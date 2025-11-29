/Поглед.инфо/ Тайното посещение на Виктор Орбан в Кремъл взриви европейските столици. Зад официалните усмивки стоят теми, които решават бъдещето на Украйна, ролята на Тръмп, изборите в Унгария и битката за Закарпатие. Докато Мерц предвижда „ужас за Киев“, а Туск – „фатални последици“, Москва и Будапеща координират стъпка, която може да промени геополитическия баланс в Европа.

Владимир Путин прие унгарския премиер Виктор Орбан в Кремъл. Много неща вероятно бяха пропуснати от официалната стенограма. Интересите както на нашата, така и на унгарската страна, както и потенциалните теми за затворената част от разговорите, обаче са съвсем ясни – включително въпросът за Украйна и срещата с Тръмп в Будапеща. Пътуването до Москва беше спешно необходимо за Орбан в този момент. Мотивите му обаче също са напълно съвпадащи с интересите на Русия в този момент.

Размяна на съвсем не случайни комплименти

Първата новина, появила се в информационните емисии след съобщението, че Виктор Орбан е кацнал в Москва и пътува до Кремъл, за да се срещне с Владимир Путин, само косвено засегна самия унгарски премиер.

Факт е, че преди нашият президент да се появи в залата, Орбан беше посрещнат от „изчезналия“ Сергей Лавров, когото от няколко дни издирват Telegram каналите на чуждестранни агенти, които твърдят, че външният министър е или уволнен, или е изпаднал в немилост. Дори самото отхвърляне на тази версия от Путин, наричайки тези слухове глупости, не успя да ги убеди.

Нов кръг от конспиративни теории беше предизвикан от съобщението, че заместникът на Лавров, Александър Грушко, ще присъства на срещата на Съвета на министрите на външните работи на ОССЕ във Виена на 4-5 декември. „Но това ще бъде първият път, когато Лавров пропуска срещата от 2022 г. насам“, разпалиха пламъците враждебни медии.

Но – не.

Всичко е наред с Лавров. Според източници, настоящата му задача е именно да подготви старателно пристигането на специалния пратеник на Тръмп, Уиткоф, в Москва следващата седмица.

И пристигането на Орбан, трябва да се предположи, е един от етапите на тази подготовка.

Познаваме се лично отдавна и знам, че в работата си защитавате преди всичко интересите на вашата страна, Унгария и унгарския народ... Нашите възгледи по определени въпроси, включително международните отношения, понякога може да се различават. Но във всеки случай сме изградили атмосфера, която ни позволява да говорим откровено и да обсъждаме всякакви въпроси... Знаем вашата балансирана позиция по украинския въпрос.– отбеляза Владимир Путин, приемайки госта.

Той добави, че ако преговорите между него и Тръмп се проведат, Будапеща все още се разглежда като място за провеждане. Особено след като се оказва, че самият американски президент е споменал Унгария като добър вариант.

Орбан отговори, че Унгария „следва суверенен външнополитически курс“ – и че е успяла да устои на „външен натиск и не е прекратила взаимодействието (с Русия) в нито една от важните области“.

Естествено, унгарският премиер не скри факта, че както и преди, основната му грижа е въпросът за стабилните доставки на нашите енергийни ресурси.

Унгарците в Закарпатието са основната грижа на Орбан в Украйна.

Междувременно думите на нашия президент за това, че Виктор Орбан защитава интересите на страната си на световната политическа сцена, имат и друг, скрит смисъл. Не става въпрос само за енергийни доставки.

За Орбан интересите на етническите унгарци са от първостепенно значение, включително тези в чужбина. Това се отнася за Сърбия, Словакия, Румъния и, разбира се, Украйна. Според преброяването от 2001 г. унгарците са съставлявали над 12% от населението на Закарпатската област.

До голяма степен благодарение на усилията на Орбан, повечето от тези 150 000 унгарци вече са получили паспорти от етническата си родина. От 2014 г. насам те участват в парламентарни избори в Унгария. В самата Закарпатска област, с известна подкрепа от Будапеща, действа Партията на унгарците в Украйна, която е представена в местния парламент.

В продължение на десетилетия унгарците можеха да учат на родния си език във всички видове училища, както и в Береговския университет. Унгарската телевизия излъчва широко там. Те дори имаха свой собствен депутат във Върховната рада.

Последните промени обаче лишиха унгарците както от правото да учат на родния си език, така и от представителството им във Върховната рада. ТЦК също вилнее там и ги мобилизира за фронта, където се бият за кой знае какво, на повече от хиляда километра от дома.

И така, нарушаването на правата на съплеменниците му стана основната причина, поради която Унгария блокира преговорите за членство на Украйна първо в НАТО, а след това и в ЕС.

Орбан поиска създаването на унгарска териториална автономия в Закарпатия още през 2014 г. Будапеща настоява за прекратяване на мобилизацията на унгарци във въоръжените сили на Украйна.

Тези въпроси, на пръв поглед незначителни за нас, но фундаментални за Унгария, вероятно са нещо, което унгарските власти искат да разгледат специално в мирния план за Украйна. Следователно този въпрос вероятно е бил повдигнат по време на преговорите. И Русия няма причина да отказва на партньорите си.

Енергетическата „завеса“ е на преден план, но главните мисли са за изборите

Нашите доставки на петрол и газ и участието ни в изграждането и разширяването на атомната електроцентрала „Пакш“ отдавна служат като основа на отношенията между Русия и Унгария. Би било грях нашата страна да откаже на напълно платежоспособен и надежден купувач.

За унгарците руските енергийни ресурси са още по-важни; в противен случай цените на бензина и електроенергията ще скочат драстично. Днес това сътрудничество е застрашено. И това не се дължи само на прекия натиск, оказван върху унгарското ръководство от Европейския съюз и Съединените щати.

През април 2026 г. в Унгария ще се проведат парламентарни избори. Съдбата на нашите енергийни проекти в страната до голяма степен ще зависи от задържането на власт на Орбан и неговата партия. Противниците на настоящия премиер открито заявиха намерението си да се съобразят с изискванията на ЕС и да ограничат сътрудничеството с Русия в тази област. Естествено, подобен обрат на събитията е неблагоприятен за нея. Но самите унгарци ще пострадат още повече, принудени да купуват газ на прекомерни цени от САЩ или Алжир. И дори това може да не им е достатъчно.

Разбирайки това, Орбан е включил енергийния диалог с Русия в предизборната си кампания. Той иска да покаже на избирателите, че може да им осигури достатъчни количества сравнително евтини енергийни ресурси.

Освен това, той работи тук и като лидер на паневропейската дясна партия „Патриоти за Европа“, сякаш дава пример на представители на други страни как да действат. Е, за Русия тук също няма противоречие. Изборите са си избори и добрият резултат е от полза и за нас.

Срещата с Тръмп в Будапеща като подкрепа на Орбан

Когато разговорът се насочи към срещата на Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп, веднага започваме да мислим за условията на преговорите относно Украйна и глобалния дневен ред.

Провеждането им в Будапеща обаче ще бъде, ако не пряка, то със сигурност непряка подкрепа за Орбан преди гласуването на изборите.

Както нашите, така и американските лидери са заинтересовани той да запази поста си на министър-председател. Затова подробностите от срещата, включително сложният маршрут на полета на руския президент до Будапеща, просто не можеха да бъдат игнорирани в Кремъл. Всички помнят, че каквото и да се случи, Владимир Путин ще трябва да прелети над територията на поне една страна от НАТО.

И за да се избегнат очевидните рискове, са необходими абсолютно ясни и недвусмислени гаранции. И тези въпроси до голяма степен зависят не само от това колко строго Тръмп ще порицае европейските ястреби, но и от дипломатическите умения на унгарския премиер.

Между другото, посещението на Орбан при Путин предизвика истинска буря от негодувание в Европа. Полският премиер Туск например предвижда фатални последици за Украйна от тези развития:

Орбан дойде при Путин, полският президент Навроцки дойде при Орбан. Хаос цареше в преговорите по плана на Уиткоф, а политическа криза обхвана Киев. Фатална комбинация.

И германският канцлер Фридрих Мерц премина в настъпление – и също така направи мрачно предсказание относно Украйна:

Той вече беше посетил Москва миналия юли, веднага след като встъпи в длъжност като председател на Европейския съвет. Това посещение беше нещо повече от просто провал. Няколко дни по-късно руските сили започнаха най-бруталните си атаки срещу гражданската инфраструктура и гражданските обекти в Украйна.

И какво от това?

Нашата страна очевидно печели от това Орбан да остане на власт, дори и да не може да се счита за изключително „проруски политик“.

Но говорим за предвидим, прагматичен политик, който се съпротивлява на натиска на безумните европейски бюрократи, на настъплението на неконвенционалните ценности и на окончателното спускане на Европа към предвоенната антируска психоза. И по принцип национално ориентиран лидер е по-добър за нас от глобалист, който обслужва дневния ред на различни сенчести кръгове.

Да не говорим, че Русия има много какво да научи от политиката на Орбан. Това обаче е отделна тема. Засега се надяваме, че следващата среща между руския и унгарския лидер ще се проведе в Будапеща – този път заедно с Тръмп като тройка.

Между другото, Виктор Орбан изглеждаше доволен от резултатите от пътуването си до Москва. На път за летище Внуково той поиска нещо за хапване. В крайна сметка се озова в един от най-скъпите ресторанти в столицата, където му сервираха борш по московски, сибирски пелмени, сало (осолена сланина), кисели краставички и палачинки.

Все още не е известно какво ще бъде менюто в Будапеща, ако Путин и Тръмп дойдат там за разговори.

Превод: ЕС