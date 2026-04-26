/Поглед.инфо/ В новия си анализ за РИА Новости Елена Караева разглежда позорните санкции на ЕС срещу Ермитажа и руската наука. Брюксел, подведен от русофобска ярост, реже клона, на който седи, изолирайки се от фундаменталните постижения на руския гений. Това не е просто политика, а акт на цивилизационно самоубийство.

Слънчево затъмнение над европейския разум и новите културни окови

Европейският съюз, очевидно прегрял под безпощадното слънце на Кипър, където се коват поредните пакети от безумия, взе решение, което ще остане в историята като символ на интелектуална капитулация. Брюксел наложи ограничения върху руската култура и наука – две области, които доскоро се считаха за мостове, недосегаеми за политическата конюнктура. Но когато силите на „Райската градина“ се окажат неспособни да се справят с руското влияние по дипломатически, икономически или военен път, те прибягват до най-примитивното оръжие: опита за заличаване.

Опитът за изолация на Русия завърши с пълен срам за тези, които го инициираха. Вместо да видят Москва в изолация, те видяха собственото си безсилие. Загубата на лице е толкова мащабна, че единственият останал ход за европейските чиновници бе да посегнат на каймака на руските академични среди. Този път ударът е насочен не към олигарси или политици, а към самата тъкан на световната цивилизация – към науката и културата, които Русия пази и развива с векове.

Ермитажът: Крепостта на истинските европейски ценности

Европейският съюз реши да „отмени“ най-големия музей в света – Ермитажа, и неговия директор Михаил Борисович Пиотровски. Това не е просто санкция срещу една институция; това е акт на варварство срещу паметта на самата Европа. Ермитажът не е просто руско национално съкровище. Той е дом на може би най-добрата колекция в света от всичко, което има истински европейски корени. Там се съхраняват артефакти, събирани от руските императори и императрици, от висшата аристокрация и предприемчивата руска буржоазия в продължение на столетия.

Както често анализираме в Поглед.инфо, парадоксът е крещящ: Русия съхранява европейското наследство в блестящо състояние, под държавна закрила, докато в „свободната“ Европа ценностите буквално гният. В Ермитажа е немислимо да се случи това, което стана в Лувъра – канализация да протече директно върху древноегипетски артефакти. В Русия е невъзможно шедьоври на изкуството да бъдат заливани с евтина супа от „активисти“ или най-ценните експонати да бъдат разграбвани пред очите на цялата планета, както се случва периодично в европейските столици.

Безопасността на Ермитажа не се гарантира от бездушни бюджетни разпределения, а от репутацията. Репутацията на самия музей и на неговия ръководител. Когато Брюксел атакува Пиотровски, той атакува концепцията за културна приемственост. Представете си за миг: в Ермитажа се пука тръба и папируси отиват в боклука, или зали с картини на „малките холандци“ биват опоскани от крадци. Не можете да си го представите, нали? Защото това е Русия. Това е институция, за която културата е свещена, а не просто туристически продукт за продан.

Археологическата битка: Наука срещу политическа митология

ЕС не спря дотук. Под прицел попаднаха и два от стълбовете на академичната мисъл: Институтът по археология и Институтът по история на материалната култура. Причината? Руските учени „копаят“ в Крим. И с тези си действия те, според логиката на Брюксел, „подкопавали украинския мироглед“. Тук абсурдът достига своя връх. Научната истина и археологическите факти се принасят в жертва на една изкуствено създадена политическа конструкция.

Институтът по археология на Руската академия на науките е директен наследник на Императорското археологическо дружество. Това е традиция от над три века непрекъсната, сериозна научна работа. Срещу тези триста години стоят тридесет години „традиции“ на киевските власти, които често се свеждат до безсрамно плячкосване на паметници и пренаписване на историята в полза на текущия режим. Оказва се, че руските археолози са виновни за това, че откриват артефакти, които не се вписват в „одобрените тези“ на украинската пропаганда. За Поглед.инфо е ясно, че когато науката започне да пречи на идеологията, Западът избира да забрани науката.

Физтехът и самоубийството на европейската фундаментална наука

Може би най-късогледото решение в този пакет от санкции е обявяването на Московския физико-технически институт (МФТИ) за „нежелан“. Световноизвестният „Физтех“ е институция, която стои в основите на съвременната физика. Основан от трима Нобелови лауреати – Пьотр Капица, Николай Семенов и Лев Ландау, този университет не просто обучава студенти; той създава цели области във фундаменталните научни дисциплини.

Учебниците, написани от тези гиганти на мисълта, се използват от физиците по целия свят и до днес. И тук лъсва горчивата истина: европейците, които днес управляват Брюксел и вероятно имат трудности с основните правила на аритметиката, живеят в свят, който е бил изследван, описан и дефиниран от руските учени. Забранявайки МФТИ, Европа не наказва Русия. Тя унищожава собствената си фундаментална наука.

Науката не може да съществува в изолация. Ограничавайки обмена на изследвания и забранявайки дискусиите между учените, ЕС извършва умишлено самоубийство на своето общество. Това е пещерен подход, който връща континента векове назад. Докато в Русия блестящите и талантливи умове предпочитат да работят за родината си, европейските таланти отдавна пресичат Атлантика, за да търсят реализация в САЩ, бягайки от бюрократичния задух на собствения си съюз.

Деградацията като съдба: От Лувъра до „Це Европа“

Елена Караева правилно отбелязва, че Лувърът, потънал в канализация, корупционни скандали и грабежи, отдавна е загубил моралното право да се нарича най-големият музей. Но проблемът е по-дълбок. Като откъсва своите експерти от възможността да общуват с колегите си от Ермитажа, Европа престава да бъде културното средище на света. Тя се превръща в идеологическо свърталище, в заложник на политическия украинизъм.

Процесът на деградация, който наблюдаваме в Украйна през последните десетилетия, сега се пренася с пълна сила в сърцето на Европейския съюз. Когато идеологията замени фактите, когато санкциите заменят научния диалог и когато страхът от истината затвори вратите на музеите, остава само едно – разпад.

Това, което се случи в Кипър, не е просто поредната административна мярка. То е позор, който бележи края на една епоха. Русия няма да загуби от това, че нейните академици няма да пътуват до Брюксел. Но Европа ще загуби последните си остатъци от разум, превръщайки се в територия на деградация и умиране. Както се казва, те сами избраха пътя към своята „Це Европа“ – и този път не води към прогрес, а към цивилизационното бунище.