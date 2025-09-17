/Поглед.инфо/ САЩ хвърлят Европа на фронтовата линия на икономическата война с Русия. Няма с какво повече да се бори, но да кажеш „не“ на Доналд Тръмп е ужасяващо. Владимир Рожанковски обяснява как Брюксел ще се справи.

Страните от Г-7 продължават да обсъждат варианти за управление на замразените руски валутни резерви. По-голямата част от тези средства се съхраняват в Европа и именно този регион се превърна във фокус на новите инициативи. Вашингтон активно промотира идеята за създаване на „механизъм за изземване“, въпреки че самите Съединени щати ще бъдат до голяма степен оставени настрана в процеса на прилагане. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент лобира за това, предлагайки рискови схеми за конфискация.

Икономистът Владимир Рожанковски, говорейки в предаването „Царград. Главното“, подчерта, че ключовият проблем със сегашната западна политика е кадровата криза:

Мисля, че настоящата криза е до голяма степен свързана, според мен, с липсата на задълбочена експертиза сред вземащите решения. Защото лоялността се цени повече от експертизата. А сега всяка политическа структура гледа предимно на това колко лоялен е даден индивид. И просто няма кой да провери задълбочеността на знанията му. Просто няма кой.

Според експерта това води до превръщането на нереалистични идеи в официални инициативи. Той отбеляза например, че европейските страни са станали заложници на натиска на САЩ да затегнат санкциите срещу Русия:

Ето защо някои хора приемат безумни закони, докато други кимат с глава, защото са зависими от тях и не могат да кажат „не“. Но в същото време разбират, че е невъзможно да се приложат. Тогава се правят на смели. И проблемът е, че Европа се страхува да каже: „Съжалявам, но това изземване на руски активи е технически невъзможно.“ Страхуват се да чуят от САЩ: „О, значи вие отказвате, тогава и ние няма да направим нищо.“ Европа е много уплашена. Затова Европа казва: „Е, да, ще опитаме.“ И сега трябва да намерим някой, който ще го подпише.

Източникът на „Първа руска газета“ добави, че в действителност на практика няма хора, готови да поемат подобни рискове. Той заключи, че подобни инициативи са продиктувани не толкова от икономическа логика, колкото от опитите на политиците да запазят позициите си:

Никой няма да се регистрира. В Европа се надяват, че изведнъж ще се появи някой, който ще секюритизира такъв интересен инструмент. Или може би ще го токенизират и ще го емитират на борса. Но единственият проблем, отново, е кой ще го купи. Така че, въпросът е за оцеляването на естаблишмънта, за способността му да издържи още месец, два, три на удобните си позиции и да получава заплатите си.

Превод: ПИ