Руският газ се връща в Европа под американски контрол: Защо Кремъл и Брюксел са скептични към сделката

/Поглед.инфо/ Според публикации в американски медии, специалният пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, заедно с Джаред Кушнер, подготвят мащабна тристранна инициатива между САЩ, Русия и Украйна, насрочена за преговори в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Твърди се, че планът предвижда възстановяване на транзита на руски природен газ към Европа през украинската газотранспортна система, но под пълния финансов и търговски оперативен контрол на американски посредник. Постъпленията за Русия ще бъдат блокирани в специални ескроу сметки в трета държава, докато едновременно се договаря взаимно прекратяване на ударите срещу украинската електропреносна мрежа и руските петролни рафинерии.

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Абу Даби и новата търговска архитектура на Вашингтон

Слуховете за готвената среща в Обединените арабски емирства на 10 и 11 ноември не са просто епизод от совалковата дипломация на екипа на Тръмп. Според изтичания на информация в списание The Wall Street Journal, фигури като Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не опитват да разрешат фундаменталния териториален спор между Москва и Киев. Те правят нещо далеч по-близко до корпоративната логика на нюйоркския строителен бизнес – опитват да превърнат войната в структурирана финансова сделка.

Откакто петгодишният договор за транзит между „Газпром“ и украинската държавна компания „Нафтогаз“ изтече в края на декември 2024 г. (с фактическо спиране на физическите потоци през януари 2025 г.), украинската газотранспортна система (ГТС) остана с частично изпразнени тръби. През 2024 г. през измервателната станция „Суджа“ преминаха едва около 15,4 милиарда кубически метра газ за Словакия, Унгария и Австрия. Това бе далеч от историческите капацитети от над 140 милиарда куб. м, но все пак осигуряваше на „Газпром“ приходи от износ в размер на 7 до 8 милиарда долара, а на Киев – близо 800 милиона долара такси за пренос.

Сега Вашингтон излиза със схема, която на хартия изглежда като виртуозен опит за финансово инженерство: руският газ физически влиза в украинската тръба, но на границата собствеността се прехвърля на регистрирано в САЩ търговско дружество. Това дружество продава горивото на европейските оператори като OMV, SPP или Eni по актуалните цени на нидерландския хъб TTF, прибира търговския марж, а чистата стойност на суровината превежда не в Москва, а в строго контролирана ескроу сметка (най-вероятно в банка в ОАЕ или Швейцария).

Този механизъм лишава Кремъл от незабавен ликвиден ресурс. Русия не може свободно да конвертира тези пари в чуждестранна валута за финансиране на военните си разходи или за внос на компоненти с двойна употреба. Срещу това от Москва се иска да преустанови ракетните и дроновите атаки срещу украинската топлинна и хидроенергетика – инфраструктура, която през последните две години бе системно деградирана, принуждавайки Киев да разчита на скъп авариен внос на ток от Полша, Румъния и Словакия.

Военно-инфраструктурното уравнение: Рафинерии срещу ТЕЦ-ове

Сделковата рамка включва и реципрочно ангажиране от украинска страна: пълно прекратяване на нападенията с далекобойни безпилотни апарати срещу руските петролно-рафиниращи заводи (НПЗ). През 2024 и 2025 г. украинските удари засегнаха ключови съоръжения в Рязан, Кстово, Туапсе и Волгоград, което временно извади от строя между 10% и 15% от руския капацитет за първична преработка на петрол и предизвика локален дефицит на дизелово гориво и бензин на вътрешния пазар.

За Киев спирането на атаките срещу електропреносната мрежа и критичните подстанции от 750 kV е въпрос на оцеляване на промишлената база и комуналния сектор преди настъпващите зимни месеци. Разрушаването на Триполската ТЕЦ и пораженията по ДнепроГЕС вече струваха на украинския бюджет милиарди долари за спешни ремонти – средства, отклонени директно от военното министерство.

За Москва обаче предложението изглежда асиметрично. Ракетният натиск върху украинската енергийна инфраструктура е един от основните стратегически лостове на руското командване за изтощаване на украинския тыл и затрудняване на военната логистика по жп мрежата. Да се замени този действащ военен лост срещу сигурност за няколко петролни рафинерии и обещание за виртуални пари в депозитарна сметка – чиито условия за отключване ще се диктуват от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ – е предложение, което буди дълбок скептицизъм в руския Генерален щаб.

Освен това остава висящ въпросът с контрола върху самата точка на измерване „Суджа“, разположена в Курска област. Там военните действия и промените в контрола върху територията през втората половина на 2024 г. доказаха, че физическата сигурност на инфраструктурата не може да бъде гарантирана с обикновени търговски споразумения без трайно политическо уреждане.