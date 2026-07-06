Терзанията на брюкселските рицари

/Поглед.инфо/ В навечерието на срещата на натовци в Истанбул от Брюксел отново надуха тръбата за сбор на здравите сили и за предприемане на нов рицарски поход. И този път, трябва да се отбележи, самостоятелно, не под егидата на НАТО. Апропо, когато говорим за рицарство, сигурно не много от евроатлантиците знаят, че в рамките на НАТО има Приорат на тамплиерския орден, в който членуват, ръкоположени за рицари тамплиери, почти 2000 офицери, но това са сериозни неща. Сега става реч за някои по-скоро куриозни, бутафорни начинания. Водачеството на новия рицарски поход, както обикновено, бе запазила за себе си великата ни Урсула. Тя вече има опит - преди година ошари полетата на Латинска Америка, след което се заби из азиатския регион и се върна носейки на копието си, както се похвали, победи и милиардни съкровища за Европа. Мина време - не се видяха нито победите, нито съкровищата, но това са вече подробности, както всякога затихващи из медиите като ненужна новина.

Буквално за дни със съвременните средства на препускане Урсула обиколи Азербайджан, Армения, шмугна си носа в Узбекистан, след това, както твърдят някои медии, тангентно се отърка около Казахстан. От там обаче побърза да замине, за да не попречи на сделката на роднините на Тръмп. Целта, както лесно може да се досети човек, беше да се завладеят и тези земи за каузата на Брюксел и да се направи каквото е нужно, за да се приобщят към антируската коалиция. Докато се носеше из техните територии, Урсула раздаваше наляво и надясно безотчетно и безотговорно стотици милиони от нашите пари и обещаваше какво ли не. За пример даваше Украйна и Молдова, които, според нея, почти са приети в Европейския съюз.

Без съмнение фон дер Лайен и свита са били приети с внимание. Лесно се обяснява причината. В сегашната обстановка е повече от нормално страните от този регион да се ослушват и внимателно да следят ситуацията, подавайки известни аванси и на неруски партньори, извън техните организационни ангажименти с Русия и с Китай. Ако се вземе предвид сегашният формат на техните национални интереси, това е разбираемо. Хората се стараят да поддържат многостранна политика, която да им гарантира до известна степен съответната нормална перспектива в следващите години. Никой от тях не би желал да бъде приобщен само към един от лагерите. Нито да бъде ангажиран в преки действия срещу някого от съседите си. Това последното май го пропусна Урсула, захласната в пропагандата еуфория на евроидеите си. Такъв вид подход пролича, например, от поведението на Лукашенко, който, естествено клетвено привързан към Путин, не се посвени да установи контакт с американската администрация и с добронамереност посреща дипломатическите податки на страни като Полша и Чехословакия, стараейки се да запази достойна позицията на страната си.

Стремежът на брюкселската клика да обсади Русия отвсякъде не е от днес. Номерът им не мина в Грузия, не се получават нещата и в Украйна, не дадоха желания резултат опитите с някои почуквания в Турция. За Иран да не говорим. Освен това, на рицарските терзания на брюкселци пречи още един и то съвсем не маловажен факт, а именно че почти всички съседи на Украйна имат определени териториални претенции към нея и ги демонстрират все по-настойчиво, независимо от подкрепата им за нейната война срещу Русия. Чакат с нетърпение да дойде мирът, за да могат веднага и на момента да си вземат тяхното.

Ако човек погледне на нещата от камбанарията на Брюксел, обсадата изглежда перфектно планирана, по всички рицарски канони - от север балтийските страни, от запад ясно кои, от юг Турция, вече почти омаяна от обещанията за влизане в Европейския съюз, а сега от юг и юго- изток Кавказкия регион и задкаспийските страни. В синхрон със замисленото верните медии усилиха до край пропагандния медиен порой с твърденията, че руските позиции в този регион са силно отслабнали и губещи влияние.

Това ми напомни една весела случка от далечните години, когато в края на застойния период бях в Москва. Бяха ни организирали среща с екипаж на атомна подводна лодка. Разбира се, тогава не подозирахме, че ще изживеем бедата с „Курск“. Това щеше да се случи по- късно, а тогава в залата ни бяха представени четирима от командния състав на тази лодка начело с командира им. Той разказа за живота на моряците, за това как в автономен режим могат да бъдат под вода колкото дълго си искат, че разполагат с атомни двигатели - общо взето общоизвестни факти, които обаче е интересно да чуеш от хора, които са пряко свързани с тази изключително сложна и също толкова опасна професия. След това ни беше дадена думата за въпроси. Един от моите колеги аспиранти, голям шегаджия ни в клин ни в ръкав им зададе въпроса, вярно ли е, че в Каспийско море има атомни подводни лодки. И тук атмосферата буквално се спече. Лицата на гостите се вледениха. Седяха срещу нас без да подадат знак, че са живи. Водещата се опита да разведри атмосферата и прибързано обяви, че тези въпроси нямат отношение към нашата дискусия. Благодари на хората от наше име и им пожела успешно плаване. Моряците станаха все така сковани, взеха си подаръците и си тръгнаха. Ние останахме и чакахме да видим какво ще случи. Влезе водещата и нацупено измърмори, че такива не премерени въпроси не се задават. Когато останахме сами, запитах шегаджията за какво става въпрос. А той на ухо ми каза тихо, че в Каспийско море от време се поддържа флотилия от мини подводници с атомен боеприпас, които охраняват границите с Иран и заедно с това едни оригинални, наклонени 13-километрови сонди, които смучат нефт директно оттам. Ей такива интересни събития. Така че в наше време ще е смешно и несериозно, някой като Урсула да се надява, че руснаците са отдали Каспийско море бадева, за свободно и безконтролно ползване и че там руското присъствие се е изнизало през въпросните тръби, за които става въпрос.

Ако използваме аналите на световната история като основа за оценка, то, когато говорим за обсада като военна операция, в нашия случай има някои особени моменти. Интересно би било да се узнае, как са намислили в Европейският съюз да реализират това си намерение, щом ще им се наложи на практика да прескачат през толкова континентални бариери. Дали пък обсъждайки стратегиите си, не допускат, че, захванали се с обсадата на Русия, е напълно възможно новопривлечените им приятели да се окажат обсадени. Ако вземем предвид, че от юг заедно с Иран редом е и Китай, от север Русия заедно с Белорус, а откъм запад - Грузия и Турция. И тогава, кой ще бъде обсаден в края на краищата. Урсула трябва да разтвори пак картата и да се вгледа във всичко онова, което си е въобразила че прави. Още повече, че точно сега това са си планове без кръчмаря. Тръмп наистина е пратил хора в Казахстан, но не да ги карат да обсаждат Русия, а просто за бизнес и нищо повече. Защото и той се сеща, че Казахстан се намира между Русия и Китай, а на него не му се иска в момента от партньори да ги направи врагове. Добре е да се напомни и това, че президентът на Казахстан е възпитаник на китайските университети и че е защитил докторската си работа в Москва, а не в Харвард. После, на каква помощ от Евросъюза, например, може да се надява една страна като Армения – срещу Азърбайджан или срещу Русия, или там са повярвали, че член на НАТО могат да станат. Това е гатанка с предсказан отговор.

При Урсула, за съжаление на нас, европейците, важи с пълна сила приказката за оня пианист от каубойския филм, за когото казвали - не го убивайте, толкова може, толкова свири. Така и с нейните поредни рицарски походи. Любопитно ще бъде как всичкото това ще бъде сервирано в Истанбул. Едва ли тази шетня ще зарадва Тръмп, че и англичаните. Ердоган, от своя страна, в качеството си на домакин и с основен дял в европейското НАТО също вероятно няма да подмине факта, че някой, пък бил той и цял шеф на еврокомисия, „бърка в неговото канче“ и се старае да му реди политиката в Каспийския регион, който Турция от векове си е заплюла като територия на собствени интереси.

Няма да е излишно да се напомни на немирясващите ни брюкселски стратези, че до сега няма организиран от западноевропейци рицарски или всякакъв друг поход срещу друга страна, който да се е увенчавал с победа. Освен завладяването на Америка, разбира се.