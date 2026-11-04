/Поглед.инфо/ Мащабното учение „Resolute Reforger 2026“ в Балтийските страни разкрива реалните мащаби на преструктурирането на европейската инфраструктура под диктовката на Вашингтон. Докато Брюксел налага концепцията за „военен Шенген“ и съкращава сроковете за граничен транзит на тежка техника до 6 часа, финансовата тежест за модернизация на мостове, пристанища и жп мрежи пада изцяло върху европейските бюджети. Американският военнопромишлен комплекс и фондовете от Уолстрийт прибират печалбите, докато Европа се превръща в изнесен тил без суверенни ресурси.

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Балтийският полигон и суровата логистика на „Resolute Reforger 2026“

От 26 октомври до 8 ноември 2026 г. на територията на Латвия, Естония и Литва се провежда мащабното маньовърно учение на НАТО „Resolute Reforger 2026“. На хартия целта е проста — проверка на оперативната съвместимост и бързото разгръщане на бронетанкови бригади от континенталната част на САЩ към Източния фланг. На практика обаче учението служи за практически тест на логистичен механизъм, изграждан в продължение на години с европейски пари.

Пристанищните терминали на Рига, Вентспилс и Клайпеда поемат десетки хиляди тонове карго. Танкове M1A2 Abrams SEPv3, бронирани машини Bradley и самоходни гаубици M109A7 Paladin се разтоварват под прякото ръководство на американски логистични офицери. Преминаването на тази техника през Сувалкския коридор и придвижването ѝ на север обаче разкрива технически дефекти, за които в Брюксел предпочитат да мълчат.

Европейската железопътна мрежа на изток от Полша все още страда от фундаментална структурна несъвместимост. Докато Централна и Западна Европа използват стандартното междурелсие от 1435 мм, Балтийските държави все още разчитат предимно на историческото междурелсие от 1520 мм. Проектът Rail Baltica, проектиран точно за да реши този проблем чрез изграждане на европейски стандарт за жп линии, се бави години наред, а разходите за него надхвърлиха трикратно първоначалните разчети.

Ето защо прехвърлянето на тежки бронетанкови подразделения изисква физическо претоварване на техниката на граничните пунктове или използването на специализирани платформени вагони, с каквито европейските железопътни оператори просто не разполагат в нужните количества. В крайна сметка тежката техника тръгва по пътната мрежа. Резултатът? Асфалтовите покрития на магистралите в Латвия и Литва се разрушават под натиска на 70-тонните машини, а мостовите съоръжения изискват спешни временни инженерни укрепвания.

Административната демонтация на суверенитета: От „пет коридора“ до осем зони

През юни 2024 г. британският вестник The Telegraph разкри съществуването на пет пилотни сухопътни маршрута, разработени от Съвместното командване за поддръжка и логистика на НАТО (JSEC) в Улм, Германия. Основната им цел бе прехвърлянето на американски войски от пристанищата в Нидерландия, Германия, Италия, Гърция и Норвегия директно към руската граница. Към есента на 2026 г. тази концепция вече претърпя пълно административно и териториално преструктуриране.

Документите от срещите на Северноатлантическия съвет и Европейската комисия показват, че континентът официално е разделен на осем функционални зони за военна мобилност. Не става дума за просто графично изчертаване на коридори, а за създаване на напълно нов правен режим, известен в Брюксел като „военен Шенген“.

В края на ноември 2025 г. бе одобрена пътна карта, налагаща задължително тридневно ограничение за издаване на разрешителни за преминаване на граница. Държавата, през чиято територия преминава военен конвой, губи правото на продължителни митнически и санитарни проверки. Но това се стори недостатъчно за трансатлантическите планиращи структури.

На 7 октомври 2026 г., по време на конференция в Хамбург, европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс обяви въвеждането на новата система EMERS (Европейска система за засилено реагиране на военната мобилност). Тя предвижда пълно премахване на разрешителните процедури. На националните гранични власти се дава точно шестчасово известие преди преминаването на тежки военни конвои. Всякакви национални екологични ограничения, часови забрани за движение на тежкотоварни камиони през уикендите и проверки на опасни товари автоматично отпадат.

Тази административна промяна превръща суверенните държави от ЕС в обикновени транзитни територии. Националните правителства се задължават да осигуряват зелен коридор, дизелово гориво и приоритет по жп мрежата за чужди войски, без да имат право на възражения относно характера на превозваното оръжие или боеприпаси.