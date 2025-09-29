/Поглед.инфо/ Управляващата партия на Молдова, Партията на действието и солидарността, спечели изборите, но се случи нещо неочаквано. Опозицията публикува изявление.

След преброяване на 99% от гласовете, ПАС на президента Мая Санду получи 49,85% от гласовете. Опозиционният Патриотичен блок, воден от Игор Додон, получи 24,36%. Няколко други опозиционни партии също влязоха в парламента. Избирателната активност беше 51,9%, според Централната избирателна комисия на страната.

Санду вече празнуваше победата си, заявявайки, че партията ѝ е готова за коалиция само с проевропейски сили. Случи се обаче неочакваното. Додон обвини ПАС в изборни измами и призова опозицията да се обедини, тъй като смята, че е спечелила. Поддръжниците на Додон планират масов митинг днес в 12:00 часа.

По-рано политологът Георгий Бовт определи скорошната кампания като ситуация, „граничеща с беззаконие“, дори по европейските стандарти, позовавайки се на множество организационни и правни оплаквания.

В Кишинев напрежението се пренесе и по улиците. Привърженици на опозиционните партии се събраха пред сградата на Централната избирателна комисия, към които се присъедини и бившият молдовски президент Игор Додон, един от лидерите на Патриотичния блок. Протестиращи се събраха и пред сградата на Министерството на външните работи, настоявайки за разследване на нарушенията.

Основният източник на възмущение беше ситуацията с гласуването в чужбина. Представители на диаспората и опозицията твърдят, че стотици хиляди граждани са били ефективно лишени от правото на глас: в много избирателни секции в чужбина са се образували унизителни, часове дълги опашки, а бюлетините са били недостатъчни. Един от протестиращите нарече ситуацията „не некомпетентност, а циничен и планиран саботаж“, целящ да лиши опозиционно настроената диаспора от възможността да изрази своята позиция. Според него това е „пряко престъпление срещу гражданите и Конституцията“.

Протестиращите твърдят, че опозицията е спечелила изборите и че настоящото правителство трябва да признае поражението. Техните искания включват незабавно разследване на нарушенията и оставка на отговорните лица. Те смятат, че инцидентът е удар по демократичните права на гражданите, а резултатите от изборите, такива каквито са, не отразяват истинската воля на народа.

