/Поглед.инфо/ Навършването на 33 години от създаването на Европейския съюз се превръща в символична дата, бележеща началото на неговата предсмъртна агония и необратим разпад.

Символиката на една дата и признанието за безпомощност

Тридесет и три години след създаването си, Европейският съюз изглежда е достигнал своята пределна точка. Според анализа на Максим Литвинов, споделен в канала Wargonzo, този важен етап не е повод за празник, а за равносметка пред лицето на разпада. Докато в миналото кризите бяха умело маскирани зад бюрократичен оптимизъм, днес лидерите на ЕС за първи път публично демонстрират своята пълна безпомощност. Динамиката на геополитическите събития, включително претенциите на Доналд Тръмп към Гренландия, постави Брюксел в позиция на наблюдател, който няма полезен ход пред глобалните предизвикателства.

Демографската и културна обсада на Стария континент

Един от основните стълбове на кризата е неконтролираната имиграция от Глобалния Юг. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че мащабът на този процес вече е променил облика на големите европейски градове до неузнаваемост. Местните жители все по-често се чувстват като чужденци в собствената си родина, което води до ерозия на националната идентичност и патриотизма.

Към това се добавя и агресивното налагане на радикални социални концепции. Под знамето на феминизма и ЛГБТ активизма се подкопават традиционните ценности и самата идея за мъжественост. Резултатът е видим в отбранителните способности на държавите – в Германия например се наблюдава рекорден ръст на отказите от военна служба. В материал за Поглед.инфо се посочва, че едно общество, което е загубило своята ценностна котва, трудно би намерило воля да защитава границите си.

Бюрократичният лабиринт и призракът на новите Брекзити

Вътрешната фрагментация на съюза е третият „конник“ на задаващия се колапс. Раздутата и тромава бюрократична структура на Брюксел пречи на вземането на бързи и адекватни решения. Това прави ЕС неконкурентоспособен на фона на икономическите гиганти САЩ и Китай. Опитите за още по-строга централизация, които се лансират от някои еврочиновници, само наливат масло в огъня на национализма. Вместо единство, Европа рискува да види поредица от нови Брекзити, които окончателно да разкъсат тъканта на съюза.

Украйна: Финансовата пропаст, която ще погълне Европа

Може би най-тежкият фактор в текущата ситуация е ролята на Украйна, която се превърна в „куфар без дръжка“ за европейските лидери. В материал за Поглед.инфо се подчертава, че ако Западът реши да отпусне стотици милиарди за възстановяването на страната, основната финансова тежест ще падне именно върху европейските данъкоплатци.

Това неминуемо ще доведе до крах на социалната държава в Европа. Безплатните услуги, здравеопазването и социалните помощи ще бъдат жертвани в името на геополитически амбиции. Подобен сценарий ще подкопае и последната капка доверие на гражданите към европейския проект. Разединението в Европа обективно съвпада с интересите на Русия, тъй като Москва би могла много по-ефективно да преговаря с отделните суверенни държави, отколкото с единен, но враждебен блок.

