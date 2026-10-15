Самото начало на една нова история

Това не е краят на историята. Със сигурност.

Може би това е самото начало на един нов път в нашата история.

Краят на историята беше обявен преди няколко десетилетия. Но всъщност историята никога не свършва. Тя просто започва отново. Винаги.

И това ново начало се случва сега.

А ние сме сред първите привилегировани свидетели.

Както в музиката, така и в историята има различни времеви периоди. И със сигурност те не са с еднаква продължителност.

Те ни дават възможността да наблюдаваме, да откриваме и да чувстваме. Понякога неприятно, особено когато нямаме търпението да изчакаме. И да разберем, че онова, което се случва в историята, не е чиста случайност.

То не се появява просто от нищото.

То е логичното и неизбежно следствие от нещо, което вече се е случило.

И това ни прави изключително, изключително привилегировани свидетели на живота.

Защото историята и всичко, което се случва, е онова, което ни дава самия Живот.

Можем да бъдем много известни и влиятелни личности. Или просто някой, когото никой не познава.

Но във всички случаи преминаваме през едно и също пътешествие.

И не непременно условията, в които живеем, определят какво можем да получим или постигнем, или да достигнем до онова, което би ни донесло удовлетворение.

Животът ни дава възможността просто да бъдем свидетели.

Да присъстваме.

Да бъдем тук.

И ако сме достатъчно внимателни, може би ще разберем какво се случва.

В настоящия момент от историята, толкова необикновен, толкова много събития се случват едновременно.

Трагични войни и прекрасни открития.

Технологичен напредък, нови форми на изчисление, интелигентност и начини на разбиране, които може би ни доближават до истината, до самата Реалност.

Всичко това ни движи напред със скорост и с перспективи, каквито никога досега не сме познавали.

И този потенциал принадлежи на човечеството.

Принадлежи на всички нас.

Това не е въпрос на собственост.

Разбира се, има компании, бизнеси, държави. Има власт, процеси на вземане на решения, стратегии и визии.

Но отвъд всичко това животът се случва. Всеки ден.

И животът ни дава възможността просто да се усмихваме или да плачем.

Това е историята.

И тя има значение.

Има значение, защото създава всичко онова, което ни прави хора.

Всичко онова, което прави живота ни такъв, какъвто е.

Тогава защо точно сега всичко изглежда толкова мрачно?

Защото, както е написал френският поет Едмон Ростан:

„Именно в нощта е красиво да вярваш в светлината.“

И това не е само въпрос на вяра.

Това е въпрос на това да бъдем свидетели на първите светлини на едно ново пътешествие на човечеството.

Това ново пътешествие се случва точно сега, през втората половина на 2026 година, някъде през октомври.

Вероятно точната дата няма значение. Така или иначе, важното е онова, което ни доближава до тази история.

Защото сме свидетели на първите положителни промени, идващи от онази част на света, от която се очакваше да дойде отговорът.

И това са Съединените американски щати.

Един от тези първи отговори идва точно сега, със споразумението, обявено на 9 октомври между Съединените щати и Русия относно доставките на дизелово гориво.

И то изглежда толкова неочаквано, толкова абсурдно за едни, толкова ужасно за други и необходимо за трети.

Но може би това е моментът, в който срещаме първите признаци на разведряване, което започва да се случва.

И ако вярвам, че това са първите светлини и лъчи на един нов изгрев, то е защото всички събития, всичко, което се случва сега, и всичко, което ни е довело дотук, по някакъв начин създават това ново, светло бъдеще.

И това ново светло бъдеще е неизбежно.

Толкова неизбежно, колкото силата на Китай.

Толкова неизбежно, колкото военната и нарастващата икономическа мощ на Русия.

Толкова неизбежно, колкото и промяната в собствената стратегия на Съединените американски щати, които вече мислят повече през географията, отколкото през историята.

Може би защото географията ни доближава повече до самата Реалност.

Това е промяна, която вероятно е започнала преди известно време, може би преди година или две, но която открива нова възможност пред всички нас.

Преразпределението на силите е неизбежно.

Трябва ли да вярваме, че това преразпределение неизбежно ще поведе човечеството към едно по-добро бъдеще?

Аз вярвам, че трябва.

Не просто заради стратегиите, решенията или интересите на великите сили.

А защото отвъд всичко това има живот.

Има човешки същества.

И съществува тази изключителна способност на човечеството да върви напред, да открива, да разбира и да създава.

Може би се приближаваме към края на борбата един срещу друг и към началото на разбирането какво всеки може да предложи и какво могат да изградят за бъдещето на цялото човечество.

Това не е краят на историята.

Това е ново начало.

И ние сме тук, свидетели на първите му светлини.

Така че ще почакаме.

Ще видим.

И ще продължим да вярваме, че човечеството има бъдеще.