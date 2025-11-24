/Поглед.инфо/ Възможността за предсрочни парламентарни избори в Австрия догодина става все по реална на фона на напрегнатата политическата обстановка в страната. Това сочат най-новите социологически проучвания за политическите нагласи на избирателите, както и мнението на различни високопоставени лица в партиите в управляващата коалиция, съставена от консервативната Австрийска народна партия /АНП/, Австрийската социалдемократическа партия /АСП/ и либералната партия "НЕОС - Нова Австрия и Либерален форум".

Ситуацията в трипартийната коалиция става все по-напрегната - ескалацията около бюджета, мерките за строги икономии и липсата на инвестиции тласка коалицията към ръба на политическа катастрофа и я поставя в най-критичния момент от създаването й през март, след като дясната Австрийска партия на свободата която спечели парламентарните избори през есента на 2024 г. не получи подкрепа от другите партии да състави правителство. Австрия остава на дъното на класацията на ЕС по икономически растеж, докато инфлацията отново се покачва до 4 процента, което поставя страната доста над средното ниво за ЕС. Вече месеци наредправителството е нестабилно и е обект на катастрофални резултати в анкетите. Но последното проучване на изследователския институт Лазарсфелд ни прави свидетели на нещо невиждано досега. Никога австрийско правителство не е било толкова зле оценявано.Политическият барометър показва колко са се отегчили и изгубили търпение австрийците от това коалиционно управление. Нито един министър вече не е оценен положително. Канцлерът Кристиан Щокер ръководител на АНП, вицеканцлерът Андреас Баблер председател на АСП и външният министър Беате Майнл-Райзингер лидерка на „НЕОС“– са на дъното в класацията с изключително ниски рейтинги.

Големият победител в неделната анкета на Лазарсфелд отново е Партията на свободата, достигнала вече 38 процента, увеличавайки с още 1 процент в сравнение с миналата седмица подкрепата за нея сред избирателите.. .Австрийската народна партия е паднала под границата от 20 процента и според изследването би събрала само 19 процента на избори за Национален съвет (с 1 процент по-малко от предходната седмица). Другият участник в управлеващата коалиция Социалдемократическата партия се представя още по-зле, като получава само 18 процента подкрепа. Партията NEOS се ползва с доверието на 9 процента от анкетираните. Това би означавало, че Партията на свободата вече се ползва с по-голяма подкрепа от двете управляващи партии АНП и Социалдемократическата партия взети заедно. С 45 процента сегашната трипартийна коалиция не би имала мнозинство в Националния съвет. Ако изборите бяха миналата неделя, това правителство вече нямаше да има мнозинство. Според анкетата лидерът на Партията на свободата Херберт Кикъл също води убедитено в надпреварата за канцлерския пост. Според прогнозите при преки избори за канцлер той би получил 29 процента от гласовете на избиратели, а настоящият канцлер Кристиан Щокер само 11 процента, а вицеканцлерът Андреас Баблер – 9 процента. Проучване на един от водещите в Австрия институти за пазара и общественото мнение Спектра /Spectra /, направено н провинция Горна Австрия и публикувано в събота в изданието „Оберьощеррайхише нахрихтен“, сочи, че Австрийската народна партия изостава с 10 процента от Партията на свободата. „Това е политическа атомна бомба!“, определя случващото се високопоставен политиксе от АНП. Реакцията му е остра, тъй като според изследването Партията на свободата вече се ползва с подкрепата на 35 процента в провинцията, която е смятана за традиционния бастион на Австрийската народдна партия. В същото време подкрепата на избирателите за АНП е спаднала до 25 процента, което би представлявало загуба от над 12 процента в сравнение с последните избори в Горна Австрия. Партията е изправена пред перспективата на следващите избори през 2027 да загуби поста министър-председател за първи път в историята на провинция Горна Австри. Партийната организация на АНП в провинцията обвинява федералното правителство във Виена за такъв бъдещ провал. Седмици наред министър-председателят Томас Щелцер се опитва да лобира зад кулисите пред федералното правителство, за да предприеме най-накрая действия по отношение на икономиката и инфлацията. „Но нищо не се случва освен празни обещания и това не може да продължава“, споделя за медиите вътрешен източник от АНП от Горна Австриял Недоволството от страна на влиятелните лидери на провинциите Горна и Долна Австрия към федералното правитилство вече е безспорно, а критиките се засилват и в Залцбург и Тирол. Предсрочни избори догодина вече не са изключени. От средите на Австрийската народна партия се чува:„С този насрещен вятър от Виена не можем да влезем в решаващите провинциални избори през 2027 г.“ Като алтернативата се преценя бърза смяна на канцлера в рамките на партията. Спекулациите за евентуална промяна начело на Австрийската народна партия през 2026 г. нарастват в средите на самата партия. Лидерът на АНП и канцлер Кристиан Щокер губи подкрепа – особено след като рейтингите на партията в социологическите проучвания паднаха под 20 процента. Преди решаващите провинциални избори в Горна Австрия през 2027 г., които са жизненоважни за оцеляването на Австрийската народна партия, влиятелни политици от отделни провинции, управлявани от АНП, призовават за реорганизация. Зад кулисите едно име се споменава все по-често и това не е изненадващо – на бившия канцлер Себастиан Курц. Твърди се, че няколко влиятелни провинциални премиери са имали контакт с него през последните седмици. Зад кулисите и в двете управляващи партии текат интензивни кадрови дебати. Ситуацията е особено деликатна в Социалдемократичесската партия. Конгресът на партията е насрочен за началото на март 2026 г., на който Андреас Баблер е официално номиниран за председател и водещ кандидат. Но както беше съобщено бившият председател на социалдемократите и бивш канцлер Кристиан Керн и министърът на финансите Маркус Мартербауер са сочени за фаворити в дадени кръгове на партията. От средите и на двете партии са все повече единодушни, че вероятността коалицията да издържи до края на мандата намалява. Мерките за строги икономии заплашват позицията на премиерите на провинции от всички политически убеждения и те в крайна сметка биха могли да предпочетат канцлер от Партията на свободата, за да си осигурят добро представяне на собствени провинциални избори. Краят на коалицията може да настъпи веднага щом провинциалните лидери вземат това решение. Лидерът на Партията на свободата Херберт Кикъл е сигурен: „Губещата коалиция е свършена“, написа той във Фейсбук . „Все повече австрийци обръщат гръб на утвърдените партии.“.





