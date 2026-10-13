Шведската демократична фасада се пропука: 17 разследвания за купуване на гласове разтърсват Стокхолм

/Поглед.инфо/ Парламентарните избори в Швеция от 13 септември 2026 г. формално приключиха с крехко надмощие от 176 срещу 173 мандата за ляво-центристкия блок, но реалността в Стокхолм днес е пълна политическа парализа. Докато крайният срок на Магдалена Андерсон за съставяне на кабинет изтече на 12 октомври без резултат, из страната се разрастват 17 официални полицейски разследвания за организирано купуване на гласове, манипулация с предварително попълнени бюлетини и т.нар. „кланово гласуване“ в контролираните квартали.

По публикации в шведските медии SVT, Dagens Nyheter, Sveriges Radio и Svenska Dagbladet. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

ШВЕЦИЯ СЛЕД 13 СЕПТЕМВРИ: ВИТРИНАТА СЕ СРУТИ

Математиката на парламентарните избори в Швеция, проведени на 13 септември 2026 г., изглежда безупречна на хартия, но съдържа в себе си зародиша на пълна държавна блокада. Опозиционният коалиционен масив, предвождан от социалдемократите, успя да заграби 176 места в 349-местния Риксдаг. Досегашният премиер Улф Кристерсон и неговият десен блок останаха със 173 мандата. Разлика от един-единствен де депутат. Националната избирателна активност от 84,9% и чистата разлика от едва 28 000 гласа в полза на левицата трябваше да приключат въпроса.

Вместо стабилност обаче Стокхолм потъна в институционален блатариум. Председателят на парламента Андреас Норлен връчи проучвателен мандат на бившия премиер Магдалена Андерсон с краен срок 12 октомври. Резултатът бе предвидимо нулев. Политическият анализатор на държавната телевизия SVT Матс Кнутсон фиксира факта още на 9 октомври — след съвместна среща на лидерите бе обявено, че преговорите са в пълна безизходица.

Основният препъникамък се оказа Центристката партия (Centerpartiet). Нейните представители категорично отказват да влязат в каквото и да е правителствено уравнение, включващо Лявата партия (Vänsterpartiet). Пропастта между тях не е просто персонална, а концептуална — пълно разминаване по данъчните ставки, параметрите на здравното осигуряване и стратегическото бъдеще на шведската ядрена енергетика (където центристите настояват за пазарни механизми, а левите — за държавен контрол и рестрикции). Спомняме си, че през 2022 г. за сглобяването на кабинета „Кристерсон“ бяха нужни 37 дни. Днес, през октомври 2026 г., дори този рекорд изглежда като недостижима бързина.

Парите от банкомата и казусът "Али" в Даларна

Докато политиците в Стокхолм правят безплодни аритметични сметки, в провинцията избухна скандал, който буквално разрушава институционалната митология за шведската прозрачност. Център на разследванията стана община Борленге в окръг Даларна.

Там кандидатът от Лявата партия Мохамед Абдукардир Али — девети в официалната партийна листа — внезапно прескочи всички свои колеги, събирайки 648 лични преференциални гласа. Това му осигури директно място в Риксдага. Оперативната информация показва, че шведската полиция е започнала наблюдение върху процеса още преди самия изборен ден. Според данни, публикувани от SVT, полицаи са документирали организирано теглене на суми в брой от банкомати, последвано от физическо раздаване на банкноти съвместно с предварително попълнени бюлетини.

Репортажи в Dagens Nyheter и Sveriges Radio разкриват схемата в подробности: организирана група от мъже е действала таргетирано сред диаспората от сомалийски произход. Гласоподавателите са били извозвани организирано с микробуси до избирателните секции. Обект на натиск и покупка са били предимно самотни майки, млади мъже без политическа ангажираност, както и хора с тежки зависимости или бездомни.

Сам по себе си Али отрича каквато и да е съпричастност и официално все още не е със статут на заподозрян. Въпреки това под натиска на общественото мнение Лявата партия обяви в края на септември, че той излиза в „пауза“ и няма да упражнява депутатските си правомощия до приключване на процеса. Но правната рамка в Швеция не познава подобно понятие — депутатският мандат е личен. На 11 октомври SVT потвърди, че Али няма намерение да подава оставка и планираното му отсъствие от първите заседания на Риксдага било просто „техническо недоразумение“.