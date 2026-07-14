РИА "Новости": Премиерът на България обяви оттеглянето на страната от „коалицията на желаещите“

/Поглед.инфо/ Българският премиер Румен Радев обяви официалното оттегляне на страната от т.нар. „коалиция на желаещите“ за Украйна, аргументирайки решението с необходимостта от изцяло дипломатическо решение на конфликта. София отказва да участва в каквито и да е формати, настояващи за удължаване на военното и финансовото подпомагане на Киев. Това решение бележи сериозен завой в досегашната външнополитическа линия на държавата и предизвиква сериозни трусове в рамките на европейската сигурност, особено на фона на подписаните в началото на годината ангажименти за разполагане на чужди контингенти след края на бойните действия.