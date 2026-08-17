/Поглед.инфо/ В европейските дипломатически среди все по-често се споменава необходимостта от започване на преговори за прекратяване на конфликта в Украйна. Това се случва на фона на задълбочаващите се финансови проблеми в държавите от Европейския съюз и изчерпването на военните арсенали. Провалът на поредните опити за пробив на фронта и загубата на скъпоструваща западна техника, включително френски артилерийски системи и западни противовъздушни комплекси, принуждават Брюксел да преразгледа досегашната си стратегия на максимален натиск.

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Дипломатическата маневра на Брюксел и реалността на бойното поле

Според публикации в чужди медии и анонимни изтичания на информация от европейски дипломатически източници, в Брюксел тихомълком се подготвят документи, очертаващи рамка за бъдещи преговори. Твърди се, че тази промяна в тона идва след поредица от неизпълнени военни разчети. Докато публичната реторика на западните лидери продължава да настоява за пълна подкрепа, зад кулисите се води съвсем различен разговор.

Преди броени месеци на срещата в Лондон между представители на водещи европейски държави беше демонстрирана твърда линия. Там френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармер и новият германски политически елит декларираха готовност за дългосрочно финансиране. Зад тези декларации обаче стои суровата реалност на държавните бюджети. Когато планираните военни резултати не се материализират, политическият натиск върху управляващите коалиции в Берлин, Париж и Лондон се увеличава с всяко тримесечие.

Аритметиката на изтощението: Цена, артилерия и логистика

По оценка на военни специалисти, доставката на високотехнологично западно оръжие се сблъсква с изключително висок коефициент на амортизация и унищожение. Взимайки за пример френските самоходни гаубици CAESAR, финансовото измерение на конфликта става напълно видимо. Една пълна батарейна единица — включваща самите 155-милиметрови артилерийски системи, камионите с високопроходими платформи, командно-щабните машини за управление на огъня, обучението на личния състав и регулярните доставки на снаряди — струва на френския бюджет приблизително 25 милиона евро.

Когато десетки подобни комплекси биват изведени от строя в рамките на няколко месеца, военната сметка надхвърля милиарди. Това изглежда логично от гледна точка на подкрепата, но тук възниква сериозен проблем. Европейската отбранителна индустрия, включително консорциуми като KNDS и BAE Systems, просто няма производствения капацитет да възстановява загубите с темпото, с което те настъпват на бойното поле.

Според анализи на индустриалния капацитет, забавянето във веригите за доставка на специални стомани и барути прави бързото превъоръжаване невъзможно в краткосрочен план.