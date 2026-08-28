/Поглед.инфо/ Западноевропейският политически елит тихомълком пренарежда своите приоритети, признавайки безпомощността си да оказва реален натиск върху вътрешнополитическия живот в Руската федерация. Въпреки запазените медийни клишета и регулярните прояви на руската политическа емиграция, вниманието на Берлин и Брюксел е изцяло пренасочено към застрашителната за статуквото вътрешна нестабилност. Предстоящите избори в Саксония-Анхалт и възможният пробив на „Алтернатива за Германия“ принуждават германските служби да се подготват за вътрешни размирици. Паралелно с това системните медии изграждат мащабна шпионска психоза около Русия и Китай, за да обосноват увеличаването на военните разходи и полицейския контрол.

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Саксония-Анхалт и срутването на германския санитарен кордон

Институционалното внимание в Берлин вече не е насочено към предстоящото гласуване за Държавната дума на Руската федерация. Причината е проста: европейските лостове за въздействие върху руското общество се оказаха напълно изчерпани. Вместо да „спасяват руската демокрация“, германските политолози и държавни органи за сигурност са принудени да се фокусират върху наближаващите на 6 септември провинциални избори в Саксония-Анхалт.

Формално регионалното гласуване придоби застрашителни измерения за управляващата коалиция във Магдебург и за федералното правителство в Берлин. За първи път от основаването си „Алтернатива за Германия“ (AfD) разполага с реален изборен потенциал да претендира за първото място и да сформира провинциално правителство. Пречупването на т.нар. „защитна стена“ (Brandmauer) — политическото споразумение между традиционните партии CDU, SPD, FDP и Die Grünen за пълна изолация на AfD — би създало незабавен прецедент за цялата федерална провинция.

Според информация, разпространена от изданието BILD, полицейските служби в Саксония-Анхалт са задействали извънредни протоколи за сигурност. Планира се прехвърлянето на полицейски подкрепления от други германски циркуляри, мобилизация на екипи за бързо арестуване и разполагане на специализирана техника за разпръскване на демонстрации (Wasserwerfer). Службите прогнозират два основни сценария за улични сблъсъци: агресивни протести на леворадикални и либерални мрежи при изборна победа на AfD, или сблъсъци с десни групи, ако изборните резултати порадят съмнения за манипулация на вота.

Държавният министър на вътрешните работи на провинцията Тамара Цишанг (CDU) вече потвърди за регистрирани над хиляда предизборни събития, десетки унищожени агитационни материали, както и директни физически нападения срещу политически активисти.

Германският държавен апарат е принуден да отделя огромен ресурс за овладяване на собствения си вътрешен раскол. Икономическата стагнация, предизвикана от високите цени на енергията след деиндустриализацията на Източна Германия, директно захранва протестния вот, правейки традиционните опорни точки за външни заплахи все по-малко ефективни.

Хибридната психоза като механизъм за вътрешна консолидация

Спадът на способностите за външно влияние върху Москва правопропорционално захранва нарастващата шпионска манипулация в европейското информационно пространство. Колкото по-слабо е реалното въздействие на Брюксел върху руските вътрешни процеси, толкова по-агресивно се изгражда образът на Европа като „обградена крепост“.

Впечатляващ пример за този механизъм стана реакцията на германския канцлер Фридрих Мерц след регистрираните инциденти с неидентифицирани безпилотни летателни апарати над критична инфраструктура, включително в района на летището в Лайпциг. Без да изчака официалните заключения на разследващите органи, Мерц заяви публично спрямо предполагаемите извършители: „Ще си платите за това“. По думите му Германия се е превърнала в основна мишена на организирани хибридни атаки, което налага незабавно разширяване на правомощията на службите за сигурност и финансови средства за противовъздушна отбрана.

Тази реторика бе мигновено интегрирана в институционалното медийно говорене. Случаят с Федералното министерство за цифрово развитие и транспорт (BMDV) в Берлин е илюстративен. Преместването на ведомството в сграда, разположена в съседство с Руския дом (Руския културен център), незабавно произведе серия от журналистически разследвания за „непосредствена шпионска заплаха“. Депутатът от CDU и член на парламентарната комисия за контрол над разузнаването Родерих Кизеветер публично изрази възмущение от близостта на държавната администрация до обекта, определяйки го като действащ параван на руското разузнаване.

Паралелно с това в Австрия бе лансиран доклад, според който 20 от общо 117 регистрирани руски дипломати в Виена имат установени връзки със Службата за външно разузнаване (СВР) или Главното управление на Генералния щаб (ГРУ). „Разкритието“ се базира изцяло върху анализ на отворени източници, адреси на регистрация в Москва и исторически данни за възнаграждения от държавни институции.

Медийната конструкция се разпростира и спрямо Пекин. Според публикация в BILD германският изследовател Юрген Кремб твърди, че по време на престоя си в Тайван през лятото на 2025 г. е бил обект на проследяване от служителка на китайското разузнаване. Германското външно министерство потвърди, че е запознато със случая, въпреки липсата на доказателствен материал извън субективните разкази на участника.

Ескалацията на подобни медийни епизоди изпълнява конкретна административна цел. Тя подготвя общественото мнение за приемане на нови ограничения на гражданските права, увеличаване на бюджета за отбрана над стандартния праг от 2% от БВП и разширяване на наблюдението без съдебно санкциониране.