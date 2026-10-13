Шведската демократична фасада се пропука: 17 разследвания за купуване на гласове разтърсват Стокхолм

По публикации в шведските медии SVT, Dagens Nyheter, Sveriges Radio и Svenska Dagbladet. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
ШВЕЦИЯ СЛЕД 13 СЕПТЕМВРИ: ВИТРИНАТА СЕ СРУТИ
Математиката на парламентарните избори в Швеция, проведени на 13 септември 2026 г., изглежда безупречна на хартия, но съдържа в себе си зародиша на пълна държавна блокада. Опозиционният коалиционен масив, предвождан от социалдемократите, успя да заграби 176 места в 349-местния Риксдаг. Досегашният премиер Улф Кристерсон и неговият десен блок останаха със 173 мандата. Разлика от един-единствен де депутат. Националната избирателна активност от 84,9% и чистата разлика от едва 28 000 гласа в полза на левицата трябваше да приключат въпроса.
Вместо стабилност обаче Стокхолм потъна в институционален блатариум. Председателят на парламента Андреас Норлен връчи проучвателен мандат на бившия премиер Магдалена Андерсон с краен срок 12 октомври. Резултатът бе предвидимо нулев. Политическият анализатор на държавната телевизия SVT Матс Кнутсон фиксира факта още на 9 октомври — след съвместна среща на лидерите бе обявено, че преговорите са в пълна безизходица.
Основният препъникамък се оказа Центристката партия (Centerpartiet). Нейните представители категорично отказват да влязат в каквото и да е правителствено уравнение, включващо Лявата партия (Vänsterpartiet). Пропастта между тях не е просто персонална, а концептуална — пълно разминаване по данъчните ставки, параметрите на здравното осигуряване и стратегическото бъдеще на шведската ядрена енергетика (където центристите настояват за пазарни механизми, а левите — за държавен контрол и рестрикции). Спомняме си, че през 2022 г. за сглобяването на кабинета „Кристерсон“ бяха нужни 37 дни. Днес, през октомври 2026 г., дори този рекорд изглежда като недостижима бързина.
Парите от банкомата и казусът "Али" в Даларна
Докато политиците в Стокхолм правят безплодни аритметични сметки, в провинцията избухна скандал, който буквално разрушава институционалната митология за шведската прозрачност. Център на разследванията стана община Борленге в окръг Даларна.
Там кандидатът от Лявата партия Мохамед Абдукардир Али — девети в официалната партийна листа — внезапно прескочи всички свои колеги, събирайки 648 лични преференциални гласа. Това му осигури директно място в Риксдага. Оперативната информация показва, че шведската полиция е започнала наблюдение върху процеса още преди самия изборен ден. Според данни, публикувани от SVT, полицаи са документирали организирано теглене на суми в брой от банкомати, последвано от физическо раздаване на банкноти съвместно с предварително попълнени бюлетини.
Репортажи в Dagens Nyheter и Sveriges Radio разкриват схемата в подробности: организирана група от мъже е действала таргетирано сред диаспората от сомалийски произход. Гласоподавателите са били извозвани организирано с микробуси до избирателните секции. Обект на натиск и покупка са били предимно самотни майки, млади мъже без политическа ангажираност, както и хора с тежки зависимости или бездомни.
Сам по себе си Али отрича каквато и да е съпричастност и официално все още не е със статут на заподозрян. Въпреки това под натиска на общественото мнение Лявата партия обяви в края на септември, че той излиза в „пауза“ и няма да упражнява депутатските си правомощия до приключване на процеса. Но правната рамка в Швеция не познава подобно понятие — депутатският мандат е личен. На 11 октомври SVT потвърди, че Али няма намерение да подава оставка и планираното му отсъствие от първите заседания на Риксдага било просто „техническо недоразумение“.