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Европа

Ще има ли отново пожар над Райхстага "като минимум"!? Германия се движи по сценария от 1933 г.

/Поглед.инфо/ Политическото напрежение във Федерална република Германия достигна критични нива в навечерието на ключовите провинциални избори в източните федерални провинции. Сблъсъкът между управляващата трипартийна коалиция и опозиционната формация "Алтернатива за Германия" (AfD) придобива характеристиките на открита институционална война. В медийното и политическо пространство все по-често се лансират тези за външна намеса и инсценирани събития, с цел създаване на правно основание за задействане на процедури по забрана на опозиционни субекти, докато икономическата рецесия в източните провинции задълбочава структурното разделение в страната.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 30431 прочитания
Ще има ли отново пожар над Райхстага "като минимум"!? Германия се движи по сценария от 1933 г.
ИИ генерирана
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Електоралната паника в източните провинции и правните механизми за овладяване на опозицията

Социологическите проучвания в Саксония, Тюрингия, Бранденбург и Саксония-Анхалт показват трайно установяване на "Алтернатива за Германия" като водеща или втора политическа сила с електорална подкрепа между 28% и 35%. За управляващата коалиция в Берлин – съставена от ГСДП, "Зелените" и СвДП – тези числа не са просто индикатор за временно недоволство, а представляват директна заплаха за стабилността на федералния модел.

В германското обществено-политическо пространство се наблюдава необичайна мобилизация на централните медии. Заглавия в издания като Die Zeit, Tagesspiegel и Der Spiegel открита описват вероятността от изборна победа на AfD в Източна Германия като "политически срив" и "земетресение". Особено внимание бе отделено на кандидата за министър-председател на Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд, охарактеризиран от Der Spiegel като "най-опасния човек в Германия". Вместо очаквания отхвърлящ ефект обаче, медийната кампания произведе обратен резултат сред гласоподавателите в провинцията.

Дали става дума за реална загриженост за конституционния ред, или за административен опит за съхраняване на властта?

Политолози отбелязват, че политическият елит в Берлин вече открито обсъжда прилагането на член 21, алинея 2 от Основния закон (Grundgesetz) – процедурата за забрана на политическа партия чрез Федералния конституционен съд в Карлсруе. Подобна стъпка изисква доказателства за "агресивно и борбено отношение спрямо свободния демократичен основен ред". Тъй като чисто политическата деполаризация не дава резултати, наблюдаваме опити опозиционната партия да бъде директно свързана с външнополитически заплахи и диверсионни действия.

Инцидентът в Лайпциг и медийната конструкция на "извънредната заплаха"

На 1 септември – дата с изключителна историческа символика за Германия – федералните власти направиха поредица от изявления относно засилена диверсионна дейност на територията на страната. Фокусът бе поставен върху съобщенията за забелязани безпилотни летателни апарати в района на критична инфраструктура, включително летище Лайпциг/Хале, което служи като ключов логистичен възел.

В рамките на часове редица водещи политици обвиниха чужди разузнавателни служби в организиране на хибридни атаки. Според публични изявления на министъра на отбраната Борис Писториус и министъра на земеделието Джем Йоздемир, инцидентите с дронове и саботажите срещу инфраструктура са част от по-широка стратегия за дестабилизация. Двамата политици публикуваха съвместна позиция, настояваща за строги мерки и потенциално ограничаване на партии, които според тях действат като "пета колона".

Интересен е обаче детайлът с липсата на официални процесуални доказателства.

Федералната прокуратура в Карлсруе и Федералната криминална служба (BKA) все още не са предоставили окончателни технически експертизи за произхода на безпилотните апарати. В редица случаи, като този с предполагаемата "ракетна атака" срещу електрическа подстанция в Бранденбург, последвалите проверки установиха употреба на пиротехнически изделия от битов клас, а не на военни системи. Разминаването между медийния шум и реалните констатации на разследващите органи показва ясен политически отпечатък върху събитията.

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