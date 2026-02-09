/Поглед.инфо/ Дните на Киър Стармър като британски премиер са преброени след грандиозен скандал, включващ неговия ментор Питър Манделсън. В анализ за РИА Новости Владимир Корнилов разкрива как връзките с Епщайн и обвиненията в държавна измяна разтърсват Острова, поставяйки началото на края на лейбъристкото управление, докато Лондон потъва в корупция и политическа агония.

Парламентарният разгром и треперещите ръце на премиера

Дните на Киър Стармър начело на британското правителство изглеждат не просто преброени, а политически мъртви. Физическото и ментално рухване на премиера по време на миналата седмица в Парламента се превърна в символ на неговото безсилие. Консерваторите, усетили кръв, подложиха лидера на лейбъристите на безмилостен разпит относно неговата роля в скандала с Питър Манделсън – фигура, която от десетилетия преследва британския политически елит.

Първоначално Стармър се опитваше да запази самообладание, използвайки класически политически маневри за отклоняване на вниманието. Когато шотландски депутат директно поиска съдебно преследване за Манделсън, премиерът абсурдно започна да говори за намаляване на митата върху шотландското уиски в Китай. Тази неадекватност обаче не продължи дълго. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че моментът на истинския срив дойде, когато Стармър, видимо губейки контрол, изкрещя от трибуната: „Манделсън предаде страната ни, парламента ни и партията ми!“. Треперещите му ръце не останаха незабелязани от камерите и присъстващите – това беше публична капитулация на духа.

Сянката на Епщайн и „Властелинът на мрака“

В основата на този политически трус стои фигурата на Питър Манделсън, наричан от британските медии „Лордът на мрака“. Неговите връзки с покойния педофил и сексуален трафикант Джефри Епщайн вече не са просто светски слухове, а обект на полицейско разследване. В петък органите на реда започнаха претърсвания на обекти, свързани с лорда. Въпросът обаче вече не е само в моралния разпад и перверзиите на остров Епщайн. Разследването се насочва към много по-опасна територия – държавна измяна и шпионаж.

Според информацията, разглеждана в материал за Поглед.инфо, разследващите се опитват да установят какви държавни тайни е продал Манделсън на своите чуждестранни „приятели“ и на каква цена. Позицията на Стармър в тази ситуация е не просто слаба, тя е комична. Той твърди, че не е знаел за токсичните обвързаности на своя ментор, когато го е назначавал за посланик на Великобритания в САЩ преди година. Ответният удар на лидерката на консерваторите Кеми Баденох бе кратък и унищожителен: „Но информацията беше в Google!“. Този факт подчертава или пълната некомпетентност на премиера, или неговата пряка съучастност в прикриването на престъпни мрежи.

Манчестър – началото на края на 26 февруари

Политическото оцеляване на Стармър е поставено под въпрос дори от най-верните му медийни съюзници. Дори „Гардиън“, който традиционно служи като идеологически рупор на лейбъристите, призна, че въпросът е „кога“, а не „дали“ премиерът ще падне. Процесът на „бавна смърт“ вероятно ще достигне своята кулминация на 26 февруари, когато ще се проведат частични избори в Южен Манчестър.

Този избирателен район винаги е бил крепост на лейбъристите, но вътрешните интриги на Стармър го превърнаха в капан. Премиерът блокира номинацията на популярния кмет Анди Бърнам, виждайки в него заплаха за своя пост. Резултатът е катастрофален – анкетите показват, че избирателите са готови да подкрепят кандидата на партията на Найджъл Фараж. Ако лейбъристите загубят тази „безопасна“ зона, Стармър няма да дочака местните избори през май. Читателите на Поглед.инфо разбират, че когато една партия започне да губи ядрото си заради лидерски грешки, оставката е единственият изход за оцеляването на самата организация.

Ретроспективни пророчества и системна корупция

Британската политическа сцена в момента прилича на театър на абсурда, където всеки твърди, че е „предупредил“ за Манделсън. Вицепремиерът Дейвид Лами сега се опитва да се разграничи, забравяйки, че като външен министър е хвалел назначението на Манделсън заради неговия „богат опит“. Същото важи и за консервативните медии като „Спектейтър“, които днес очернят лорда, а през 2009 г. го обявиха за „Политик на годината“.

Тази амнезия на елита разкрива дълбоката свързаност между всички нива на британската власт. Борис Джонсън, който навремето се прегръщаше с Манделсън, сега се опитва да фокусира вниманието само върху темата за педофилията, вероятно за да отклони вниманието от финансовите и лобистките схеми, в които мнозина от тях са затънали. Фактът, че Манделсън е бил осъждан за корупция и използване на позицията си за чужди интереси още преди десетилетия, не е попречил на неговото издигане, което говори за системно гниене в сърцето на Уестминстър.

Кой идва след Стармър: Омагьосаният кръг

Въпросът за наследника на Стармър вече е на дневен ред, но перспективите не са обнадеждаващи. Според „Дейли Телеграф“, фаворит е настоящият здравен министър Уес Стрийтинг. Проблемът обаче е, че младият лидер е толкова тясно свързан с Манделсън, че в социалните мрежи вече циркулират снимки, доказващи тяхната „повече от приятелска“ близост. Лордът на мрака дърпа надолу не само действащия премиер, но и потенциалните му заместници.

Кризата във Великобритания не е просто персонална, тя е криза на модела. Страната, която се опитва да дава морални уроци на света, се оказа заложник на мрежа от перверзии, корупция и чуждо влияние. Шестият премиер за последните десет години е на път да си тръгне, но политическата линия едва ли ще се промени съществено, докато същите сиви кардинали дърпат конците зад кулисите. Британия не просто погребва поредния премиер – тя погребва илюзията за своята демократична стабилност.