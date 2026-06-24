Скандалът между Тръмп и Мелони показа кризата на европейския елит

/Поглед.инфо/ Спорът между Доналд Тръмп и Джорджа Мелони около срещата на Г-7 се превърна в символ на по-дълбок процес – постепенното политическо отдалечаване между САЩ и Европа. Докато Брюксел настоява за продължаване на украинската стратегия, Вашингтон все по-открито поставя под въпрос нейната цена и перспектива. Зад шумните лични конфликти се очертава криза на европейското лидерство, което е принудено да търси автономия без да разполага нито с необходимите ресурси, нито с ясна политическа визия.

Понякога един политически скандал казва повече за състоянието на една система, отколкото десетки официални декларации. Такъв изглежда и случаят със словесния сблъсък между Доналд Тръмп и Джорджа Мелони след срещата на Г-7. Сам по себе си спорът няма особено историческо значение. Политиците се карат, обиждат се и след това продължават да работят заедно. По-интересното е друго – защо подобен конфликт въобще се появява точно сега и защо предизвиква толкова силен отзвук в Европа.

Авторът Филип Пилкингтън разглежда случая не като личен спор, а като симптом на по-дълбока болест в отношенията между Европа и Съединените щати. Според него през последните години в Европа се изгражда своеобразна политическа конструкция, която той нарича „еврослопулизъм“ – система, при която политиците използват консервативна и популистка реторика, но на практика остават напълно интегрирани в стратегическата линия на Брюксел.

В този контекст Мелони се превръща в особено интересен случай. Преди да влезе във властта тя беше представяна като фигура, близка до много от идеите на американската консервативна десница. След идването си на власт обаче нейното управление не доведе до съществени отклонения от европейския мейнстрийм по ключови въпроси като Украйна, НАТО, отношенията с Европейския съюз и финансовата политика.

Тук Пилкингтън предлага едно обяснение, което може да бъде оспорвано, но заслужава внимание. Според него италианската финансова реалност поставя толкова сериозни ограничения пред всяко правителство, че пространството за политически експерименти практически изчезва. Италия остава една от най-задлъжнелите държави в Европа. Пазарът на държавен дълг е критично важен за стабилността на страната, а политическите елити в Рим добре разбират, че всяка сериозна конфронтация с европейските институции може да доведе до натиск върху италианските облигации и финансовата система.

Тази зависимост създава своеобразна рамка, в която политическата естетика може да бъде различна, но съдържанието остава сходно. Избирателите получават патриотична реторика, по-остри речи за миграцията и културните войни, но по въпросите на геополитиката, финансите и европейската интеграция границите са ясно очертани.

Оттук идва и по-големият проблем. Ако подобни фигури са представяни като европейски аналог на тръмпизма, а впоследствие следват почти идентична линия с тази на брюкселския център, разочарованието става неизбежно. Политиката започва да прилича повече на маркетингова операция, отколкото на реален избор между различни стратегии.

Пилкингтън свързва този процес с украинската война. Според него значителна част от европейските политически среди продължават да възприемат конфликта като основен инструмент за поддържане на трансатлантическото единство. Проблемът е, че Вашингтон вече не изглежда толкова убеден в тази логика. Независимо от официалните декларации, администрацията на Тръмп демонстрира значително по-ниска готовност да инвестира политически и финансов ресурс в конфликта в сравнение с предходните американски администрации.

Това създава неудобна ситуация за европейските столици. В продължение на десетилетия ключовите стратегически решения в рамките на НАТО бяха доминирани от САЩ. Европейските държави можеха да си позволят ограничени военни бюджети именно защото американският чадър компенсираше липсите. Днес обаче Вашингтон все по-открито поставя въпроса защо американските данъкоплатци трябва да поемат основната тежест за сигурността на континент с икономика, сравнима по размер с тази на САЩ.

Тук се появява другата голяма тема в анализа – т.нар. европейски автономисти. Това е политическо течение, което настоява Европа да се превърне в самостоятелен глобален център на сила. Най-често подобни идеи се свързват с Франция и с амбициите на Париж за стратегическа автономия.

На теория концепцията звучи логично. На практика обаче възникват въпроси, на които засега няма убедителен отговор. Европейският съюз разполага с огромна икономика, но няма единна външна политика, няма единна армия и няма политическо ръководство със силен демократичен мандат върху целия континент. Германия има едни интереси, Франция други, Полша трети, Италия четвърти.

Военният аспект е още по-проблематичен. След десетилетия на съкращения много европейски армии страдат от недостиг на техника, боеприпаси и производствен капацитет. Именно поради това през последните две години Европа започна ускорено да инвестира в отбранителната индустрия. Само че заводите не се строят за една нощ, а модерните оръжейни системи изискват сложни вериги на доставки, квалифициран персонал и години планиране.

На този фон украинската война поставя допълнителен натиск върху европейските ресурси. Колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-сериозни стават финансовите и индустриалните разходи за европейските държави. Това не означава автоматично, че подкрепата ще бъде прекратена. Означава само, че цената непрекъснато расте.

Пилкингтън обръща внимание и на друга чувствителна тема – ударите с далекобойни дронове срещу руска територия. Според него Европа все повече участва в изграждането на производствени и технологични капацитети, които позволяват на Украйна да провежда подобни операции. Доколко тези твърдения могат да бъдат независимо потвърдени е отделен въпрос. Безспорно е обаче, че технологичната война с дронове се превърна в една от най-важните характеристики на конфликта.

Тук се появява опасността от ескалация. Всяка страна има собствен праг на търпимост. В Москва отдавна предупреждават, че разглеждат определени удари като пряка заплаха за вътрешната сигурност на Русия. В европейските столици подобни предупреждения често се приемат като част от информационната война. Между тези две позиции остава пространство за грешни преценки, а историята показва, че именно там обикновено възникват най-опасните кризи.

Любопитно е, че анализът на Пилкингтън всъщност не е толкова за Тръмп или Мелони. Той е за състоянието на европейската политическа класа. Авторът поставя под съмнение способността на днешните европейски лидери да управляват континента в условия на реална стратегическа автономия. Това е тежко обвинение, но то не се появява случайно.

През последните три десетилетия Европа живя в относително комфортна среда. Американската военна мощ гарантираше сигурността. Евтиният руски газ поддържаше конкурентоспособността на индустрията. Китай осигуряваше евтини стоки и огромен пазар. Тази формула вече не работи по стария начин. Именно затова все по-често се поставя въпросът дали европейските институции са подготвени за новата среда.

Част от отговора вероятно ще стане ясна през следващите години. Ако европейската отбранителна индустрия успее да увеличи производството, ако икономиките запазят устойчивостта си и ако политическите системи избегнат вътрешна дестабилизация, проектът за по-автономна Европа може да получи реално съдържание. Ако това не се случи, континентът ще продължи да се движи между амбиции, които не може да реализира, и зависимости, които не желае да признае.

Скандалът между Тръмп и Мелони вероятно скоро ще бъде забравен. По-важното остава другаде. Зад личните нападки постепенно се очертава нова политическа карта на Запада. Връзката между Европа и Съединените щати вече не изглежда толкова автоматична и безусловна, както преди десетилетие. А когато старите гаранции започнат да изчезват, се оказва, че най-трудният въпрос не е кой ще наследи американското лидерство, а дали някой изобщо е подготвен за него.



