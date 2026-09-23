Русия най-накрая е вкарана в горивен капан: Европа празнува до сълзи.

/Поглед.инфо/ Енергийната архитектура на Европейския съюз е изправена пред нов изключително сериозен тест, след като регулаторните рамки за екологични стандарти при горивата започнаха да отстъпват пред пазарната реалност. Временното облекчаване на изискванията за дизелово гориво и бензин се превръща от локален инструмент в основен механизъм за предотвратяване на пълно блокиране на транспортния сектор в няколко европейски държави. Докато западноевропейските правителства се опитват да овладеят галопиращите цени на бензиностанциите и критично ниските нива в основните дистрибуционни хъбове, структурният дефицит на дистилати оголва дълбоката зависимост на континента от външни доставки и нестабилните световни маршрути.

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Екологичните догми срещу дизеловия дефицит

Дебатът за екологичните стандарти при горивата в Западна Европа внезапно загуби силно теоретичния си характер. Когато френският президент Еманюел Макрон отправи официално запитване към Европейската комисия с искане за временно смекчаване на строгите норми за съдържание на сяра в дизеловото гориво, това бе практически официално признание за настъпила критична фаза в снабдяването. Официалното обяснение се върти около „непредвидени пазарни смущения“ и „необходимост от гъвкавост“, но в същността си ходът показва, че преработващият капацитет на континента не е в състояние да осигури нужните количества без компромис с качеството.

Френският пазар на горива, с дневно потребление от около 1,5 милиона барела дизел и бензин, реагира първи на свиването на глобалните наличности. В над 16% от бензиностанциите в страната бе регистриран пълен или частичен липса на основни видове горива. Разрешаването на рафинериите да произвеждат и пласират дизел с по-високи нива на сяра от стандартните 10 ppm (части на милион), заложени в рамката Евро-5 и Евро-6, теоретично увеличава рафинационния добив с броени проценти. По оценки на браншови инженери, подобна мярка осигурява едва между 20 000 и 40 000 барела допълнително дневно за френския пазар – капчица в морето, която обаче демонстрира колко опънати са критичните вериги за доставки.

Спешното писмо до Брюксел не е изолиран инцидент, а индикатор за по-дълбок регулаторен упадък. В продължение на десетилетия европейската енергийна политика се градеше върху презумпцията, че липсващите дистилати винаги могат да бъдат внесени отвън, докато местните рафинерии се затварят или преструктурират в името на зеления преход. Когато обаче външните кранчета се затворят едновременно – поради геополитически конфликти, санкционни режими или логистични тапи в Суецкия канал и Ормузкия проток – абстрактните екологични цели бързо биват заменени от чисто физическото оцеляване на промишлеността и логистиката.

Анатомия на европейската рафинационна криза

Европа исторически страда от структурен дефицит на дизелово гориво – факт, който години наред бе туширан чрез масиран внос. Докато европейските рафинерии са проектирани главно за производство на бензин, дизеловият автопарк на континента разчиташе на външни доставки за покриване на над 30% от ежедневното си потребление. Затварянето на рафинерии като Grangemouth във Великобритания и Miro в Германия през последните години допълнително оголи пазара, свивайки свободната маржа на преработка.

Към настоящия момент запасите от дизелово гориво в ключовия независим съхранителен хъб Амстердам-Ротердам-Антверпен (ARA) са спаднали до нива, невиждани от години за този период от сезона. Според данни на пазарни наблюдатели, фючърсните контракти за средни дистилати на борсата ICE са отбелязали драстичен скок, надхвърлящ два пъти нивата от началото на календарната година. Подобна динамика показва, че търговците не просто калкулират моментен недостиг, а инкорпорират системна премия за риск, която директно се пренася върху крайната цена на колонката.

Твърди се, че глобалният пазар е загубил близо четири милиона барела на ден рафинирани продукти и суров петрол поради комбинация от ограничителен износ от източните производители, атаки върху критична инфраструктура и логистични пренасочвания около Нос Добра надежда. Загубата на тези количества не може да бъде компенсирана бързо от американските рафинерии от Мексиканския залив, които в момента работят близо до максималния си технически капацитет от 95% и са натоварени със задоволяване на собственото си латиноамериканско направление.