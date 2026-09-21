Срещата на „Осморката“ в Киев разкрива дълбоки разломи в източноевропейската дипломация

Търсих, но не намерих по-точен израз като илюстрация за появата на това скърпено набързо, зеленско формирование, а именно руската поговорка „дурной пример - заразительный“. Отърка се Зеленски около своите трима велики съмишленици, видя как забъркаха набързо това, което нарекоха „групата на желаещите“, а след това „групата на 9-те“, а преди това разделиха европейците на първа и втора класа и всякакви от тоя род. По всяка вероятност му е хрумнало под такава неоригинална евроформа да продемонстрира и „легализира“ публично своите откачени намерения за продължаване на войната и заедно с това да подбутне за пореден път брюкселци за пряк удар срещу Русия. Това явно се е въртяло в главата му, но не му се получи, защото по някаква абсурдна логика събра хора с доказано различни виждания по проблемите. Едва ли не само за да ги предреди за фотоотстрел около себе си и да напомпа пак самочувствието си на спасител на Европа. В този случай вече трябва да се обърнем към българската ни поговорка, която обяснява станалото. А именно, че видяла жабата, че кон се подковава и тя си вдигнала крака.

Показателен да не кажа иносказателен е съставът на Осмицата. Първостепенно присъствие в нея, по заслуги, бе на полския премиер Туск. Отскоро САЩ си „заплю“ Полша за базов партньор и от тази позиция Туск знае какво да прави при Зеленски. Полският интерес към проблемите не е свързан непременно с помощите в оръжие и в пари, които Туск трябва поне да обещае на Зеленски, а в онова, за което наближава времето - договарянето на последващите съседски мероприятия след войната. Повече от вероятно е, Зеленски от сега да е спазарил някое друго парче, което трябва да се върне към Полша срещу подкрепата й. Същият мотив може да се предположи е извикал на срещата и унгареца. В неорбанско време явно и с него ще се натамани сделката пари-територии, която от сега ще почне да се реализира с авансовите плащания срещу обаче категоричните гаранции за насрещни териториални дивиденти.

Не беше изненадващо и присъствието на сръбския президент, намиращ се току преди изборите и в доста ниска фаза на доверие сред народа си. Вече за пореден път той, меко казано, политически флиртува със Зеленски. Едва ли Зеленски се надява на някакъв чувствителен обем сръбска помощ. От негова страна поканата за участие на сърбина по-скоро е била свързана с намерението му да подскаже, че около него се събира някакъв вид антируска коалиция, в която участва и такъв проруски, но, да речем, преориентирал се политик. Да кажеш за Вучиц, че е променил проруската си ориентация обаче, означава, че си му гарантирал още на следващия ден публичната екзекуция на централния площад в Белград. Ако човек добре се ориентира в настроенията в Сърбия, ще се сети, че той не е отишъл в Киев просто така, а най-вече да спечели малко повече точки за предстоящите избори. Като всяка и в тази предизборната битка в Сърбия има една доста болезнена, кървяща рана, която обикновено винаги се отразява на резултатите и тя се казва Косово. Това ги родни в известна степен със Зеленски. Разликата обаче с „казусът“ Донбас е съществен. При Косово нещата бяха съвсем различни и, което е най-интересно, то на момента беше обявено за независима държава точно от Европейския съюз, в който се чуди дали да влезе или не Вучиц. Без съмнение обаче това ще бъде един от основните мотиви за патриотичната му позиция, с която да се опита да спечели изборите. Но какво точно е търсил при Зеленски в тази връзка си остава тайна неразкрита. В Осморката е бил предвиден да участва и Фицо, което си е не малка доза нахалство от страна на Зеленски. Все пак Фицо изпрати свой посланец, ако не друго, да получи нужната информация от разговорите. Позицията му като цяло е категорична и ясна и засега не дава никакъв шанс за промяна по отношение на украинския конфликт.

Имаше обаче един оригинален участник в мероприятието и това е Европейският съюз, което отново напомня за вдигнатия крак на жабата. Вижда се, не се е съобразил Зеленски с някои основни правила, разписани за изпълнение от кака му Урсула. Като, например, че никой няма право да прави каквито и да е групи, без те да са по инициатива на генералшата. Понеже така или иначе в случая явно фактът е на лице, а не е неудобно да откажеш участие, Урсула реагира по своему - не намери за нужно да отиде там, което също е прецедент в нейната практика, а просто от движение си бръкна в джоба и хвърли 3 милиарда и половина към Украйна. Апропо, последно време се създава впечатлението, че тя бърка в европейската каса като в свой джоб и по собствено желание и охота пръска пари наляво надясно, без въобще да се съобрази, че има ред за финансови разходи в нейната комисия, а и в целия Европейски съюз. Това може и да е малък, но съществен нюанс в нейната обща политическа практика, която тя демонстрира безогледно, на безпардонен и неозаптен лидер на европейската комисия.

Какъв е резултатът от цялата тази инициатива на Зеленски се видя още на другия ден по мижавите отзвуци в медиите. Може и да съм пропуснал, но май нямаше и някаква официална декларация, освен дежурните рефрени както винаги за подкрепа на Украйна. Ако се съди по политическата характеристика и интересите на участниците всичкото по-скоро прилича на бизнес среща по обсъждане на въпроси от взаимен интерес. И нито думичка за преговори и мир. Почва да става досадно това непрекъснато шарене на Зеленски с просяшката торба из европейските и американски територии и съчетаването им с такива по измислени или налични поводи срещи в Киев. В късите паузи между тях току някой като Джонсън се затирне натам или Урсула ще прескочи, за да разцелува своя любимец и да му вдъхне, както тя си мисли, големи надежди. А и да спре руските удари поне за ден-два.

Зеленски вече има опит и разбира добре разликата между целувките и реалната помощ. А там където не го целуват, вместо помощи му сервираха обратния чек за миналите разходи и категоричната присъда, че трябва в близко време да се съгласи с неоспоримото и да си свие държавността в реалните граници за да спре тая война. На което той отговори по своему – че му трябват още 40 дни да унищожи Русия. Общуването му с брюкселци се оказва особено заразително за психиката му. Доскоро той пак все още имаше шанса да се размине по лекия начин - само с изтеглянето си от реално анексираните от Русия територии, а сега при руснаците започнаха да веят други ветрове, които са рефлексия на развитите им по нов начин отношение между тях и Китай и САЩ. Започнаха да се чуват категорично определени идеи за това как ще приключи войната и те далеч не са само със спирането на огъня. Отново се поставя въпросът за денацификацията, за ограничаването на армията на Украйна, за гаранции за отказ от НАТО и прочее.

Зеленски може да си прави всякакви осморки като заек подгонен от ловци, но, както е тръгнало, време е да се усети и да предприеме решителната стъпка да приключи тази война, защото продължението й няма да бъде леко за Украйна. Ако все още се надява на милитаристични призиви от страна на лудите от Брюксел и фюрера на Германия, то трябва да вземе предвид едно обстоятелство. Да не дава господ да тръгне война между Запада и Русия и да се случи тя на територията на Украйна. Тогава нито от Зеленски, нито от Киев, нито от другите градове след валяка на военните действия папер няма да остане. Или, както беше предвидил едно време Чърчил за Германия, ще има само една разорана, черноземна нива, където ще се отглеждат жито и картофи.