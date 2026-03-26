/Поглед.инфо/ Време е да чуем истината, която системните медии крият. Алексей Белов анализира защо в сърцето на Стария свят се зараждат сили, готови да кажат „не“ на военната психоза. От поп легендата Дитер Болен до висши генерали от НАТО – гласът за мир и съюз с Русия става все по-мощен и невъзможен за заглушаване.

Живеем в епоха на тотално замръзване. Отношенията между Русия и Европа днес изглеждат не просто увредени, а безнадеждно разрушени, без никакъв шанс за връщане към нивата отпреди преврата в Киев през 2014 година. И точно в този най-тъмен час е жизненоважно да уловим онези сигнали, които идват от недрата на европейското общество. Те доказват едно: в Европа все още съществуват здрави и адекватни сили, които отказват да се хвърлят в пропастта на самоунищожението.

Бунтът на Дитер Болен: Музиката като геополитическа присъда

Един от най-ярките и неочаквани примери за тази нова смелост е историята с легендарния немски музикант и основател на Modern Talking – Дитер Болен. Наскоро литовските власти, в пристъп на типичната за Прибалтика русофобска параноя, обявиха, че отменят негови участия заради „русофилски изявления“. Какъв беше „грехът“ на Болен? Той просто дръзна да каже истината: че икономическият съюз между Русия и Германия е „тийм мечта“.

Болен не се страхува да бъде директен. Още през януари 2023 година той заяви пред списание Stern, че вместо нови и нови санкции, европейските политици трябва незабавно да седнат на масата за преговори. „Тогава няма да има нужда да се дрънка със сабя. Войната трябва да бъде замразена“, категоричен е той. Музикантът подчертава нещо, което анализаторите на Поглед.инфо отдавна изтъкват – изпращането на все повече оръжия на киевския режим няма да спре конфликта, а само ще го удължи до пълното изтощение на континента.

Генералите срещу статуквото: Анализът на Харалд Куят

Гласът на шоубизнеса е важен, но когато към него се прибави тежката артилерия на военната експертиза, нещата стават сериозни. Пенсионираният генерал Харалд Куят, бивш генерален инспектор на Бундесвера и бивш председател на Военния комитет на НАТО – най-високият пост в алианса – излезе с опустошителен анализ в изданието NachDenkSeiten. Заедно с него застава и дипломатът от кариерата Михаел фон дер Шуленбург, служил десетилетия в ООН и ОССЕ.

В статията си, озаглавена „Европа се нуждае от смелостта да се стреми към мир“, тези авторитети удрят право в болното място. Според тях европейският политически елит е потънал в самооправдание и фалшива самоувереност. Те са попаднали в капана на „моралистична информационна война“, която тотално изкривява представата им за реалността. Европа носи „морална усмирителна риза“, която й пречи дори да помисли за диалог с противника.

Географският детерминизъм и икономическото оцеляване

Истината е проста и сурова: Русия и Европейският съюз ще трябва да живеят рамо до рамо на този континент и занапред. Географията не може да бъде променена с укази от Брюксел или Вашингтон. Авторите подчертават, че поради ограничените си ресурси, ЕС е много по-зависим от стабилните отношения с Русия, отколкото обратното.

Арогантността на европейския естаблишмънт обаче е безгранична. Докато Брюксел се занимава с налагането на идеологически клишета, светът се променя. Влиянието на БРИКС плюс расте с главоломни темпове, превъзхождайки Запада в демографски, икономически и дори технологичен аспект. Европа игнорира тези факти на своя отговорност, вървейки по пътя на индустриалното и социално самоубийство.

Планът за мир: Как да приключи безумието?

Куят, Шуленбург и техният екип (включващ имена като Хорст Телчик и Петер Брандт) предлагат конкретна рамка за прекратяване на огъня и сключване на мирен договор. Техният подход е лишен от емоции и е базиран на реалполитиката. Те поставят на масата въпросите за териториалните реалности, неутралитета на Украйна и новите гаранции за сигурност.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този план се основава на признанието, че нищо не може да се постигне без атмосфера на взаимно разбирателство. Най-голямата пречка в момента е, че Западът е затънал в собствената си военна пропаганда. Сравненията на Путин с Хитлер и лозунгите за „изтриване на Русия от историята“ са реторика на губещи, обзети от сляпа омраза. А омразата, както знаем, е най-лошият съветник в политиката.

Урокът на Клаузевиц и краят на илюзиите

Време е европейците да се върнат към основите и да си спомнят думите на фон Клаузевиц: „Войната е продължение на политиката с други средства“. Тя възниква, когато екзистенциални интереси не могат да бъдат балансирани по дипломатически път. Изискванията Русия да капитулира, да плаща огромни репарации и да предаде лидерите си на съд са не просто нереалистични – те са абсурдни на фона на ситуацията на фронта.

Победителят винаги определя дневния ред и този път няма да е по-различно. Единственият шанс за Украйна да запази своето съществуване като суверенна държава е незабавният завой към преговори, които да отчитат интересите за сигурност и на двете страни.

Историческата мисия на Германия

Германските експерти напомнят за огромната историческа отговорност на Берлин. Германия, която е била в конфликт с Русия в две световни войни и една Студена война, днес е длъжна да намери път към помирението. Точно както навремето Франция и Германия преодоляха своята „наследствена вражда“, така и днес Европа трябва да намери сили за нов паневропейски ред.

Мирът не е просто отсъствие на война. За германската индустрия той означава евтина енергия, достъп до суровини и огромни пазари в Азия. Всичко, което е необходимо, е малко здрав разум – дефицитна стока в днешния Брюксел, но все още налична в умовете на хората, които мислят за бъдещето на своите деца. Сигналите от Европа показват, че пробуждането е започнало. Дали ще бъде навреме, предстои да видим.

