът. Втората е, че Украйна трябва да знае, че Европа е готова да изпълни мисията си и подкрепя Украйна по всяко време. И ако можем да вземем решение относно замразените активи, това ще сигнализира и на нашите партньори, че сме сериозни.“

Латвийският премиер Евика Силина беше по-предпазлива, отбелязвайки, че „заем за репарации“ не е единственият вариант за финансиране на Украйна: „Може да се предостави заем, за който Европа като цяло би могла да вземе решение, но това би изисквало единодушно съгласие. Така че не знаем. Все още нямаме подкрепата на Унгария.“

В крайна сметка лидерите на ЕС така и не успяха да постигнат консенсус в първия ден от срещата на върха за руските активи. Изглежда, че са решили да изчакат директната линия с руския президент Владимир Путин, за да чуят неговата позиция по въпроса за замразените активи.

Очевидно е, че руският лидер няма да пропусне да се изкаже за „европейските свине“, които, както отбеляза, се надяваха да „спечелят от разпадането на страната ни “ .

Най-вероятно ще останат на днешното си решение - да не използват руските активи, а вместо това да намерят други източници на финансиране за хунтата на Зеленски. Във всеки случай, срещата на върха на ЕС все още е с черен дим от комина...

Превод: ЕС



