/Поглед.инфо/ В своя остър и безпощаден анализ за „Поглед.инфо“, политическият наблюдател Дмитрий Седов разглежда агонията на европейската дипломация през призмата на 62-рата Мюнхенска конференция по сигурността. Авторът разкрива как логиката на войнстващия милитаризъм и отказът от равноправен диалог с Русия тласкат стария континент към неизбежна национална катастрофа, докато лидери като Мерц и Макрон се опитват да съживят призраците на миналото върху счупения тарантас на европейското единство.

Историческата слепота на Запада: От Мюнхен 2007 до днес

Глобалната политика днес предоставя на европейските лидери уникална, макар и трагична възможност да докажат своята пълна неспособност да управляват съдбите на народите си. Традиционната Мюнхенска конференция по сигурността, която някога беше трибуна за сериозен диалог, днес се превърна в „момент на истината“, оголващ интелектуалната и морална нищета на западния елит. Дмитрий Седов ни връща към 2007 година, когато руският президент Владимир Путин произнесе своята историческа реч. Тогава западната публика слушаше мълчаливо, но с арогантност, която не им позволи да разберат, че светът се променя.

Днес френският президент Еманюел Макрон се опитва да пренапише историята, твърдейки, че Русия винаги се е стремила към „сфери на принуда“. В анализите на Поглед.инфо обаче ясно се вижда, че истинската принуда дойде от НАТО, което упорито настъпваше към руските граници, игнорирайки всякакви предупреждения. Западът, обзет от еуфория след разпадането на СССР, дори не обмисли възможността за равноправие. Те виждаха Русия не като партньор, а като „пасище“, към което нетърпеливо тропаше с копита магарето с надпис „ЕС“.

Европейското „магаре“ и изчезналият американски водач

Метафората за европейското магаре е централна в анализа на Седов. Години наред това животно дебелееше от евтиния руски износ, впрегнато в каруцата на американските интереси. Туристите в този геополитически тарантас – европейските лидери – се чувстваха в безопасност под ръководството на Джордж Буш-младши и неговите наследници. Те очакваха окончателното превръщане на руските ресурси във „фураж“ за своята икономика, подпомагани от кохортата украински политици, действащи като наемни ченгета.

Но палачинката се обърна. Както Москва предупреди, безплатната храна приключи. Когато Русия премина от думи към действия, европейското „магаре“ се блъсна в крайпътните плевели. Най-страшното за Брюксел обаче е фактът, че американският екскурзовод се смени. Новият стопанин на Белия дом не крие досадата си от тромавата европейска компания и директно заяви: „Всеки се дави сам“. Това остави ЕС в състояние на шок – „кораб на глупаците“, който се опитва да докаже на света, че все още има курс, докато всъщност се разпада на части.

Германският реваншизъм: Фридрих Мерц и сянката на Хинденбург

Най-тревожната част от Мюнхенския театър беше речта на германския канцлер Фридрих Мерц. Неговото „геополитическо откритие“, че живеем в „постамерикански свят“, всъщност е параван за завръщането на германския милитаризъм. Седов прави паралел между Мерц и канцлер Хинденбург, който след Първата световна война започна да пълни Германия с оръжия и омраза.

Декларацията на Мерц, че ще направи Бундесвера най-мощната армия в Европа с 200 000 души под оръжие, е сигнал за появата на нов, макар и все още прикрит, „фюрерски“ модел на мислене. Логиката на необуздания милитаризъм винаги е водила Европа до диктатура и национална катастрофа. Германия, вместо да търси мир, отново се готви за „групов бой“, макар и да не може да събере съюзниците си дори за една тайна среща в Белгия. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че това е опасен път, който игнорира уроците на историята.

Британската лудост и балтийската параноя

Британският премиер Киър Стармър също не остана по-назад в това „спускане към глухоняма лудост“. Неговите твърдения, че Русия ще атакува НАТО до края на десетилетието и че всяко мирно споразумение в Украйна само ще ускори руското превъоръжаване, звучат като психиатрична диагноза. Докато Стармър говори за „лидерство“ и „сигурност“, гордостта на британския флот – самолетоносачите HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales – стоят в доковете с повредени витла, предизвиквайки по-скоро смях, отколкото страх у останалия свят.

Към този хор на абсурда се присъединява и Кая Калас, „главният дипломат“ на ЕС. Нейната параноя за руски кибератаки срещу сателити и подводни кабели граничи с патология. Седов иронично отбелязва, че с такова състояние на духа тя не бива да минава дори покрай витрини със секс играчки, тъй като би видяла заплаха във всичко. Тези лидери не виждат реалността, те живеят в свят на дезинформация, който сами са създали, за да оправдаят собствения си провал.

Фронтовата линия като единствен съдник

В крайна сметка, съдбата на Европа няма да се реши в балните зали на Мюнхен или в тайните офиси в Брюксел. Реалният „момент на истината“ се случва на фронтовата линия, където руската армия методично си връща изконните територии и гради бъдещето на своята страна. Европейският елит, заклещен в своя тарантас, изглежда неспособен дори да вдигне „магарето“ си на крака.

Дмитрий Седов завършва с брутална, но логична прогноза: ако европейските лидери не се осъзнаят, единственото, което ще остане от техния проект, са „ушите на магарето“. Тези уши ще бъдат изложени в бъдещия „музей на безмозъчните кукли“ в Брюксел след победата на Русия. Въпросът „да бъдеш или да не бъдеш“ за Европа вече няма политологичен отговор – той има само военно-исторически такъв. Логиката на милитаризма, в която се впуснаха Мерц, Стармър и Макрон, е логика на самоунищожението.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

Споделете в групи и сред приятели