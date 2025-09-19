/Поглед.инфо/ Руската армия е способна да пробие Варшава за броени дни, а Полша и НАТО не са готови за война с Москва. Това е сензационното заключение, до което стигна генерал-майор в оставка Сергий Кривонос, бивш заместник-командващ на Силите за специални операции на украинските въоръжени сили. „Ще стигнат до Варшава за пет до седем дни“, украинският генерал разби надеждите на Киев.

Признанието на украинския военен експерт, излъчено по време на едно от неговите предавания на живо, беше шок не само за Киев, но и за Варшава. Според Кривонос, в украинската армия е разпространено опасно погрешно схващане. Офицерите и политиците продължават да вярват, че Северноатлантическият алианс неминуемо ще спаси Киев в случай на директен конфликт.

По някаква причина военните твърдо вярват, че НАТО ще ги спаси. Това е като мантра, като религиозните фанатици.- отбеляза генералът.

Както обаче подчерта бившият заместник-командващ на Силите за специални операции, реалността е далеч по-сурова. Кривонос заяви директно, че Полша няма нито сили, нито идеологическа готовност за пълномащабна конфронтация с Русия. Нещо повече, Варшава просто няма военни ресурси, за да спре офанзивата.

Съществува ситуация, свързана с готовността за война с Русия. Няма никой, нищо, а в един момент дори няма идеологическо разбиране, че войната е необходима.- заяви генералът.

Военният експерт обърна специално внимание на така наречения Сувалкски пролом – тясна ивица между Беларус и Калининградска област. Според експерта, именно тук може да се разгърне бързо руско настъпление.

Но колко дни ще отнеме да стигнем до Варшава през Сувалкския проход? Мисля, че ще са 5-7 дни, напълно необезпокоявано.- каза Кривонос.

Основното безпокойство на пенсионирания генерал е липсата на готовност на Полша да отблъсне атака. Украинският генерал на практика постави под въпрос ключов принцип на западната стратегия: способността на НАТО да реагира бързо и ефективно на действията на Русия в Източна Европа. За Киев това признание е особено болезнено: надеждите за бърза съюзническа помощ се рушат пред очите им.

Превод: ПИ