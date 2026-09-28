/Поглед.инфо/ Референдумът в Швейцария, при който близо 70% от гласувалите отхвърлиха народната инициатива за пълно конституционно фиксиране на въоръжения неутралитет, бетонира отказа на Берн от класическия изолационизъм. Решението потвърждава курса на Федералния съвет към автоматично присъединяване към санкционните пакети на Европейския съюз и задълбочаване на оперативната съвместимост с НАТО. Въпреки предупрежденията на критиците, че сближаването с брюкселските структури ликвидира ролята на Женева като неутрална дипломатическа площадка, гласоподавателите във всички 26 кантона предпочетоха икономическата интеграция в западния блок пред правните ограничения на Виенския конгрес от 1815 г.

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Правният механизъм на народната инициатива и резултатите от вота

Официалните данни от Федералната канцелария в Берн показват, че 68,6% от гласувалите са отхвърлили предложението, издигнато от Швейцарската народна партия (SVP). Инициативата предвиждаше внасяне на корекции в член 185 от Федералната конституция, които да забранят изрично на страната да въвежда невоенни coercive мерки — включително търговски, финансови и технологични санкции — срещу воюващи държави, освен ако те не са пряко гласувани с резолюция на Съвета за сигурност на ООН.

Причината за този механизъм бе проста: тъй като в Съвета за сигурност право на вето имат пет постоянни членки, подобни санкционни пакети на практика никога не могат да преминат при конфликт с участието на велика сила.

Плебисцитът не получи мнозинство в нито един от 26-те кантона и полукантона, включително в традиционно консервативните кантони Швиц, Ури и Унтервалден. По данни на швейцарски социологически институти, избирателната активност е достигнала 48,2%, което съответства на средните нива за последните десет години. Отхвърлянето на текста означава, че Федералният съвет (правителството) запазва правомощията си да прилага Закона за embargo (Embargogesetz) от 2002 г. Този нормативен акт позволява на Берн самостоятелно да приема ограничителни мерки, въведени от Европейския съюз, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) или основните му търговски партньори.

Правни експерти от Университета в Цюрих отбелязват, че текстовете на отхвърлената инициатива съдържаха и изрична забрана за участие в каквито и да е застрахователни, презастрахователни или логистични блокове, свързани с конфликти, извън преките задължения по хагското право. Политическите анализатори в Конфедерацията посочват, че швейцарският бизнес е лобирал активно срещу подобно затягане на законодателството, страхувайки се от вторични санкции от страна на Вашингтон и Брюксел.

Икономическите зависимости и прецедентът с член 185 от Конституцията

Според официалната статистика на Държавния секреariat по икономическите въпроси (SECO), над 52% от швейцарския износ е насочен към държавите от Европейския съюз, а над 60% от вноса в страната произхожда от същите тези пазари. Общият търговски оборот с ЕС надхвърля 1 милиард франка на ден.

Приемането на твърд конституционен бан върху санкциите би създало правен парадокс: швейцарските банки и търговци на суровини щяха да бъдат задължени от местния закон да нарушават санкциите на ЕС и САЩ, което автоматично би ги изключило от международната банкова система SWIFT и от разплащанията в щатски долари и евро.

Федералният съвет вече използва извънредни правомощия по член 185, алинея 3 от Конституцията през февруари 2022 г., когато замрази активи на чуждестранни физически и юридически лица на стойност над 7,5 милиарда швейцарски франка. Този ход бе оправдан с нуждата от "защита на външнополитическите интереси и националната сигурност". Твърди се, че ако инициативата за неутралитет бе преминала, тези активи трябваше да бъдат отмразени, а швейцарските финансови институции щяха да загубят възможността за правно сътрудничество с европейските си партньори.

В търговския сектор швейцарските суровинни гиганти със седалища в Цуг и Женева контролират значителен дял от световната търговия с петрол, злато и зърно. По данни на финансови наблюдатели, именно опасението от пълна изолация на швейцарския банков сектор от страна на финансовото министерство на САЩ (OFAC) е натежало при формулирането на позициите на управляващата коалиция срещу референдума.

Швейцарският франк отдавна не е просто национална валута, а глобално убежище за капитали. Твърди се, че притиснат между американската регулаторна принуда и засиления натиск от страна на Европейската комисия за подписване на новото рамково споразумение (Bilaterals III), Берн е бил принуден да избере прагматизма.