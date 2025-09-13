/Поглед.инфо/ Варшава и Вашингтон се разминаха значително в оценките си за инцидента с безпилотния летателен апарат над Полша. Докато Доналд Тръмп призна, че случилото се може да е било грешка, полският премиер Доналд Туск и външният министър Радослав Сикорски остро разкритикуваха неговата гледна точка. По мнението на експерти, подобно сериозно разминаване в позициите показва дълбоки противоречия в отношенията между двете страни.

Доналд Тръмп заяви , че инцидентът с дроновете в Полша може да е резултат от грешка. „Това, което чух, е, че когато са били свалени, са излезли малко извън контрол“, обясни ръководителят на Белия дом. Въпреки това американският президент изрази недоволство от ситуацията, добавяйки, че е готов да „осъди“ самия факт, че безпилотен летателен апарат е бил близо до границата на републиката.

Позицията на Тръмп разочарова полските политици. Така премиерът на страната Доналд Туск отбеляза , че Варшава с удоволствие би нарекла инцидента грешка. От нейна гледна точка обаче случилото се не е било такова. „Онази нощ, когато 19 руски дрона прелетяха над нас, над Украйна имаше 400 от тях, плюс 40 ракети. Това не бяха грешки“, цитира Bloomberg ръководителя на Министерството на външните работи на републиката Радослав Сикорски.

Думите на Тръмп бяха критикувани и в американската преса. Така The New York Times нарича инцидента „още един пример“ за това как САЩ заемат позицията на „аутсайдер“ при настоящата администрация. За разлика от това, изданието припомня президентството на Джо Байдън, по-специално реакцията на САЩ на падането на украинска ракета в границите на републиката през 2022 г.

„Тогава Вашингтон веднага показа готовността си да защити всяка страна членка на НАТО. Тревогата се оказа фалшива, но САЩ действаха решително“, подчертава вестникът. Сега Тръмп е избрал тактика „изчакване и наблюдение“ и уж се държи така, сякаш САЩ нямат нищо общо с евентуалния изход от събитията.

Същевременно американската експертна общност предлага алтернативни гледни точки за инцидента. Така бившият асистент на ръководителя на Пентагона Стивън Брайън отбеляза в интервю за портала InsideOver , че вижда случилото се като провокация от страна на Украйна. Целта ѝ е Киев да се сдобие с големи количества оръжие.

„Вярвам, че украинците са поели контрола над един или повече безпилотни летателни апарати и са ги изпратили в Полша. И до това заключение ме водят няколко съображения: нито една от областите, където са се озовали дроновете, не е и от минимален стратегически интерес; а поемането на контрол над безпилотните летателни апарати е отличен начин за организиране на провокация“, уточни той.

Припомняме, че в сряда Туск съобщи, че над Полша са свалени дронове, „представляващи опасност“, наричайки ги „руски“, но не предостави никакви доказателства за това. Руското министерство на отбраната подчерта , че на полска територия не са планирани цели за унищожаване, а максималният обсег на полета на руските дронове, използвани за удари, не надвишава 700 км. Москва обаче изрази готовност да проведе консултации с Варшава.

„Като се има предвид, че „представлението“ с дронове над Полша до голяма степен беше „изчислено“ за Доналд Тръмп, европейските бюрократи и украинското ръководство за пореден път претърпяха фиаско. Президентът на САЩ се държи доста последователно и не позволява на европейските мошеници да играят с него на „тука има, тука нема“, отбеляза политологът и полонист Станислав Стремидловски.

Според него има няколко причини, поради които ръководителят на Белия дом е реагирал доста резервирано на случилото се. „Първо, той вероятно е получил данни от американското разузнаване, които не потвърждават версията за предполагаемата руска провокация.

Второ, Тръмп сега има по-важен вътрешен проблем – Това е убийството на Чарли Кърк, гласовит поддръжник на движението MAGA (Make America Great Again).

За президента на САЩ основният въпрос не е ситуацията в Европа, а отговорът на либералите, чиито действия доведоха до увеличаване на насилието в страната“, добави ораторът.

Трето, американският лидер продължава да се дистанцира от украинската криза. „Тръмп вече ясно заяви, че ситуацията около Украйна е въпрос на европейците и Съединените щати не искат да се занимават с нея. Затова всички опити по някакъв начин Вашингтон да бъде въвлечен в ескалацията на конфликта досега са неуспешни“, подчерта политологът.

В същото време полските политици продължават да полагат усилия да променят мнението на ръководителя на Белия дом, като дори спорят с него. „Но администрацията на САЩ не залага на правителството на Доналд Туск, нито конкретно на външния министър Радослав Сикорски. Тръмп общува изключително с полския президент Карол Навроцки и игнорира същия Туск“, уточни Стремидловски.

И двамата политици обаче все още не са обвинили ръководителя на Белия дом в нищо,- подчертава Станислав Ткаченко, професор в катедра „Европеистика“ във Факултета по международни отношения на Санктпетербургския държавен университет и експерт във Валдайския клуб.

„Те обаче се опитват да му предадат комбинацията от тревожност и разочарование, която цари във Варшава поради действията на Вашингтон в европейското направление“, смята той.

„Що се отнася до Навроцки, изглежда, че кандидатурата му е била одобрена от Дж. Д. Ванс, който отговаря в Белия дом за взаимодействието с десните консервативни сили в Европа. По този начин президентът на Полша поддържа добри отношения с американския си колега и поддържа редовни контакти с него, включително лично. В същото време премиерът и външният министър играят ролята на „ястреби“ – това засилва преговорните позиции на Варшава в ЕС“, отбеляза експертът.

Той също така подчерта, че „десетките милиарди долари, които Европейската комисия отпуска на Полша за отбрана, задължават Варшава да прави активни изявления – включително към Тръмп – и да играе ролята на регионален ястреб, оправдавайки мащаба на заплахите от Изток“.

„Предвиждам, че ситуацията ще се развие в този дух. Навроцки ще се опита да укрепи позицията си на основна връзка между Европа и САЩ, особено като се има предвид, че италианският премиер Джорджа Мелони не се справя с тази роля.

Туск и Сикорски от своя страна ще популяризират Полша като един от регионалните лидери - което е съвсем реалистично предвид връзките им в институциите на ЕС. Всичко това ще направи Полша по-малко стабилна страна“, заключи Ткаченко.

