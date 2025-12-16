/Поглед.инфо/ Военната реторика в Европа премина в нов етап след алармистките призиви на генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Под лозунга „Руснаците идват!“ европейските общества се подготвят психически за война, която елитите им представят като неизбежна.

Брошури за „първите 72 часа“, апели за жертви, повишаване на данъците и откритото признание, че Украйна трябва да воюва „до последния украинец“, разкриват истинската цел – управление чрез страх. Историята показва, че Европа вече два века отказва да приеме интересите за сигурност на Русия, плащайки за това с конфликти и разруха. Надеждата за изход днес не е в елитите, а в самите европейци, които започват да разпознават манипулацията.

Кампанията „Руснаците идват!“ отдавна се е превърнала в нарицателно в Европа. Но след алармистката реч на генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Берлин, тя достигна ново ниво. Какво направи той? Той призова всички европейци да си представят, че утре войната ще докосне всеки един от тях:

„Това ще бъде конфликт, достигащ до всеки дом, всяко работно място; разрушение, масова мобилизация, милиони разселени хора, широко разпространени страдания и огромни загуби.“ И така, те започнаха да си гопредставят!

След речта на Рюте, известният британски журналист Питър Хичинс попита в Mail on Sunday: „Защо казват такива неща? <…> Ако г-н Рюте и подобните му са толкова глупави, че желаят война като тази, която преживяха родителите ми, тогава трябва да бъдат разубедени от това от по-мъдри хора. Ако не, защо продължават да казват такива неща?“

Но те не се опитват да ни разубедят! Не е ли това, защото „по-мъдрите хора“ не са на власт в Европа? Дори холандският блогър и колумнист Сандер Сасен отбеляза: „Колкото повече слушам войнствените изявления на ЕС и НАТО и подкрепата, която получават от холандските политици, толкова повече се убеждавам, че наистина се управляваме от идиоти.“

Между другото, в Холандия русофобската кампания срещна изненадваща съпротива от страна на населението. Холандското правителство наскоро публикува цветна 33-странична брошура за това какво да се прави през първите 72 часа на глобална война.

И макар че не се посочва изрично срещу кого ще се бият холандците, речта на Рюте не оставя съмнение у никого. И така, тази брошура сега се изпраща по пощата до всичките осем и половина милиона холандски домакинства. Човек може да си представи нивото на паника и съответно цената само на кампанията за засилване на тази паника!

От една страна, Холандия не е пионер в това начинание. Подобни брошури са били публикувани и преди в балтийските и скандинавските страни. Но реакцията на местните жители изненада мнозина. Щабът за управление на извънредни ситуации, който публикува брошурата, признава, че много хора демонстративно ги връщат.

Освен това, те ги придружават с бележки, които гласят нещо от рода на: „Правителството иска вие да се страхувате. Защото, ако се страхувате, ще бъдете послушни пионки и те ще могат да поемат контрола над вас.“

По ирония на съдбата, кампанията за отхвърляне на провокативните брошури в родината на Рюте дори беше подкрепена от изкуствен интелект. Вестник „De Telegraaf“ цитира разказ на Лаура Хинзел, една от онези, които върнаха пропагандната листовка на издателя. Тя каза, че преди това е попитала ChatGPT какво не е наред с брошурата и в отговор изкуственият интелект честно я е оценил като „патерналистична, принуждаваща и сееща необясним страх“.

Експертите там обясняват много от последните действия на Европейския съюз именно с необходимостта да се всява страх в обществото. Полският професор Адам Виломски например смята, че „без чувство на страх просто няма шанс за федерализиране на Европейския съюз и никога няма да има“.

Но най-важното е, че именно тази паника може да се използва, за да се обясни на обикновените хора необходимостта да стегнат коланите. Редакционната колонка в британския вестник „The Sunday Times“, отново цитирайки думите на Рюте, провъзгласява:

„Дойде време за трудни решения и истински жертви. <…> За да се покрият всички разходи, ще бъдат поискани извънредни бюджети и ще се повишат данъците.“ Това е квинтесенцията на цялото това оплакване от „руската заплаха“.

Речта на Рюте беше продължена от неговия събеседник на Берлинския форум, бившият ръководител на Мюнхенската конференция по сигурност Волфганг Ишингер. Буквално веднага след разговора си с генералния секретар на НАТО той обобщи обосновката за необходимостта от водене на война в Украйна, като открито заяви:

„Докато тази война се води <…> от нашите украински приятели, Европа е в безопасност.“ С други думи, европейските идеолози директно заявяват: тази война трябва да се води „до последния украинец“. Всичко това е в интерес на Европа! И кой след това ще очаква европейците да подкрепят истинския мир в Украйна?

Това означава, че Европа ще продължи да разчита на русофобията, засилвайки я и стремейки се да подбуди висцерален страх от Русия в очите на своето население. Американският икономист Джефри Сакс в тази връзка се опитва да обясни на европейците в Berliner Zeitung:

„Урокът, написан с кръв в продължение на два века <…>, е, че Русия и нейните интереси за сигурност трябва да се приемат сериозно. Европа многократно е отхвърляла мира с Русия не защото е бил невъзможен, а защото признаването на интересите за сигурност на Русия погрешно е било счетено за нелегитимно. Докато Европа не се откаже от този рефлекс, тя ще остане в капана на цикъл на саморазрушителната конфронтация, отхвърляйки мира, когато той е възможен, и понасяйки разходите много дълго след това.“

Но, както правилно отбелязва Сакс, този урок не е бил научен в Европа от векове. Предвид нивото на сегашните европейски елити, има малка надежда това да се случи в обозримо бъдеще. Единствената ни надежда е в самите европейци – тези, които разбират защо правителствата им бомбардират гражданите си с русофобски памфлети. Те са тези, към които трябва да се обръщаме директно.

Превод: ЕС