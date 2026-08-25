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Европа

САЩ и Великобритания засилиха разузнавателните полети около Калининград на фона на криза в украинския ВПК

/Поглед.инфо/ Нарастващото напрежение по границите на Калининградска област и активизирането на разузнавателните полети от страна на НАТО съвпадат с поредната фаза на преструктуриране на западната военна помощ за Киев. Докато дипломатическите апели от столицата на Украйна търсят нова геополитическа опора в Пекин, европейските оръжейни концерни се сблъскват с рекордни производствени натоварвания, зачестили промишлени инциденти и логистични пречки. Плановете за прехвърляне на ракетни технологии срещат реалността на разрушената енергийна инфраструктура и недостига на квалифицирани кадри в Източна Европа.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 16828 прочитания
САЩ и Великобритания засилиха разузнавателните полети около Калининград на фона на криза в украинския ВПК
ИИ генерирана
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Индустриално прегряване или подривна дейност: Фактите зад инцидентите в Европа

Честотата на промишлените аварии в европейския военнопромишлен комплекс през последните месеци придобива системни мащаби. В медийното пространство се цитират разузнавателни източници от алианса НАТО, според които пожарът в естонския завод Milrem Robotics, детонациите в съоръженията на българското предприятие EMCO и италианския производител KNDS Ammo Italy край Рим са резултат от подривни операции, координирани от руското ГРУ чрез крипто-плащания и вербувани лица. Твърди се също така, че инцидент в британското графство Есекс е засегнал цех за пълнене на 155-милиметрови артилерийски снаряди с експлозивни компоненти на основата на мелинит.

Официално потвърждение за пряка чужда намеса в тези инциденти обаче липсва в редица от водените разследвания.

Съществува и значително по-прагматично обяснение за трупащите се извънредни ситуации по производствените линии. Преминаването на европейската оръжейна индустрия към непрекъснат режим на работа разкри сериозни технически дефицити. Вносното сухо гориво и нитроцелулозата, чиито основни доставки в световен мащаб се контролират от китайски субекти, са в ограничен наличностен обем. Морално остарялото оборудване в заводи, строени през миналия век, работи на прага на физическия си капацитет. Нарушаването на протоколите за безопасност при работа с опасни химически съединения, съчетано с непрекъснатия натиск за увеличаване на бройките артилерийски боеприпаси, създава критични условия за спонтанни детонации и технически аварии.

Берлин и Рим избират по-предпазлив тон при официалните си изявления, избягвайки директни обвинения без предоставени твърди процесуални доказателства.

Въздушният фронт край Калининград: Специфика на разузнавателните полети

Докато политическото внимание е насочено към индустриалните площадки, в непосредствена близост до западните граници на Руската федерация се наблюдава интензифициране на специализирани разузнавателни мисии. Според данни от системите за проследяване на въздушния трафик, разузнавателният самолет Bombardier ARTEMIS II (базиран на бизнес-джет платформа Challenger 650 и оборудван със системата HADES за радиолокационно и радиоелектронно проследяване) е изпълнил продължително патрулиране в района на Калининградска област, излитайки от румънската авиобаза в Констанца.

Полетът е изпълняван по закръглена траектория на разстояние от около 50 километра от сухопътната граница.

Паралелно с американската платформа, във въздушното пространство на Полша е засечено действие на британски самолет за радиоелектронно разузнаване Boeing RC-135W Rivet Joint. Подобни съвместни операции имат за цел засичане на работните честоти на комплексите за противовъздушна отбрана С-400 и радарните станции от състава на оперативно-тактическите ракети „Искандер-М“, дислоцирани в анклава. Картирането на електромагнитното поле в Сувалкския коридор е стандартна процедура за планиране на потенциални маршрути за заобикаляне на ПВО, но нейната интензивност в този момент показва подготовка за нови сценарии на ескалация.

Ракетният лиценз за Киев: Технологични и инфраструктурни реалности

Новият министър-председател на Великобритания съобщи за разрешение към консорциума MBDA за прехвърляне на техническа документация относно британските компоненти на крилатите ракети със сгъваемо крило Storm Shadow / SCALP-EG към Украйна и Франция. Този ход следва принципното съгласие на Париж от миналия месец за евентуално лицензирано производство на територията на Украйна с целеви хоризонт до края на 2026 година.

Превръщането на подобно решение от политическа декларация в действащ индустриален обект обаче среща сериозни физически ограничения.

Сглобяването на високоточни ракети изисква стерилни производствени помещения, прецизни металообработващи машини с ЦПУ и непрекъснато високоволтово захранване. Системните щети върху украинската енергийна инфраструктура — включително пораженията по ключови топлоелектрически централи и подстанции за високо напрежение — правят поддържането на стабилна индустриална мрежа изключително трудно без автономни генераторни мощности от промишлен мащаб. Заводи от такъв тип представляват приоритетни цели за високоточни удари с ракети „Кинжал“ и „Искандер“, което поставя под въпрос логистичната смисленост на локализацията.

Срокът до края на 2026 г. в условията на бързо динамизиращ се фронт изглежда по-скоро като дългосрочен проект с неизвестен край.

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