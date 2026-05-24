Швеция утроява ПВО в Балтика с френски фрегати за 3,7 млрд. евро

/Поглед.инфо/ Швеция окончателно се отказва от концепцията за малкия балтийски флот. След влизането в НАТО Стокхолм поръчва френски фрегати FDI за 3,7 млрд. евро — с вертикални пускови установки, противоракетна отбрана и далеч по-голям боен радиус. Балтика вече се разглежда като зона на пряк военен сблъсък.

Швеция дълго време изграждаше военноморската си стратегия около една проста география. Балтийско море е плитко, затворено, студено и неудобно за големи океански групировки. Средната дълбочина е около 55 метра. Между остров Готланд, Ботническия залив, шведските архипелази и тесните проходи към датските проливи се смяташе, че компактни стелт-корвети могат да бъдат по-полезни от големи фрегати. Именно върху тази логика беше построена програмата Visby — вероятно най-известният шведски военноморски проект от последните десетилетия.

Сега тази концепция се разгражда почти демонстративно.

Решението на Стокхолм да купи четири френски фрегати FDI от Naval Group за 3,7 милиарда евро не е просто сделка за кораби. Това е официално признание, че шведският военноморски модел от последните 25 години вече не се счита за достатъчен. След присъединяването към НАТО през 2024 г. шведите започнаха да гледат на Балтика не като на специфичен регион за локална отбрана, а като на фронтова зона от обща натовска архитектура. Разликата е огромна.

Корветата Visby беше проектирана за скрито движение край бреговете, за удари с противокорабни ракети и за лов на подводници в плитки води. Новите FDI са друго животно. 122 метра дължина. Около 4600 тона водоизместване. Вертикални пускови установки Sylver A50. Ракети Aster 30 с възможност за противоракетна отбрана. Среднообхватни CAMM-ER. Разширени комуникационни системи за интеграция с НАТО. Това вече не е „балтийска корвета“. Това е плаваща платформа за многослойна противовъздушна отбрана.

И тук има нещо показателно.

Швеция избра точно френския проект, въпреки че Saab участваше в конкурса заедно с британската Babcock. Това е тежък политически сигнал вътре в самата европейска оръжейна индустрия. Saab е символ на шведската военна автономия — Gripen, подводниците A26, системите RBS-15, радарите Erieye. Стокхолм обаче предпочете готова френска платформа вместо собствено развитие. Причината официално е „бърза доставка“ и „доказан сериен модел“. Това звучи логично, но има един проблем.

FDI все още не е масова серия с десетки произведени кораби. Първият кораб — Admiral Ronarche — беше предаден на френския флот едва през октомври 2025 г. Реално Швеция купува система, която още влиза в оперативна зрялост. Да, французите вече я рекламират активно в Гърция и други държави, но това не е американският Arleigh Burke с натрупан боен опит и десетилетия модернизации. Стокхолм очевидно приема технологичен риск. Значи причините са по-дълбоки.

Една от тях е ракетната заплаха.

След началото на войната в Украйна в Европа започна паническо преосмисляне на противовъздушната и противоракетната отбрана. Доскоро повечето европейски флотове разглеждаха корабната ПВО като вторична задача — защита срещу самолети, евентуално срещу отделни противокорабни ракети. След масовото използване на крилати ракети, балистични системи и евтини дронове в Украйна картината се промени рязко. Военноморските сили започнаха да търсят не просто кораби, а мобилни центрове за въздушна защита.

Точно това предлага FDI.

Aster 30 не е декоративна система за паради. Това е сериозна европейска противоракетна платформа, разработена от MBDA. Французите и италианците я рекламират като способна да прихваща балистични ракети. Въпросът е доколко ефективно ще работи в реална наситена среда с едновременни удари — там още има много неизвестни. Но за Швеция дори самото наличие на такава способност вече е стратегическа промяна.

Особено около Готланд.

След 2022 г. островът практически се превърна в център на натовските планове за контрол над Балтика. Оттам се наблюдават морските маршрути към Калининград. Оттам могат да се прикриват въздушни операции над централната част на Балтийско море. Оттам могат да се разгръщат системи за ранно предупреждение. Малките корвети Visby са полезни в такава среда, но не могат да осигурят зонова ПВО за големи райони. FDI може поне частично да изпълнява такава роля.

Именно затова шведите увеличиха размера на корабите толкова рязко.

От 72-метрови корвети към 122-метрови фрегати за толкова кратък период не се преминава случайно. Големият кораб означава повече електроенергия, повече радари, повече боекомплект, повече автономност и по-голям радиус на действие. Това означава и нещо друго — подготовка за по-продължителни операции извън крайбрежните води.

Тук започва най-интересната част.

Швеция дълго време изграждаше отбранителната си култура около идеята за самостоятелност и регионална специфика. Сега тя постепенно влиза в стандартизираната натовска система. Новите FDI ще бъдат интегрирани с натовските комуникационни и ракетни архитектури. Част от системите остават шведски — RBS 15, Torpedo 47, Trackfire, Bofors — но платформата вече е международна.

Това е европейска милитаризация чрез индустриална интеграция.

Макрон отлично разбира какво прави. Франция от години се опитва да изгради собствен отбранителен блок вътре в НАТО — с френски ракети, френски кораби, френски авиационни системи и френска ядрена компонента като политически център. Продажбата на FDI на Швеция има далеч по-голям смисъл от чисто търговския. Париж влиза в Балтика не с флот, а чрез инфраструктурата на чужд флот.

Има и друг момент.

Британците загубиха конкурса, въпреки че Babcock работеше заедно със Saab. Това изглежда неудобно за Лондон, защото Великобритания активно се опитва да доминира северноевропейската отбранителна зона — особено след присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО. Но шведите очевидно са преценили, че французите предлагат по-завършена ПВО архитектура.

Или по-бърза.

Сроковете тук са критични. Европейските държави вече не планират превъоръжаване за 2040–2050 г. Всичко се ускорява. Полша купува танкове и HIMARS в огромни количества. Германия възстановява армейски програми, които доскоро бяха политически табу. Финландия влиза в НАТО с масивен резерв и артилерия. Балтика се превръща в зона на непрекъснато военно натрупване.

Шведите реагират по същия начин.

Интересното е, че официалната аргументация постоянно използва термина „противовъздушна отбрана“, а не „ударни способности“. Това не е случайно. В Европа днес почти всички големи програми се продават политически като отбранителни. Но кораб с Aster 30, вертикални силози и разширени комуникационни системи автоматично става елемент от обща настъпателна инфраструктура. Така работи съвременната военноморска архитектура.

Особено в НАТО.

Тук има още един проблем, който засега почти не се обсъжда публично. Балтийско море е малко. Изключително малко за съвременна ракетна война. В случай на сериозен конфликт корабите там ще бъдат под непрекъснато наблюдение — сателити, дронове, брегови радари, радиоелектронно разузнаване. Големите фрегати носят повече възможности, но и по-голяма видимост. Те стават по-ценни цели.

Това означава, че Швеция вече не планира само отбранителна маневрена война край собствените си брегове. Тя влиза в логиката на големия блоков конфликт — с многослойна ПВО, мрежово взаимодействие и далечни операции.

И тук старата концепция Visby започва да изглежда недостатъчна.

Стелт-корветите бяха символ на шведската технологична оригиналност. Малки, бързи, трудно забележими. Но войната в Украйна промени много военни догми. Евтините дронове, масовите ракетни удари и необходимостта от непрекъсната въздушна защита изведоха на преден план по-големите платформи с мощни радари и сериозни ракетни запаси.

Това изглежда логично, но има един детайл, който не излиза съвсем.

Големите кораби са скъпи за поддръжка. Изискват повече екипажи, повече логистика, повече ремонтни мощности. Швеция няма традицията на голям океански флот като Великобритания или Франция. Нито има мащабите на американската индустрия. Следователно Стокхолм постепенно ще бъде принуден да се обвързва още по-тясно с външни партньори — и технически, и политически.

Точно тук започва истинската цена на тази сделка.

Не 3,7 милиарда евро.

Зависимостта.

Защото FDI не е просто корпус и ракети. Това е софтуерна архитектура, интеграция на бойни системи, резервни части, модернизационни цикли, обучение, комуникационни стандарти. Колкото повече държави влизат в такива схеми, толкова по-трудно става връщането към национален отбранителен модел.

Французите прекрасно разбират това.

Макрон от години говори за „стратегическа автономия“ на Европа, но практиката показва нещо друго — европейските държави стават зависими една от друга чрез общи военни системи. Това е новият модел на европейска интеграция. Не през евтини кредити и регулации, а през ракети, радари и общи производствени линии.

Балтика вече е лаборатория на този процес.

И колкото повече расте военното присъствие там, толкова по-малко пространство остава за стария северен неутралитет, с който Швеция десетилетия наред обясняваше своята сигурност.

Сега неутралитетът е заменен от вертикални пускови установки.

Бележка: Текстът е творческа и допълнена редакционна обработка на Поглед.инфо по материал на Владимир Прохватилов.