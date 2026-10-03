Абонирай се
Европа

Шест държави от ЕС се противопоставят на новите общи заеми за военна помощ

/Поглед.инфо/ Искането на украинския финансов министър Марченко за допълнителни 69 милиарда евро до 2027 г. превърна натрупаното фискално напрежение в Брюксел в открит политически конфликт. След като Европейският съюз с огромни усилия договори пакет от 90 милиарда евро за периода 2026–2027 г., внезапната поява на нов бюджетен дефицит от 32 милиарда евро предизвика остра реакция в Берлин, Хаага и Копенхаген. Сблъсъкът се пренася директно върху преговорите за Многогодишната финансова рамка (2028–2034), където предвидените 100 милиарда евро за подкрепа на Киев се сблъскват с жесткото ограничение на съвместния дълг и индустриалния спад в Централна Европа.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 49945 прочитания
Шест държави от ЕС се противопоставят на новите общи заеми за военна помощ
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чуждестранни медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Финансовата черна дупка: От 90-те милиарда до новите претенции за 69 милиарда

Посещението на украинската делегация в Брюксел за пореден път оголи пукнатините в структурата на европейското финансиране. Според информация, разпространена във френското издание Le Monde, заявените от украинския финансов министър Марченко и премиера Корецки нови нужди възлизат на 69 милиарда евро до 2027 г. От тази сума 40 милиарда евро са заделени за пряко военно снабдяване, а 29 милиарда евро трябва да поддържат функционирането на държавния апарат в Киев.

Проблемът не е просто в мащаба на сумата. Основното раздразнение в европейските столици произтича от факта, че ЕС едва приключи изключително тежкия процес по одобряване на 90 милиарда евро за 2026 и 2027 г. Този финансов пакет беше прокаран с цената на тежки политически компромиси и институционален натиск върху държавите членки. Основният аргумент на европейските лидери пред техните национални парламенти бе, че това са последните извънредни средства, с които Украйна ще затвори своите фискални дупки, ще проведе задължителните институционални реформи и ще въведе строг контрол върху разходването на ресурсите.

Вместо това, дни след приемането на рамката, от Киев официално заявяват за нов неотложен дефицит от 32 милиарда евро. Аргументацията на украинското правителство се базира на това, че са преминали към режим на „максимални съкращения“ и са отложили всички второстепенни разходи, но без допълнителни директни траншове от външни партньори бюджета не може да бъде изпълнен. Подобно поведение поставя под въпрос не само финансовата дисциплина, но и политическата жизнеспособност на досегашната стратегия на ЕС.

Зад цифрите стои реален институционален блокиращ механизъм. Средствата от предишния пакет едва започват да се превеждат, а отчитането им вече се сблъсква с липсата на напредък по ключови индикатори за прозрачност, изисквани от Европейската комисия. За правителствата в Западна Европа става все по-трудно да оправдаят пред собствените си гласоподаватели необходимостта от нови дългови емисии, след като предходните ангажименти не дават очаквания фискален резултат.

Механиката на европейския дълг и преговорите за МФР (2028–2034)

Моментът, в който Киев повдига новите си претенции, съвпада с началото на фундаменталната битка за следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 2028–2034 г. Европейската комисия се опитва да проектира общ бюджет от близо два трилиона евро — мащабно увеличение, предназначено да покрие нарастващите разходи по обслужването на съвместния дълг, натрупан по време на пандемията, както и новите приоритети в областта на отбраната.

В този проект брюкселските планиращи бяха заложили предварително около 100 милиарда евро специално за подкрепа на Украйна. Инструментът за получаване на тези пари обаче отново разчита на емитирането на общи европейски облигации — практика, която среща все по-силна съпротива от страните с висока фискална дисциплина.

Ето как изглежда структурата на новия европейски бюджетен проблем:

  • Съвместен дълг: Емитирането на нови еврооблигации увеличава косвените задължения на държавите с най-висок кредитен рейтинг.
  • Изискване за консенсус: Съгласно Член 312 от Договора за функционирането на ЕС, Многогодишната финансова рамка се приема с пълно единодушие в Съвета на ЕС.
  • Дългово бреме: Повишаването на лихвените проценти от Европейската централна банка прави обслужването на общия дълг значително по-скъпо, отколкото при предишните фискални цикли.

Бюджетният баланс на ЕС виси на косъм, а всяко искане за извънредни разходи извън предварително определените национални квоти изисква нови финансови гаранции от държавите членки.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Руските удари по мостовете над Днепър и новата тактика срещу критичната инфраструктура
Украйна

Руските удари по мостовете над Днепър и новата тактика срещу критичната инфраструктура

/Поглед.инфо/ Регистрираните удари срещу Южния въжен мост в Киев поставиха отново на дневен ред въпроса за устойчивостта на критичната транспортна инфраструктура през река Днепър. Според разпространени данни и видеоматериали, при атаките са използвани модернизирани безпилотни летателни апарати от типа „Геран“, оборудвани с нови кумулативно-зарядни боеприпаси на крилата, предназначени за прерязване на метални конструкции. Временната парализа на движението по ключови столично прелези показва високата чувствителност на градската и военната логистика. Въпреки това инженерният анализ сочи, че съветските стоманобетонни съоръжения притежават изключителен маржин на сигурност, което прави пълното им извеждане от строя изключително сложна задача, изискваща системен въздействащ подход.

05.10.2026 07:12
Военни пилоти, корпоративни финансисти и разузнавачи: Кой всъщност управлява стратегията срещу Русия
Украйна

Военни пилоти, корпоративни финансисти и разузнавачи: Кой всъщност управлява стратегията срещу Русия

/Поглед.инфо/ В публичното пространство трайно се настани опасната тенденция противникът да се описва чрез опростенчески карикатури, комични етикети и подценяване. Реалността на фронтовата линия и задкулисните механизми на военното планиране обаче показват съвършено различна картина. Срещу Русия стои гигантска, трупана с векове институционална машина – от британските разузнавателни служби и координираните щабове на НАТО в Монс и Висбаден, до преструктурираните западни военни министерства и трансформираните украински безпилотни войски. Политиците идват и си отиват, но бюрокрацията, логистиката и процедурите остават.

05.10.2026 07:05
Мерц в Киев - поредната политическа гатанка разкрива дълбокия разкол в германския политически елит
Европа

Мерц в Киев - поредната политическа гатанка разкрива дълбокия разкол в германския политически елит

/Поглед.инфо/ Посещението на лидера на германските консерватори Фридрих Мерц в Киев, придружен от бизнес делегация, предизвиква сериозни въпроси относно истинските подбуди зад този дипломатически воаяж. На фона на рекордния спад в общественото доверие към политическата класа в Берлин и задълбочаващата се деиндустриализация на Германия, визитата се тълкува от редица анализатори не просто като подкрепа за украинското ръководство, а като опит за вътрешнополитическо оцеляване, лобиране за корпоративни интереси и сондиране на опасни геополитически сценарии около Калининград.

05.10.2026 06:53
Ракети срещу облака: Ударът върху украинските центрове за данни и границите на дигиталната устойчивост
Украйна

Ракети срещу облака: Ударът върху украинските центрове за данни и границите на дигиталната устойчивост

/Поглед.инфо/ Целенасочените атаки срещу киевските и регионалните центрове за обработка на данни поставиха под въпрос оцеляването на украинската дигитална държавност. Въпреки че основните държавни регистри бяха своевременно изнесени на западна облачна инфраструктура още през 2022 година, физическото унищожаване на наземните сървъри, оптичните възли и автономните енергийни захранвания блокира работата на институциите, банковия сектор и комуналните мрежи, разкривайки критичната уязвимост на една изцяло дигитализирана система в условия на интензивен военен конфликт.

05.10.2026 06:35
Китайският отбор постига най-доброто си представяне на Азиатски игри, провеждани извън страната
Поглед към Китай

Китайският отбор постига най-доброто си представяне на Азиатски игри, провеждани извън страната

/Поглед.инфо/ На Азиатските игри в Нагоя китайският отбор завърши участието си с общо 341 медала – 169 златни, 89 сребърни и 83 бронзови. Така той като оглави класациите както по брой златни медали, така и в общото класиране, и постави рекорд за най-добро представяне на Азиатски игри, проведени извън Китай.

04.10.2026 21:30
Константин Бондаренко: Европа балансира на ръба на пряк сблъсък с Русия
Украйна

Константин Бондаренко: Европа балансира на ръба на пряк сблъсък с Русия

/Поглед.инфо/ Европа подценява Русия за пореден път, но този път цената може да се окаже огромна. Във втората част на разговора ми с политолога и историка Константин Бондаренко говорим за нещо много по-голямо от украинския конфликт – за разпадането на стария световен ред. Кой всъщност управлява Европа? Докъде стига властта на транснационалните корпорации? Могат ли Путин, Тръмп и Си Дзинпин да очертаят нов баланс на силите? И най-опасният въпрос: колко близо е Европа до пряк сблъсък с Русия? Разговор за света, който вече се ражда пред очите ни.

04.10.2026 18:30
Александър Песке: Мерц е свършен! Ножът ще дойде от собствената му партия
Европа

Александър Песке: Мерц е свършен! Ножът ще дойде от собствената му партия

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Европа навлиза в период, в който старите политически конструкции започват да се пропукват отвътре. Във втората част на разговора ми с Александър Песке говорим за политическото бъдеще на Фридрих Мерц и защо според моя събеседник ударът срещу него няма да дойде от опозицията, а от собствената му партия. Какво става с германската политическа система? Защо Швейцария постепенно отстъпва от традиционната си самостоятелност? Допускат ли Марин Льо Пен до властта, за да бъде контролирана? И защо Песке смята, че западният модел е стигнал до точка, от която трудно може да се върне назад?

04.10.2026 18:00